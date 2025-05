Kitálalt Debrecen fideszes polgármestere, fordulat mellett döntöttek

Debrecen főterén áll az Aranybika szálloda, a város egyik legismertebb épülete. A szecessziós stílusú hotelt nem más, mint Hajós Alfréd álmodta meg – és nem véletlenül lett ilyen különös a látvány. Az épület jobb oldala mintha félbemaradt volna: aszimmetrikus, mintha a rajzasztalon egyszer csak elfogyott volna a papír. De ez akkor nem hiba, hanem szándékos döntés volt, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt évtizedekben az Aranybika fénye is eléggé megkopott. Most azonban eljött az idő, hogy ez a patinás épület minden elemében megújuljon.

A szálloda új tulajdonosa, a Mathias Corvinus Collégium döntött az épület felújításáról, az ehhez szükséges tervpályázatba bevonta Debrecen önkormányzatát is. Egyetértésben döntöttek arról, hogy épüljön meg az épület jobb oldali szárnya, helyreállítva az Aranybika szimmetriáját, megőrizve építészeti stílusát. Hogy ez miért fontos nekünk?

Ez a lépés sokkal többről szól, mint egy építészeti kérdés. Szimbóluma annak, amit ma Debrecen képvisel: múlt és jövő kézfogása. A városvezetés olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek nemcsak tiszteletben tartják az örökséget, hanem új, ambiciózus irányt is kijelölnek. A hagyományos értékek mentén haladnak. A konzervatív értékrendek mellett a gazdasági haladást választják. De mi történik akkor, amikor a kormány bejelenti, hogy Magyarországnak akkumulátor-nagyhatalommá kell válnia?

A jövő városa a jelenben

A várost ma is hatalmas mezőgazdasági területek veszik körül, de ezek egy részéből ott, ahol még néhány éve kukoricaföldek hullámoztak, ma már Debrecen külterületén két ipari centrum is helyet kapott. „A célunk az volt, hogy ne csak túléljünk, hanem új pályára állítsuk Debrecent” – mondja Papp László, a város polgármestere. A vízió három pilléren állt: munkahelyteremtés, a gazdaság megerősítésével a helyiadó-bevételek növelése és financiális szövetségek építése – utóbbi különösen fontos a kis- és középvállalkozások (kkv-k) szempontjából.

Ma már húszezer új munkahelyről beszélhetünk.

Az önkormányzat háttérmunkája révén Debrecenbe települtek a világ autóiparának nehézsúlyú szereplői – BMW, CATL, EVE, ThyssenKrupp, Vitesco –, és velük együtt teljes ökoszisztéma épült ki: beszállítók, alvállalkozók, mérnökök, logisztikusok, iskolák és duális képzési rendszerek. A BMW-gyár nemcsak beruházás, hanem hívó szó is: „Gyere haza Debrecenbe!” – szólt a kampány üzenete, és úgy tűnik, sokan hallgattak rá. A sok beruházás eredménye az lett, hogy már többen érkeznek vissza Debrecenbe, mint amennyien elmennek innen. „A munkaerő, amely korábban elhagyta a várost, most visszajön. Mert már van miért visszajönni” – hangsúlyozza Papp László.

16 Papp László Galéria: Borította az asztalt Debrecen fideszes polgármestere, most mindent újraírnak (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Ugyanakkor nem csak „nagyokra lőnek”. A kkv-szektor célzott megkereséseket kap, pályázatírói mentorálással, képzési tanácsadással segítették a vállalkozásokat. „Volt, aki még az ingyenpénzért sem akart elindulni. Mi nem hagytuk. Addig mentünk, míg el nem indultak” – mondja a polgármester.

Az eredmény: a debreceni kisvállalkozások 2014–2020 között a legtöbb GINOP-forrást hozták el az országban – mintegy 60 milliárd forintot. Ma már a déli gazdasági övezet új „ékköve” a KKV park, ahol fizikailag is testet ölt a stratégia. A vállalkozások kétszeres túljegyzéssel kapkodtak a kis telkek után. A számok önmagukért beszélnek:

12 milliárd euró értékű befektetés, hatszoros gazdasági növekedési potenciál 2030-ig. De a sikernek nemcsak gazdasági, hanem földrajzi oka is van. Debrecen – ahogy a polgármester fogalmaz – „a Kárpátok előtti utolsó sík nagyvárosi kapu”.

