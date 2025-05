Lecsengett az első boom, továbbra is drága, de aktív az ingatlanpiac

Annak ellenére, hogy lecsengett a lakáspiaci boom első hulláma, továbbra is erős kereslet, szűk kínálat és magas árak jellemzik az ingatlanpiacot. Nagyon bizonytalan, hogy a trend jövőre is kitart-e, de árcsökkenést így sem várnak a szakemberek, derült ki egy ingatlanszakmai konferenciáján. Az újlakáspiacon a kínálathiány is mérséklődik. Eközben a fővárosban már a luxusáras lakások dominálnak. Ingatlanpiaci helyzetjelentés az Indexen.

Az idei évre jósolt ingatlanpiaci boom első hullámán túl vagyunk, és a növekedés eddigi tempója lelassult, de a piac továbbra is aktív, miközben a vevők összetétele megváltozott: a befektetők helyett egyre több olyan vásárló jelenik meg, aki saját célra vásárol ingatlant – így foglalhatók össze a zenga.hu ingatlanközvetítői konferenciáján elhangzottak.

Az árak nem fognak csökkenni

Azt az összes ingatlanpiaci szereplő érzi, hogy 2023-hoz képest a magyar lakáspiac jelenleg erőteljes növekedési fázisban van, ám a téli hónapokban kezdődött ingatlanpiaci boom első fázisa március végén lezárult, és legfeljebb ősszel várható egy újabb hullám a mostanihoz képest alacsonyabb érdeklődési szinttel. „A következő hónapokban egy stagnáló, legfeljebb enyhén emelkedő árszintre lehet számítani, és amikor a most kialakult új árszintet megszokja a piac, akkor lehet számítani újabb élénkülésre” – mondta Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Nyrt. vezérigazgatója.

Ennek oka, hogy a kedvezőbb makrogazdasági helyzet, az állampapírokból és az önkéntes nyugdíjpénztárakból kiáramló pénzforrások óriási löketet adtak az év elején, ám ezek főleg az első fél évre koncentrálódnak. Ugyanakkor a forgalomnövekedési hatás a második fél évre is elhúzódik, az árszint pedig stagnálni fog.

Abban, hogy az ingatlanpiaci fellendülés kitart-e hosszú évekre, már senki sem biztos, mivel a jövő év kockázatokat hordoz. „Óriási a kérdőjel, hogy mi várható 2026 második felében, a lakáspiacot hajtó erők várhatóan csitulni fognak” – mondta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója. Bár árak tekintetében nagy visszaesésre senki sem számít, a bizonytalanságot mégis fokozza, hogy választási év lesz.

Alig lehetett alkudni a panelekre

Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában a befektetők domináltak, most már inkább a saját célú lakásvásárlás lett a döntő. A felfűtött téli hónapokra jellemző volt a meglehetősen szűk kínálat és a nagy fokú érdeklődés, ami nemcsak az ingatlanok túlértékelését hozta magával, hanem azt is, hogy a vevők alkupotenciálja meglehetősen csökkent. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont elemzője szerint az év elején országos átlagban 5,5 százalékot lehetett lealkudni a vételárból, ugyanakkor területileg és lakástípusban óriási volt a különbség. Például a budapesti panellakásoknál mindössze 1 százalékos, míg a kisebb települések családi házainál ez a mutató 9 százalékos volt.

az elmúlt időszakban az új lakások piaca látványosan élénkült, 2024-ben 67 százalékos forgalomnövekedés történt, miközben a használt lakások csak 26 százalékkal növekedtek.

„Ingatlanirodánk valamennyi régióvezetője megerősítette, látják az újtársasházpiac élénkülését. Érdekesség, hogy Debrecen könyékén nem nőtt olyan mértékben a forgalom, mivel már a BMW-gyár bejelentése után megdrágultak a lakások. A Balaton környéke még mindig top szegmens, de az állampapírpénzekből történő ingatlanvásárlásokban Budapest vezet” – mondta Valkó Dávid, hozzátéve, hogy adatbázisuk szerint 4 hónap alatt 4000 új építésű lakás értékesítése indult el.

Kettévált az újlakáspiac

Annak ellenére, hogy az építési engedélyek száma nőtt, a kínálat továbbra sem tud lépést tartani a kereslettel. Budapesten például még mindig kevés az elérhető új építésű lakás.

