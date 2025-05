Padlóra vinné a családokat a rezsiarmageddon, Orbán Viktor blokkolná az uniós döntést

Videóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök az után, hogy május 24-én, szombaton rendkívüli gazdasági egyeztetést tartottak az „ukrán energiafenyegetés fokozódása” miatt. Szerinte Brüsszel eltökélt szándéka, hogy elzárja az olaj- és gázcsapot Oroszországból, akár azon az áron is, hogy ezzel tönkreteszik a magyar és az európai családokat.

A kormányfő a Facebook-oldalára feltöltött felvételen kijelentette:

Ez 800 milliárd forintos többletkiadást jelent a magyaroknak, ez akkora összeg, mint maga a rezsicsökkentés, ennyivel támogatjuk minden évben a magyar családokat. Ha ez bekövetkezne, akkor az eddigi 7 ezer forintos villanyszámla 14 ezer forintra, az eddigi 16 ezer forintos gázszámla pedig 54 ezer forintra is nőhetne, ezt egyébként szeptembertől látni fogják a saját számláikon.

Elmondta, az egyetlen módja, hogy ezt meg tudják akadályozni, ha Brüsszelben az uniós döntést a magyar kormány blokkolja, amihez a magyar állampolgárok támogatását is kérte. Hozzátette, ezért fontos, hogy mindenki, aki még nem tette, vegyen részt a Voks 2025-ön. „Húsba vágó kérdés minden magyar család számára” – zárta sorait a miniszterelnök.

A számlán fog szerepelni a tiltás ára

Arról, hogy Ukrajna arra akarja rávenni Brüsszelt, hogy teljes egészében tiltsa meg az orosz földgáz és kőolaj behozatalát az Európai Unióba, korábban Német Szilárd rezsibiztos is beszélt. Az államtitkár közölte:

az ukrán energiafenyegetés elvenné a magyarok rezsitámogatását, a fűtésszámláink négyszeresére, az áramszámláink pedig kétszeresére nőnének.

A közösségi oldalán közzétett videójában pedig arról beszélt, a minisztériumban úgy számolnak, egy ilyen szankció hatása pontosan 842 milliárd forintos többletszámlát jelentene Magyarországnak, ami szinte megegyezik azzal az összeggel, amit 2025-ben és 2026-ban a rezsicsökkentés fenntartására állítottak be. Hozzátette, azért, hogy a magyar családok, a magyar fogyasztók is lássák a számlaképen, mit okoz számukra az ukrán fenyegetés valóra válása, egy törtvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek.

„Ideológiai alapú, teljességgel téves uniós energiapolitika”

A javaslat szerint 2025 augusztusától minden villany- és gázszámla kötelezően kiegészül egy új sorral: „Rezsicsökkentett díj nélkül az ön fizetési kötelezettsége az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna”, mellé pedig azt az összeget kell feltüntetni, hogy mennyit kellett volna fizetni az adott tételért, ha azt piaci áron – tehát rezsicsökkentés nélkül – számolják el.

A dokumentum szerint „az ideológiai alapú, teljességgel téves uniós energiapolitika” és az „orosz eredetű energiahordozókra vonatkozó tiltás” emelné a költségeket, és a fogyasztóknak joguk van tudni, hogy pontosan mennyivel. A javaslatról május 27-én, kedden vitáznak a parlamentben, ha elfogadják a javaslatot, az új formátum 2025. augusztus 1-jén lépne hatályba, tehát az új információ az ezt követő számlákon szerepelne.

Szombati munkanap

Mint megírtuk, a kormányfő szombat délelőtt jelentette be, hogy az „ukrán energiafenyegetés fokozódása” miatt rendkívüli gazdasági egyeztetést hívott össze, amin részt vett Varga Mihály jegybankelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint Bordás Gábor közigazgatási államtitkár és Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár a Miniszterelnökségről. A feltöltött kép alapján nem lehetett egyértelműen megállapítani, de vélhetően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is részt vett a találkozón.

Orbán Viktor már csütörtökön is posztolt arról, hogy „az ukrán energiafenyegetés magasabb fokozatra kapcsolt”, szokásos pénteki rádióinterjújában pedig szintén megemlítette, hogy az Oroszországtól történő gázvásárlási tilalom 800 milliárdos pluszterhet jelentene.