A Financial Times külön díjazta ezeket a befektetéseket, egymás után hat évben is a legjobb FDI-stratégiák megalkotói között szerepelt a város. Mindez azonban nem mentes a kihívásoktól. „Lesznek külföldi munkavállalók, ez elkerülhetetlen. De a cél az, hogy a 2030-as évekre kiegyenlített és stabil munkaerőpiacunk legyen. Ezt a küzdelmet pedig az iskolapadban lehet megnyerni” – vélekedik a polgármester.

Azt azért ne gondoljuk, hogy Debrecen minden ide érkező vállalatot kitörő örömmel fogad. Nyilván nem volt minden új név láttán ujjongás, és akkor még puhán fogott a penna. Ám a polgármester szerint nem úgy érkezik a külföldi működőtőke, hogy a külgazdasági miniszter felhívja a polgármestert: „Most jöttem Németországból, hozom a BMW-t.” Valójában egy ekkora beruházás szándéka mégis mindig kormányzati szinten jelenik meg először.

Debrecent nem lehet mellőzni

Van is erre egy dedikált szervezet: a HIPA, vagyis a Nemzeti Befektetési Ügynökség. Ők gyűjtik össze a potenciális lehetőségeket, felmérik a feltételeket, és versenybe állítják a magyar helyszíneket más országokéival. A BMW esetében például több mint 50 város indult a versenyben – Debrecen a befektetői szándéknak megfelelően csak a végső fázisban lett megszólítva, amikor már csak 3 város volt versenyben, Debrecen mellett Miskolc és egy külföldi helyszín.

A HIPA azt is mérlegeli, mely város felel meg leginkább a vállalat igényeinek: milyen a városi infrastruktúra, mekkora a rendelkezésre álló terület, van-e megfelelő oktatási háttér. Az elmúlt 10 év sikerei részben a városon részben a sikeres kormányzati stratégián múltak. Az azért nem hátrány, hogy Debrecen kitűnő együttműködést alakított ki a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a már említett HIPA-val.

2018 és 2022 kiugró időszak volt beruházási érték szempontjából. Noha 2014 óta következetesen futtatja Debrecen ezt a gazdaságfejlesztési stratégiát, érdemi társadalmi ellenállás vagy politikai vita sokáig nem övezte ezeket a kérdéseket. Aztán hirtelen, 2023-2024 környékén elindult a kritika – különösen az akkumulátorgyárakkal kapcsolatosan. De ez sem egyik napról a másikra történt.

Az akkumulátortéma akkor kezdett igazán élesedni, amikor Magyarországon egyre súlyosabb lett a munkaerőhiány. A vita nemcsak az iparról és környezetvédelemről – amire később még visszatérünk –, hanem a munkaerőről is szól.

És itt jön be a politika: sokan most támadják a külföldi tőkét, pedig a világgazdaság nem kérdezi meg, hogy fejlődhet-e – halad előre. A kérdés inkább az, hogy mi, magyarok, akarunk-e részt venni ebben a mozgásban. Mert ha azt mondjuk, hogy nincs több munkaerő, állítsuk le a gazdaságfejlesztést, azzal lényegében feladjuk a versenyt. De vajon Szlovákia, Németország, Lengyelország vagy bármelyik másik ország, ahol ugyanilyen vagy még kritikusabb a munkaerőpiac helyzete, lemondana erről?

– teszi fel a kérdést Papp László, aki szerint inkább azon kell gondolkodni, hogyan lehetne a munkaerőpiaci kereteket újrarendezni. „Az illegális migrációval szemben a kormány szigorúan lép fel – és ez rendben van. De a legális, szabályozott külföldi munkavállalás más kérdés: ez segítheti a helyi gazdaságot, növeli az adóbevételeket. Debrecen például 2014-hez képest 2025-re négyszeresére növelte az iparűzési adóbevételét – 10-ről 40 milliárd forintra, ami azt jelenti, hogy megnégyszereződött a debreceni gazdaság teljesítménye.”

16 Papp László Galéria: Borította az asztalt Debrecen fideszes polgármestere, most mindent újraírnak (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Nincs könnyű feladata ma egy városvezetőnek. Főleg akkor nem, ha a kormány már világossá tette, hogy Magyarország a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártó hatalma akar lenni. Ilyen ambíciók mellett nem egyszerű megőrizni a helyi érdekek elsőbbségét – márpedig egy polgármesternek ez lenne az első számú feladata. A kormány bejelenti a nagy terveket,

de amikor a lakosság kérdez, a fórumokon már nem miniszterek, hanem polgármesterek állnak a mikrofon mögött. Ők viselik a döntések következményeit.