Nagyon kevés új építésű lakás van – ez egy szűkös jószág, értékes portéka, és bár méréseink szerint az elmúlt negyedévi bővülés mértéke 10 éves rekordokat döntött, a piacon lévő állomány még mindig kevesebb, mint az elmúlt évben mért felszívás

– mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója. A lakásépítők egyre növekvő magabiztosságát mutatta, hogy míg 2023-ban összesen 16 ötvenlakásosnál nagyobb projekt értékesítését kezdték meg a fővárosban, tavaly már 29 nagyberuházás került piacra.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a használt és új lakások ára között szétnyílt az olló, sőt szakértők korábban 3-4 millió forintos átlagos négyzetméterárat prognosztizáltak, lesznek olyan projektek is, amelyeket az alacsonyabb fizetőképességű rétegek is el tudnak érni.

Egy pesti külvárosi kerületben 1,1-1,3 millió forintos négyzetméterárhoz fog igazodni a fejlesztő, ám ahogy megyünk beljebb a belvárosba és Budára, a költségek is nőnek, így 1,5-1,9 millió forintos négyzetméterárról beszélhetünk, amik persze egyáltalán nem a jó kilátású penthouse-ok, hiszen azok akár 3 millió forintos négyzetméteráron kelnek el

– mondta Balla Ákos. A Bayer Property értékesítési igazgatója szerint a vidéki piac ezt az árszintet nem viseli el, még Debrecenben, Szegeden és Pécsen sem lehet tömegével 1,7 millió forintos négyzetméteráron értékesíteni, inkább olyan 40-50-60 négyzetméteres lakásokat fejlesztenek, amelyek 1,1-1,2 millió forintos árszinten lehet értékesíteni.

Az ingatlanpiaci fejlesztők szerint nemcsak árakban, hanem például a vevők által elvárt fenntarthatósági igényekben is megosztott a piac. Hüse István, az Indotek ingatlanfejlesztési igazgatója szerint a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az olcsóbb, alacsony árkategóriában lakásokat keresőknek tökéletesen elégséges, ha a lakás megfelel a jogszabályi követelményeknek, átlagosan jó minőségű műszaki állapottal. Szerinte ők például nem fizetnének többet a vastagabb hőszigetelésért, a lakások okosításáért vagy egy háromrétegű ablakért. „Ugyanakkor a magasabb presztízsű lakásoknál – például a mi, XI. kerületi fejlesztésünknél – is látszódik, hogy a magasabb energetikai követelmények teljesítéséért, vagy akár az okosításért is hajlandók fizetni az ezek iránt érdeklődő ügyfelek” – tette hozzá.

Lassú élénkülés kezdődött, de az árak továbbra is magasak

A Balla Ingatlan felmérése szerint lassú élénkülés tapasztalható az új építésű ingatlanok piacán, miután a tavalyi évben jelentősen visszaesett a kereslet a magas árak miatt. Az idei év elején azonban nőtt az érdeklődés, részben azért is, mert sokan tartanak a további áremelkedéstől, így igyekeznek még időben vásárolni. Néhány fejlesztő árengedményekkel próbálja ösztönözni a keresletet, de a vevők továbbra is megfontoltak maradtak.

A Balatonnál például 10-20 százalékos árcsökkenésre kényszerültek a beruházók, hogy értékesíteni tudják az akár 150-250 millió forintos, modern, extrákkal felszerelt új ingatlanokat. Hasonló tendencia volt megfigyelhető Budapesten is, ahol a belső kerületekben – a 1,5-2,5 millió forintos négyzetméterárak miatt – visszaesett a kereslet, és a vásárlók inkább a külsőbb kerületek felé fordultak.

A főváros különböző kerületeiben más-más árszintek jellemzőek. Az V. és XIII. kerületben 1,5-1,7 millió forintos négyzetméterár a kiindulópont, míg a IV. és XV. kerületben már 1,1-1,2 millió forintért is elérhetők eladható új lakások. Ugyanakkor ezek még mindig magasnak számítanak, és csak korlátozott kereslet mutatkozik rájuk.

A dél-pesti régióban és az agglomerációban – például Szigetszentmiklóson – még az alacsonyabb árkategóriájú, 80-90 millió forintos ikerházak is nehezen kelnek el, mivel ezek is túl drágák a potenciális vásárlók számára.

