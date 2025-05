Eladnák az OnlyFanset, csaknem 3 ezer milliárd forintnyi összegért venné meg egy befektető

Megkezdődtek a tárgyalások az OnlyFans eladásáról – értesült a Reuters. A pornográf tartalmairól ismert platform tulajdonosa, a brit székhelyű Fenix International Ltd. egy befektetői csoporttal egyeztet az üzletről, amely akár 8 milliárd dollárra (mintegy 2852 ezer milliárd forint) is értékelheti a céget.

A bennfentes források szerint a potenciális vevők élén a Los Angeles-i székhelyű Forest Road Company áll, amely a média, a digitális eszközök és a megújuló energiaforrások terén aktív. A részt vevő befektetők kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a Forest Road sem kívánta kommentálni a híreket – ahogy maga az OnlyFans sem.

A platform 2020-ban, a Covid-járvány idején robbant be igazán a köztudatba: lehetővé teszi az alkotók – döntően felnőtt tartalomkészítők – számára, hogy fizetős előfizetésen keresztül osszák meg tartalmaikat követőikkel. A vállalat a bevételek 20 százalékát tartja meg. A gyors növekedés eredményeként a 2023 novemberéig tartó évben 6,6 milliárd dolláros bevételt ért el, szemben a 2020-as 375 millióval – ez a drámai ugrás most komoly befektetői érdeklődést generál.

A vállalat kizárólagos tulajdonosa Leonid Radvinsky ukrán–amerikai üzletember, aki 2018-ban vásárolta meg a platformot. A brit nyilvántartások szerint az elmúlt három évben több mint 1 milliárd dollárt fizetett ki magának osztalékként.

Többen is érdeklődnek

A tárgyalások március óta zajlanak, és akár már a következő hetekben lezárulhatnak – de a források szerint az is elképzelhető, hogy a végső megállapodás meghiúsul. Az eladás mellett az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) lehetőségét is vizsgálják.

A platform azonban komoly reputációs kockázatokat hordoz: a Reuters korábbi tényfeltáró cikksorozata dokumentálta, hogy az oldalon gyermekpornográf és nem beleegyezésen alapuló tartalmak is megjelentek, valamint szexkereskedők is használták női áldozatok kizsákmányolására. E tényezők miatt több nagybank és intézményi befektető is elzárkózik az együttműködéstől – az átvilágítás során ugyanis illegális tartalmak kerülhetnek felszínre.

A New York Post már szerdán arról számolt be, hogy a cég vizsgálja az eladás lehetőségét, de a mostani értesülések szerint konkrét tárgyalások is zajlanak, nemcsak a Forest Roaddal, hanem más érdeklődőkkel is.

A Forest Road 2017-ben alakult, és olyan projektekben vett részt, mint a Formula E versenycsapat vagy a 2024-ben végrehajtott ACF Investment Bank többségi tulajdonszerzése – ezzel a tanácsadói tevékenységét is jelentősen bővítette.