Amikor erről kérdezem Papp Lászlót, válasza határozott: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy engem megkerüljenek egy ilyen ügyben. Az iparterületek fejlesztése Debrecenben a város kezében van. Mi döntjük el, mi hova mehet, és azt is, mi nem.”

„Vagyis ha úgy alakul, meg tudják húzni a vészféket? Képes nemet mondani a kormánynak?” – kérdeztem vissza.

Volt olyan beruházás, amire azt mondtuk: erre itt már nincs tér. Az elmúlt tíz évben annyi működőtőke érkezett a városba, hogy gyakorlatilag beteltünk. Egy kétszázezres városnak vannak természetes korlátai. Ezeket pedig nem lépjük át. Nem akarunk egészségtelen fejlődést. A kommunikáció egy-egy debreceni beruházás esetén mindig korrekt volt a kormánnyal, arról nem is beszélve, hogy az itteni gazdaságfejlesztés rendkívüli beruházási igényéhez a kabinetnek kellett biztosítani a forrásokat

– válaszolta Debrecen polgármestere. A BMW és a CATL által fémjelzett gigaberuházások kora – legalábbis Debrecenben – véget ért. A város 1500 hektárnyi iparterületet tud kiszolgálni a jelenlegi infrastruktúrájával, és ezt a méretet nem is kívánják tovább bővíteni. Van még nagyjából 200 hektárnyi tartalék, de Papp László szerint ez már csak kisebb volumenű beruházásoknak adhat helyet. „A jövő a szolgáltatószektoré, a logisztikáé, valamint a kis- és középvállalkozásoké” – mondja.

Felvetettem, hogy más nagyvárosok fideszes polgármesterei gyakran panaszkodnak a túl gyors, túl direkt kormányzati kommunikációra. Szerintük egy-egy beruházás bejelentése helyi szinten nyomást helyez rájuk: mint említettük, a polgármesterek állnak a frontvonalban, sokszor érdemi előkészítés vagy párbeszéd nélkül.

„Igen, ez nálunk is kihívás – ismeri el Papp László. – A közmeghallgatások emléke élénken él bennem. Azokat nem lehet megúszni. Végig kell vinni, fel kell vállalni. Ez a mi dolgunk. A kormány nem lesz ott minden egyeztetésen – de ez nem baj. Mindenki végzi a maga feladatát. A befektetői döntések nálunk mindig a városvezetés egyetértésével születnek meg.”

Nem nőtte túl magát az autóipar Debrecenben?

Debrecen területén 34,5 ezer hektárnyi mezőgazdasági és erdőgazdasági terület található. Ebből eddig 1300 hektárt használnak gazdaságfejlesztési célra. „Aki azt kérdezi, megérte-e, annak csak annyit mondok: egy 400 hektáros kukoricaföld és egy 400 hektáros ipari üzem GDP-hozzájárulása között kétszázszoros a különbség. Ez nem érzelem kérdése, hanem felelős gazdálkodásé. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs szükség kukoricaföldre, csupán azt, hogy az erőforrásokkal tudni kell gazdálkodni” – összegezte a polgármester.

Ahogy azt említettük, a város két nagy ipari övezetet alakított ki: a délit és az északnyugatit. Előbbit a 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklus forrásaiból kezdték el kialakítani, míg utóbbi a BMW érkezésével párhuzamosan jött létre. A déli övezet kezdetben 200 hektáros volt, mára 710 hektárra bővült. Az északnyugati pedig egy csaknem 500 hektáros komplexum, amelyhez már új autópálya-csomópontokat, vasúti terminált és teljes logisztikai infrastruktúrát kellett kiépíteni – az állam támogatásával.

16 Galéria: Borította az asztalt Debrecen fideszes polgármestere, most mindent újraírnak Fotó: Tövissi Bence / Index

Ezek már olyan volumenű fejlesztések, amelyeket nem lehetett városi vagy uniós forrásból megoldani. Kellenek az állami beruházások és stratégiai együttműködések. A város szerkezetét is némileg átszabták ennek megfelelően. Az ipari és logisztikai központok a nyugati oldalra kerültek, közvetlenül az M35-ös autópálya mellé. Így a kamionforgalom elkerüli a várost. A keleti oldal továbbra is lakó- és kereskedelmi zónaként működik majd.

