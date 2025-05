Évekig tartó huzavona után eldőlhet az egyik legrégebbi brit lap sorsa

Az AC Milan futballklub többségi tulajdonosa, az amerikai RedBird Capital Partners a The Telegraph brit lap felvásárlására készül. Gerry Cardinale, az alapkezelő alapítója már alá is írta az előzetes nyilatkozatot a kiadvány megszerzéséről, végleges megállapodás azonban még nem született. A történelmi brit lap sorsa kétéves huzavona után végleg eldőlhet.

Az 1855-ben alapított konzervatív The Telegraph felvásárlására készül az amerikai RedBird Capital Partners befektetési alapkezelő cég. Az előzetes megállapodás szerint a transzatlanti konzorcium a brit lap megszerzésével beruházásokat is tervez – írta pénteken a lap. Gerry Cardinale amerikai üzletember, a RedBird alapítója már alá is írta az elvi megállapodást a The Telegraph 500 millió fontért történő megvásárlásáról.

A RedBird és az IMI – az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnök-helyettesének, Mansour bin Zayed Al Nahyan sejknek a tulajdonában álló – befektetési társaság tavaly még visszalépett az üzlettől egy többhetes, a brit kormányt is érintő vita után, ugyanis a sajtószabadság védelmére hivatkozó brit parlament felháborodása miatt nem kapták meg a teljes tulajdonjogot a kormánytól.

Most a RedBird IMI finanszírozásának egynegyedét biztosító RedBird Capital – az AC Milan olasz futballklub többségi tulajdonosa, illetve az angol Liverpool FC mögött álló Fenway Sports részvényese – lépéseket tesz a kiadvány közvetlen irányításának átvételére, és brit médiabefektetők is csatlakozhatnak a tulajdonosi körhöz. A tájékoztatás szerint „ambiciózus” tervük van a The Telegraph bel- és külföldi növekedésének felgyorsítására, végleges megállapodás azonban még nem született.

A RedBird Capital azt tervezi, hogy a The Telegraph márkát az amerikai és a globális újságírás meghatározó szereplőjévé teszi.

„Ez a tranzakció új korszakot nyit a The Telegraph számára, mivel a márka brit és nemzetközi terjeszkedését, technológiai fejlesztéseit és előfizetői bázisának bővítését tűztük ki célul” – fogalmazott az előzetes megállapodást aláíró Gerry Cardinale, aki olyan „intelligens, jobboldali olvasóközönséget” kíván megcélozni, amely szerinte jelenleg nem kap megfelelő szolgáltatást. Az üzletember tárgyal a The Daily Mail tulajdonosával, aki egy 10 százalék alatti részesedést szerezhet a lapban.

Az elmúlt években a The Telegraph a nyomtatott újságok hanyatlásával küzdött, és befektetett digitális előfizetői bázisának kiépítésébe. A kezdeti gyors növekedés 2021 után lelassult, amikor a korábbi tulajdonosok, a Barclay család pénzügyi nehézségekbe ütközött, és megszorító intézkedéseket hozott a források előteremtése érdekében. A RedBird várhatóan lehetővé teszi a kiadványnak, hogy nyereségének nagyobb részét újra befektesse, amely tavaly működési szinten több mint 54 millió fontot tett ki. Az IMI a tervek szerint legfeljebb 15 százalékos részesedést szerezhet a kiadványban.

(Borítókép: Shutterstock)