Zuglóban és a XVI. kerületben az új építésű lakások 1,2-1,3 millió forintos négyzetméterárig kelendőek, a drágábbakat nehéz eladni. A szakértők szerint azonban a keresleti szintet befolyásoló lélektani határ emelkedhet, ahogy a használt ingatlanok árai is növekednek. Összességében tehát bár élénkülés tapasztalható, az árak továbbra is kihívást jelentenek a vásárlóknak.

A Velencei-tónál érzékelhető kereslet van az új építésű lakások iránt, részben a használt lakások magas ára miatt, ám a kisebb alapterületű lakások hiánya korlátozza a lehetőségeket.

Budapesten már a luxusáras lakások dominálnak

A Duna House legfrissebb elemzése arra mutat rá, hogy idén áprilisban gyökeresen átalakult a budapesti lakáspiac: a legnagyobb arányban már az átlagosan 1,6 millió forint feletti négyzetméterárú ingatlanokat vásárolták meg. A piac ilyetén átrendeződése szinte példátlan: a tavaly még jellemzően középkategóriás ársávok helyét a prémiumszegmens vette át.

Míg 2024 áprilisában Budapesten (különösen a pesti oldalon) a 600-800 ezer forint/négyzetméteres ársáv volt a legjellemzőbb (az eladások 34 százaléka tartozott ide), addig 2025 áprilisára a legmagasabb kategóriába eső, 1,6 millió forintos, vagy azt meghaladó négyzetméterárú lakások kerültek túlsúlyba.

A budai oldalon az adásvételek 41 százaléka már ebben, a gyakorlatilag plafon nélküli ársávban történt. Ezzel egy időben a pesti oldalon is jelentős változás figyelhető meg: az 1,2 millió forint feletti kategóriákba tavaly még csupán a tranzakciók 13 százaléka tartozott, idén pedig már 38 százalék.

A hirtelen változás nem csupán a piaci drágulás szokásos ütemének, hanem több tényező együttes hatásának tudható be.

Átrendeződő kereslet a biztos érték felé: a bizonytalan gazdasági környezet és az inflációs nyomás hatására a vevők egyre inkább az értékálló prémiumingatlanokat keresik, különösen a budai oldal kedvelt városrészeiben.

a bizonytalan gazdasági környezet és az inflációs nyomás hatására a vevők egyre inkább az értékálló prémiumingatlanokat keresik, különösen a budai oldal kedvelt városrészeiben. Megváltozott finanszírozási környezet: az állami támogatási programok magasabb összeghatárú ingatlanok elérését is lehetővé tették, így több család és befektető is beléphetett a korábban még elérhetetlennek tűnő árkategóriákba.

az állami támogatási programok magasabb összeghatárú ingatlanok elérését is lehetővé tették, így több család és befektető is beléphetett a korábban még elérhetetlennek tűnő árkategóriákba. Új építésű prémiumprojektek tömeges átadása: 2025 tavaszán több nagy értékű budai fejlesztés került a piacra, amelyek jelentősen növelték a magas árkategóriájú eladások számát.

2025 tavaszán több nagy értékű budai fejlesztés került a piacra, amelyek jelentősen növelték a magas árkategóriájú eladások számát. Lakáscélú migrációs hatások: a fővárosba költözők vagy oda visszatérők (köztük külföldön dolgozó magyarok és egyetemi hallgatók) elsősorban a belváros és a budai oldal iránt érdeklődnek, ahol a kínálat eleve a magasabb árkategóriákban koncentrálódik. Emellett a külföldi vásárlók aránya is növekedett, különösen az orosz–ukrán és közel-keleti befektetők körében, akik elsősorban a prémiumingatlanokra fókuszálnak.

„A jelenlegi tendencia mögött akár egy tartós piaci szerkezetváltás is körvonalazódhat, különösen abban az esetben, ha a prémiumkínálat tovább bővül, és a vásárlói hajlandóság a magasabb árak mellett is fennmarad. Ugyanakkor a középkategóriás és a megfizethetőbb lakások iránt továbbra is erős kereslet mutatkozik. A kérdés csupán az, hogy ezek milyen arányban jelennek meg ténylegesen a piacon” – hangsúlyozta Szegő Péter, a Duna House PR- és elemzési szakértője.