„A közlekedési rendszert is ehhez igazítottuk – tette hozzá a polgármester. – A cél az volt, hogy az ipar ne zavarja a várost, hanem kiszolgálja.” Az Északnyugati Gazdasági Övezetben ma már áll a BMW-gyár 400 hektáron, mellette pedig egy 100 hektáros beszállítói park működik. Olyan cégek telepedtek meg itt, mint az EVE Power vagy a ZF, a BMW közvetlen partnerei és mellettük helyi iparfejlesztésben érdekelt debreceni cégek is kaptak lehetőséget logisztikai fejlesztések megvalósítására. És hogy ez mekkora terület, azt jól szemlélteti, hogy

Debrecen, nagykörút által határolt belvárosa 350 hektár.

Fontos két tévhitet is eloszlatni. Egyrészt sokan hajlamosak a várost a mezővárosi múltja alapján megítélni. Csakhogy ez a kép mára régóta elavult.

A történelmi narratívákból hajlamosak vagyunk azt hinni, Debrecen mezőgazdasági központ. Pedig ez már a XIX. század közepe óta nem így van. Akkoriban indultak el azok az ipari fejlesztések, amelyek alapvetően új pályára állították a várost. Az első nagy iparosítási hullám a XIX. század ‘70-es éveiben kezdődött – a boldog békeidők időszakában – és a XX. század elejéig tartott, majd követte a szocialista iparosítás időszaka, a múlt század ’60-as, ’70-es éveiben, a harmadik pedig most zajlik

– fogalmazott a polgármester.

Másrészt sokan hajlamosak azt gondolni, hogy Debrecent ma már teljesen eluralta az autóipar. Ez csak féligazság. Valóban megduplázódott a járműipar aránya, de ettől még korántsem vált az ország keleti kapuja egyszínűvé. „Ez is egyfajta sztereotípia – mondta Papp László polgármester. – Ugyanolyan, mint amikor Debrecent csak mezővárosként emlegették. A számok világosan mutatják: teljesen átalakult a gazdaság szerkezete. Míg 2014 előtt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 11 százalékot tett ki a helyi gazdaságból, ma ez inkább 6 százalék körül mozog. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a szektorok visszaestek – csak egyszerűen más ágazatok megerősödtek mellettük.”

16 Papp László Galéria: Borította az asztalt Debrecen fideszes polgármestere, most mindent újraírnak (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A polgármester szerint Debrecen gazdasága kifejezetten sokszínű, és ez jelentős előnyt jelent. Például a két nagy gyógyszergyártó, a Richter és a Teva is komoly szereplő, de a szolgáltatószektor is kiemelkedő. A főváros után itt működik a legtöbb ilyen egység, több mint ötezer embernek adnak munkát. Az élelmiszeripar, a műanyagipar, az IT és a gépipar is mind-mind jelen vannak, így Debrecen ipara nem vált egypólusúvá – hangsúlyozza a polgármester.

A BMW-BERUHÁZÁS JÓ ÜTEMBEN HALAD, DE A HATÁSÁT MÉG NEM LÁTNI A GAZDASÁGI STATISZTIKÁKBAN. A GYÁRTÁS CSAK 2025 VÉGÉN, 2026 ELEJÉN INDUL BE, DE MÁR MOST DINAMIZÁLTA A VÁROST AZ ÉLET SZÁMOS TERÜLETÉN.

És hogy a gazdaság itt valóban pörög, azt a helyi iparűzési adó is jelzi. 2023-ban 50 százalékos ugrás volt az előző évhez képest, tavaly pedig 20 százalékos növekedés. Idén is biztatóak az első negyedéves adatok. Tíz év alatt négyszeresére nőtt az iparűzési adóból származó bevétel, és egyetlen év sem volt, amikor csökkent volna. Van azonban egy komoly probléma is: a szolidaritási hozzájárulás. Ez az adó, amit a gazdagabb önkormányzatok fizetnek a központi költségvetésbe, komoly terhet jelent Debrecennek is.

