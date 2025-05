Bár a legfrissebb számokban visszaesés látszik – több mint 30 ezerrel kevesebben dolgoznak, mint tavaly –, az biztosan elmondható, hogy miközben a cégek kapkodnak a szakképzett munkaerő után, Magyarországon több százezer ember van, aki egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán jelenik meg a munkaerőpiacon. Ők az úgynevezett „inaktívak”: kisgyermekes szülők, idősek, fiatalok, megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetűek – akik gyakran nem azért nem dolgoznak, mert nem akarnak, hanem mert a rendszer nem kínál számukra működő megoldásokat.

De hogyan lehet őket bevonni a gazdaság vérkeringésébe? Ha a gazdaság ismét növekedési pályára áll, ez lehet a következő évek egyik legégetőbb kérdése. Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője szerint szemléletváltásra van szükség – mind céges, mind állami oldalon. Itt az ideje újragondolni, hogyan működik ma a foglalkoztatás – és hogy miként lehetne ezt a valós élethelyzetekhez igazítani.

„Az első lépés az, hogy elismerjük: nem mindenki tud vagy akar hagyományos, irodai keretek között dolgozni. És ez rendben van” – kezdi Göltl Viktor. Szerinte azok számára, akik például kisgyereket nevelnek, idősebbek vagy egészségügyi okok miatt nem tudnak teljes állást vállalni, a részmunkaidő, a távmunka, a rugalmas beosztás vagy akár a négynapos munkahét jelenthetne valódi lehetőséget. Ezek a modellek viszont ma még mindig inkább kivételnek számítanak, mint szabálynak.

„A magyar munkaerőpiac még mindig túlságosan merev. Pedig pont a rugalmasság lenne az, ami az inaktívakat visszahozhatná a rendszerbe.” A WHC ezért támogat minden olyan céges és állami kezdeményezést, ami ezeket az „atipikus” foglalkoztatási formákat terjeszti. De ez önmagában nem elég: az ügyvezető szerint a vállalatokat gazdasági ösztönzőkkel is segíteni kell, hogy valóban nyitottá váljanak ezekre a megoldásokra.

A munkavégzés rugalmassága mellett van még egy kulcstényező: a képzettség. És különösen a digitális kompetencia. „Ma már az iskolai végzettség önmagában nem elég. Aki nem boldogul a digitális eszközökkel, azt a piac nagyon gyorsan leírja.” Ezért kiemelten fontosnak tartja a célzott képzéseket – nemcsak szakképesítést nyújtó tanfolyamokat, de az alapvető digitális ismereteket fejlesztő programokat is. Emellett bevezetne mentorprogramokat is, amelyek segítik azokat, akik hosszú kihagyás után térnének vissza a munka világába.

Ahogy említettük, a magyar gazdaság egyik legnagyobb kihívása ma a munkaerőhiány. Göltl szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a rendszer nem működik hatékonyan. „Miközben a cégek nem találnak elég embert, ott van több százezer felnőtt, aki akár dolgozna is – ha lenne hogyan.” Az inaktív csoportok aktivizálása tehát nemcsak társadalmi, de gazdasági érdek is. A rugalmas foglalkoztatás, a képzések és a mentorálás mellett Göltl három további területet emel ki:

„Az inaktív rétegek munkaerőpiaci bevonásának egyik kulcsa az atipikus foglalkoztatási formák, mint a részmunkaidő, távmunka, rugalmas munkaidő és a négynapos munkahét előtérbe helyezése, melyek jobban igazodnak például a kisgyermekes szülők, idősek, diákok vagy megváltozott munkaképességűek élethelyzetéhez” – összegezte az Indexnek Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője.

Nézzük a számokat!

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint áprilisban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 666 ezer fő volt. A munkanélküliek száma 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A 2025. február–áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 673 ezer fő volt, 32 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

„Mintegy 35 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz képest. Ennek nagyjából egytizede került munkanélküli státuszba, míg a többiek kivonultak a munkaerőpiacról, vagyis az inaktivitás növekedett jelentősen. Ennek megfelelően jelentősebben mérséklődött mind az aktivitási, mind pedig a foglalkoztatási ráta is. Persze ez csupán egyhavi változás, ugyanakkor a háromhavi átlagot mutató hivatalos statisztika is hasonló fordulatról számol be” – hívta fel erre a figyelmet Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

2023 nyara óta először csökkent 4,9 millió fő alá a gazdaságilag aktívak száma Magyarországon. A visszaesés mögött részben az áll, hogy sokan maguktól hagyják ott a munkaerőpiacot, de a fő ok továbbra is a folyamatos népességfogyás. A munkaerő-kínálat tehát egyre szűkösebb, ami hosszabb távon komoly akadályt jelenthet a gazdaság számára.

A foglalkoztatottak száma is most a legalacsonyabb 2023 tavasza óta – ez már egyértelmű jele annak, hogy a 2022 közepe óta tartó gazdasági stagnálás szépen, lassan begyűrűzik a munka világába is. A cégvezetők borúlátók: a legtöbb vállalati felmérés szerint nemhogy bővítést nem terveznek, hanem inkább a leépítés lehetőségét fontolgatják. A tartós kereslethiány miatt már azok a cégek is elgondolkodnak az elbocsátásokon, akik eddig inkább megtartották a munkaerőt – ez tovább nehezíti a munkát keresők helyzetét, különösen a hátrányos helyzetű térségekben élők, így például a roma közösségek számára.