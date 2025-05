Itt a súlyos jóslat: ez lehet a túlélés kulcsa a következő években

„A gazdasági nehézségek idején a hatékonyság lehet a tényező, amely átsegíti a vállalkozásokat a holtponton” – ahogy arról korábban már beszámoltunk ezzel a gondolattal indította útjára a Termelékenységi Konferenciát hétfőn Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. A cél: segítséget nyújtani azoknak a vállalkozóknak, akik nem csak túlélni szeretnének, hanem építeni is – okosan, bátran, tudatosan.

A világ közben forog tovább, gyakran zavarosabbul, mint szeretnénk. Volt járvány, lett háború, jöttek embargók, meg vámok – és ezek egyike sem tett jót a gazdaságnak. Nagy Elek szerint azonban a vállalkozó éppen attól vállalkozó, hogy nem adja fel. „Ha itt nem megy, akkor amott menni fog” – válaszolta az Index kérdéseire. Szerinte a kulcs nem más, mint a tudás, a piac és a tőke – ebben a sorrendben.

A tudás az alap

„Nekem fiatalkorom óta meggyőződésem, hogy a tudás mindennek az alapja” – vallja az elnök. Ezt kapta a szüleitől, ezt vitte magával az üzleti életbe, és ezt szeretné most átadni a vállalkozóknak is. Mert hiába a jó ötlet vagy a kezdőtőke, ha nincs mögötte világos gondolkodás, ha nem értjük, mit jelentenek azok a bizonyos adatok, és mit kezdhetünk velük. Sokan még ma sem tudják, hogyan kell adatokat gyűjteni, elemezni, és ezek alapján jó döntéseket hozni.

Pedig ott van már az eszköz a kezünkben: a mesterséges intelligencia (AI). Egy kutatás szerint akár 40 százalékos hatékonyságnövekedés is elérhető vele – igaz, csak ha okosan használjuk. A technológia tehát lehetőség, de nem varázslat. Az emberi tudás továbbra is nélkülözhetetlen. A jó hír? Ez nem rakétatudomány, ugyanakkor az MKIK elnöke szerint fontos odafigyelni is az AI-ra. Nagy Elek szerint pár nap alatt bárki megtanulhatja az alapokat, és sokkal magabiztosabban vezetheti a cégét.

A kamara pedig nemcsak beszél róla, hanem tesz is: elindított egy programot, amely több mint 10 ezer vállalkozás digitalizációját segítené.

Korábban a kamara már meghirdette a „kamarai reneszánszot” – ennek lényege, hogy a vállalkozót és annak fejlődését helyezik a középpontba. A munkaalapú megközelítést egy tudásalapú rendszer váltja fel, amelynek példájaként Nagy Elek az osztrák kamarai modellt említette, ahol évek óta sikeresen működnek oktatási és tudásközpontok.

A termelékenység – vagyis az a mutató, hogy mennyi értéket tudunk előállítani adott mennyiségű erőforrásból – kulcsfontosságú kérdés lett a gazdasági életben. Nagy Elek szerint ez tükrözi legjobban egy cég értékteremtő képességét. A magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k) termelékenysége viszont jelentősen elmarad nemcsak az uniós átlagtól, hanem még a visegrádi országokétól is – hívta fel a figyelmet az elnök.

„Tanuljanak, tanuljanak, tanuljanak!”

Nagy Elek szerint a tudás után a második legfontosabb tényező a piac. És ha valamiért most nem lehetünk elégedettek, az ez. A járvány, a háborús helyzet, a nemzetközi feszültségek – mind-mind megtépázták a gazdasági kapcsolatrendszert. De a vállalkozás épp attól él, hogy megtalálja az utat. „Ha nem megy az autóipar, ott a védelmi ipar. Vagy a zöldenergia. Vagy a digitális megoldások. Mindig van egy rés” – mondta az elnök.

A kamara ebben is partnere kíván lenni a cégeknek: piacokat térképez fel, kapcsolatokat épít, és segít megtalálni, hol van még kereslet, hol nyílhat ajtó. A magyar vállalkozónak ugyanis nem elég a belföld. Érdemes arra is kitérni, hogy sokan először a pénzt hiányolják a szektorból, de Nagy Elek szerint a tőke csak akkor tud jól működni, ha már megvan hozzá a tudás és a piac. Aki úgy kap pénzt, hogy nem tudja, mit akar belőle kihozni, könnyen el is szórhatja.

De szerencsére ma már vannak jó lehetőségek a tőkéhez jutásra is: például a Demján Sándor Tőkeprogram, amit maga a kamara kezel, vagy a Széchenyi Kártya program hitelei, amelyek nagyon alacsony kamattal elérhetők.

Persze – teszi hozzá félmosollyal – ez a kényelem néha el is altatja a cégeket.

Nem véletlen, hogy a kamara új szemléletet hirdetett: „kamarai reneszánszt”. Ennek lényege, hogy a vállalkozó áll a középpontban, nem az adminisztráció. A cél az, hogy a munkaalapú szemlélet helyett egy tudásalapú rendszer épüljön – olyasmi, mint amit Ausztriában már sikerrel használnak: oktatási központokkal, képzőintézményekkel, egyetemekkel összefogva. A jövő nem holnap kezdődik, hanem már ma. Ez a változás hosszú, akár 10-15 évet is igénybe vehet.

Végezetül arra a kédésünkre, mit üzen az elnök a vállalkozóknak? Nagy Elek úgy fogalamzott, hogy „Tanuljanak, tanuljanak, tanuljanak! Olvassanak, képezzék magukat, merítsenek mások tapasztalataiból! A siker nem titok – csak következetes tudásépítés kérdése.” Ahogy azt korábban írtuk, a tavalyi évben a kkv-szektor összesített profitja is csökkent. A megoldás Nagy Elek szerint a tudásban rejlik: „Mi, a magyar kamarában hiszünk a tudásalapú működésben, amely nemcsak a túléléshez, hanem a növekedéshez is hozzásegítheti a vállalkozásokat.” Ehhez viszont nemcsak tudás, hanem piac és tőke is kell.