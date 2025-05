Komoly hatékonyságnövekedést érne el a mesterséges intelligenciával (MI) Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Hozzátette, hogy kevés magyar vállalkozás használ MI-t, valamint az uniós átlag sem magasabb. Az MKIK vezetője úgy véli, akár 40 százalékos hatékonyságnövekedést lehet elérni az MI segítségével, továbbá a feladatokat is gyorsabban el lehet végezni, emellett fennáll a rossz megoldások kockázata is. Emellett az is kiderült, hogy a cégvezetők többsége egyelőre nem bízik az új technológiában.