„Ez egyáltalán nem ösztönöz bennünket arra, hogy még több beruházást hozzunk ide. Ha a város nem részesül a növekedés hasznából, akkor miért fektessen energiát, pénzt bele?” – tette fel a kérdést Papp László, aki Navracsics Tibor miniszterrel már többször egyeztetett erről. Egy munkacsoportot is létrehoztak, és konkrét javaslatot tettek a rendszer átalakítására, amit már el is juttattak a kormányhoz. A polgármester szerint a tárgyalások hamarosan folytatódnak, és bízik abban, hogy a város hosszú távon is nyertese lesz a gazdasági átalakulásnak.

Szintet kell lépniük a magyar cégeknek

Sokan azt gondolják, a város fejlesztéseit könnyedén le lehetne bonyolítani elhagyott gyárterületeken. A valóság azonban más. Európában szinte sehol nincs olyan méretű barnamezős terület, amely alkalmas lenne ilyen léptékű beruházásokra. Ha van is, előbb milliárdokat kellene költeni a kármentesítésre. Ezért is fordul Debrecen a zöldmezős beruházások felé. A mezőgazdasági területek egy kisebb részéből lett ipari terület, amelyet a jövőben növelni már nem kívánunk, de a gazdaság fejlődéséhez ez a döntés elengedhetetlen volt.

Amikor az uniós források elapadásáról kérdeztem Papp Lászlót, akkor kifejtette, hogy a helyzet így nehezebb lett: „A GINOP Plusz keretében sem tudunk olyan mértékben forrásokat juttatni a helyi vállalkozásokhoz, mint korábban. Emiatt a kkv-k támogatása más fókuszt kapott: most beszállítói programokat szervezünk, kapcsolatokat építünk. Hála istennek, a nagyvállalatok – különösen a BMW – nyitottak a párbeszédre. Hogy ebből mikor lesz konkrét üzlet? Az már nem feltétlenül rajtunk múlik.”

16 A debreceni BMW-gyár Galéria: Borította az asztalt Debrecen fideszes polgármestere, most mindent újraírnak (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Papp László szerint a legnagyobb kihívás az, hogy a magyar kkv-k technológiai színvonala egyelőre nem éri el a multik elvárásait: „Fel kell nőni ehhez a szinthez. Ez nem egyik napról a másikra megy. Azért szerencsére a 2014–2020 közötti időszakban jelentős fejlesztési forrásokat hoztunk be Debrecenbe, így kicsit jobb pozícióból indulunk. De még így is nagyon nehéz ez a folyamat, az elvárások elképesztően magasak.”

A nyugat-európai vagy amerikai cégek gyakrabban dolgoznak együtt helyi beszállítókkal, különösen, ha magyar döntéshozó is van a vezetésben. A távol-keletieknél, például az akkumulátoriparban, a belépési küszöb sokkal magasabb. Ez zárt, technológiailag érzékeny iparág, a kommunikáció is nehezebb, a követelmények pedig szigorúbbak.

Ugyanakkor az, hogy alacsony beszállítói szinten tudnak becsatlakozni a magyar cégek, nem csak debreceni probléma. Ez országos ügy. A magyar kkv-szektornak technológiai értelemben, vállalatirányításban, innovációban is fejlődnie kell. A rendszerváltás után sok családi vállalkozás indult el – most ezeknek kell szintet lépniük.

„Itt élünk, ez a mi városunk”

„A gazdaságfejlesztés nemcsak lehetőség, hanem felelősség is” – mondta Debrecen polgármestere. A város nemcsak az új ipari parkokat építi nagy ütemben, hanem zöldfordulatra is törekszik: megalkotta az 50 intézkedést tartalmazó Zöld Kódexet, radikálisan csökkenti az ipari vízfogyasztást, és példátlan környezeti monitoringrendszert indított. A cél világos: Debrecen ne csak fejlődjön, hanem maradjon is élhető.

DEBRECEN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE PÉLDÁTLAN A VÁROS TÖRTÉNETÉBEN. A CATL, EVE POWER ÉS MÁS GYÁRTÓK HATALMAS VÍZIGÉNYE AZONBAN SÚLYOS KÉRDÉSEKET VETETT FEL. A VÁLASZ DEBRECENBEN: AZ ÚJRAHASZNOSÍTOTT VÍZ.

Az önkormányzat úgy döntött, a városi szennyvizet – amelyből naponta 40 ezer köbméter keletkezik – ipari célra hasznosítja újra. „Ez a szürkevíz-rendszer – mondja a polgármester. – Ezzel a technológiával az ipar nem kizárólag ivóvizet, hanem többségében tisztított szennyvizet használ hűtésre, gyártási folyamatokra. Ezzel akár 60-70 százalékkal is csökkenthető az ivóvíz-felhasználás.”

A szennyvíz újrahasznosítása nem egyszerű feladat: érzékeny ipari technológiákhoz kellett alkalmazkodni, és a megoldás költségeit a cégekkel, valamint a kormánnyal is egyeztetni kellett. Mindez sikerrel zárult – jelenleg zajlik a szürkevíz-hálózat kiépítése mind a Déli-, mind az Északnyugati Gazdasági Övezetben. A felhasznált szürkevíz kétharmada kommunális eredetű tisztított szennyvíz, a maradék egyharmad pedig a Keleti-főcsatornából érkező felszíni víz. A CATL és az EVE Power elfogadta ezt a technológiát, beépítette a működési folyamataiba, és a rendszer kivitelezésének befejezése után használni is fogja.

A víztakarékosság mellett a másik „nagy dobás” a Zöld Őrszem, az egyedülálló környezeti ellenőrző rendszer. A Debreceni Egyetemmel közösen fejlesztett hálózat 16 komplex mérőállomást és 2 felszíni vízellenőrző állomást működtet, folyamatosan figyelve a város levegőjét, talaját, vizét, zajszintjét és biodiverzitását. „Ez a rendszer napi 24 órában dolgozik, évente több mint 20 millió mérési adatot gyűjt be” – mondja Papp László, és az adatok valós időben elérhetők a zoldorszem.debrecen.hu oldalon, teljes transzparenciát biztosítva a lakosságnak.

A ZÖLD ŐRSZEM TELJESEN FÜGGETLEN: MIND A CÉGEKTŐL, MIND A KORMÁNYHIVATALTÓL FÜGGETLENÜL MŰKÖDIK.

A rendszer komplexitása párját ritkítja még Nyugat-Európában is. A cégek egyébként saját mérési kötelezettségeiken túl is ellenőrizve vannak: az állami rendszerek mellett ez egy további kontrollt jelent. Papp László szerint a környezetvédelmi lépések nemcsak technikai vagy adminisztratív intézkedések, hanem a hitelesség alapjai is.

16 Galéria: Borította az asztalt Debrecen fideszes polgármestere, most mindent újraírnak Fotó: Tövissi Bence / Index

A Zöld Őrszem ötlete egyébként azon az ominózus 2023. január 9-ei lakossági fórumon született meg. „Az emberek azt kérték, hogy legyen egy olyan rendszer, amely valós időben mutatja, mi történik Debrecen környezetében. Mi pedig nem engedtük el a fülünk mellett ezt a kérést.” A CATL-gyár építése körüli tiltakozáshullám országos szinten is ismertté tette a debreceni iparfejlesztést. A polgármester szerint azonban a párbeszéd, a nyíltság és az aktív környezetvédelmi lépések segítettek megőrizni a bizalmat. És érdemes arra is kitérni, hogy

A KORMÁNY SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁST LÉPTETETT ÉLETBE, AMELY AZ AKKUMULÁTORGYÁRAK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIT A NÉMET SZINT ALÁ SZORÍTJA – S EZ RÉSZBEN DEBRECEN LOBBIMUNKÁJÁNAK IS KÖSZÖNHETŐ.

Debrecen már nemcsak álmodik a gazdasági jövőről, hanem építi is. A városvezetés szerint a valóság gyakran sokkal árnyaltabb, mint amit a hírekben olvasni lehet: az ország keleti kapuja például a legújabb gyárak nem ivóvízzel, hanem újrahasznosított szürkevízzel hűtenek, a veszélyesnek mondott anyagokat pedig visszanyerik, nem kiengedik. A számok tiszták, a szándék világos: a fenntarthatóság mellett gazdasági fordulat.

Az ipari fejlődés mögött tudatos várospolitika áll – jogalkotással, lobbival, és néha határozott vitákkal a központi döntésekről. Debrecen nemcsak tűri a változásokat, hanem irányítani is akarja. A kockázatok mellett előnyök vannak túlsúlyban – gyárak, munkahelyek, infrastruktúra. És ha a jövő még nem is teljesen tiszta, egy dolog biztos: Debrecen nem sodródik, hanem alakítja a jövőt, mint ahogyan azt az Aranybika példája is megmutatta – a konzervatív értékrend mellett a gazdasági haladást választják.

(Borítókép: Papp László 2025. május 22-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)