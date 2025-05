Nagy Márton harcot indított a kormányban

Semmi másért nem harcoltam ennyire a kormányban – fogalmazott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konferenciáján a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatban. A gazdasági csúcsminiszter szerint elengedhetetlen lett a beruházások újraindítása, és ezért most minden követ megmozgat a kabineten belül. 130 milliárd forintnyi beruházási igény lett a tét.

A gazdasági nehézségek idején a hatékonyság lehet az a tényező, ami átsegíti a vállalkozásokat a holtponton – ezzel a gondolattal indította útjára a Termelékenységi Konferenciát hétfőn Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Beszédében hangsúlyozta: a cél, hogy a vállalkozások világos útmutatást kapjanak arra, hogyan javíthatják hatékonyságukat, hiszen ez lehet a kulcs a hosszú távú versenyképességhez.

Korábban a kamara már meghirdette a „kamarai reneszánszot” – ennek lényege, hogy a vállalkozót és annak fejlődését helyezik a középpontba. A munkaalapú megközelítést egy tudásalapú rendszer váltja fel, amelynek példájaként Nagy Elek az osztrák kamarai modellt említette, ahol évek óta sikeresen működnek oktatási és tudásközpontok.

A termelékenység – vagyis az a mutató, hogy mennyi értéket tudunk előállítani adott mennyiségű erőforrásból – kulcsfontosságú kérdés lett a gazdasági életben.

Nagy Elek szerint ez tükrözi legjobban egy cég értékteremtő képességét. A magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k) termelékenysége viszont jelentősen elmarad nemcsak az uniós átlagtól, de még a visegrádi országokétól is – hívta fel a figyelmet az elnök.

A hatékonyság az, ami átlendít a nehézségeken

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy tavaly a kkv-szektor összesített profitja is csökkent. A megoldás Nagy Elek szerint a tudásban rejlik: „Mi, a magyar kamarában hiszünk a tudásalapú működésben, amely nemcsak a túléléshez, hanem a növekedéshez is hozzásegítheti a vállalkozásokat.” Ehhez viszont nemcsak tudás, hanem piac és tőke is kell.

Az elnök külön kiemelte a mesterséges intelligencia szerepét, amely akár 40 százalékkal is növelheti a hatékonyságot. Az MI nemcsak gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé, de jelentős versenyelőnyt is biztosíthat – ugyanakkor a rossz döntések kockázatát is növeli, és egyelőre sok cégvezető bizalmatlan az új technológiával szemben.

A kamara ennek ellenére nagy fába vágja a fejszéjét: 10 ezer vállalkozásnak szeretne segíteni a digitalizációban, és hosszabb távon egy olyan tudásalapú ökoszisztémát építene, amelyben egyetemek és kutatóintézetek is részt vesznek. A cél az is, hogy a belső piacokat jobban feltérképezzék, és a vállalkozások könnyebben megtalálják egymást. Nagy Elek nem hallgatta el, hogy a kkv-k jelentős része tőkehiánnyal küzd, de szerinte ebben segíthet a Demján Sándor Tőkeprogram és a Széchenyi Kártya Hitelprogram.

A konferencia második felszólalója Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter volt, aki a beruházások visszaeséséről és a gazdaság kettősségéről beszélt. Mint mondta, jelenleg az a fő dilemma, hogy míg a fogyasztás felfelé húzza a gazdaságot, addig a beruházások visszaesése lefelé nyomja a GDP-t. „Ha nincsenek beruházások, nehezebb kigazdálkodni a béremeléseket” – fogalmazott.

A miniszter hangsúlyozta, újraindításra van szükség, különösen most, amikor az európai gazdaság, köztük a német is, gyengélkedik. A kormány, amennyire lehet, támogatja a kkv-szektort – például a Demján Sándor Program keretében már 130 milliárd forintnyi beruházási igény érkezett be, amelyet Nagy Márton szeretne teljes egészében kifizetni. Mint fogalmazott:

Semmi másért nem harcoltam ennyire a kormányban.

A termelékenységet négy fő terület mentén lehet javítani – mondta –, ezek a munka, az innováció, a digitalizáció és a környezeti hatékonyság. Minden területen van még hova fejlődni. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság még mindig az uniós sereghajtók között van a munka termelékenységében, bár az extenzív növekedési szakaszt (amikor a mennyiség nőtt) már lezártuk. Most a minőség javításán van a sor – még ha az energiaválság vissza is vetette ezt.

Fotó: Soós Lajos / MTI Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 21-én

Ezeket a szektorokat kell figyelni

A miniszter pozitív példaként említette a vegyipart és a bankszektort, ahol a termelékenység javulása már látható. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a gazdaság „dualitására” is: nemcsak méretbeli, hanem tulajdonosi különbségek is feszítik a szektort. Nagy Márton szerint elengedhetetlen a digitális fejlődés, „a digitalizáció az egész rendszer lelke”. Ezzel együtt nem lehet figyelmen kívül hagyni az energiaellátás kérdését sem, mivel a magyar gazdaság energiaigényes, így ezen a területen is sürgető a hatékonyság növelése.

A miniszter szerint kiemelt figyelmet érdemel az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és a turizmus is.

Végezetül a Németországtól való függőségre hívta fel a figyelmet: ez mindig is magas volt, de az utóbbi években tovább nőtt. Egy új keleti akkumulátorgyár például ezt a függést még tovább erősíti. Ezért Nagy Márton szerint fel kell tenni a kérdést: vajon hosszú távon is jó ez az irány?

A bérekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: bár sokan érzik úgy, hogy nőnek a jövedelmek, a munkaerőköltség még mindig az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A minimálbér tekintetében utolsók vagyunk, az úgynevezett „effektív” minimálbér esetében viszont már a 19. helyen állunk – ami azt mutatja, hogy még mindig van lemaradás.

Ugyanakkor a bérfelzárkózás éppen akkor zajlik, amikor a német gazdaság megtorpant és a beruházások csökkennek – ez pedig feszültséget okoz a rendszerben.

Nagy Márton szerint azonban ez nem lehet akadálya a fejlődésnek, csak tudatos stratégiával és célzott intézkedésekkel lehet előrelépni. A nemzetgazdasági miniszter a bértárgyalásokkal kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad összekeverni a megkötött megállapodást a közgazdasági realitásokkal – a kettő között sokszor jelentős a különbség.

Éppen ezért szerinte októberben akár újra is lehet tárgyalni a bérekről. Úgy véli, a bérnövekedés önmagában is képes hatékonyságot növelni: ha emelkedik a minimálbér, az felfelé húzza az átlagbéreket is. A miniszter szerint ezért igenis van hatása a minimálbér-emelésnek az egész társadalomra.

Végezetül Nagy Márton arról is beszélt, hogy növelni kell a gazdaság „tengermélységét”, vagyis a hazai gazdasági tevékenységek tartalmát, súlyát és hozzáadott értékét. Kiemelte: különösen a turizmusban, a kereskedelemben és az építőiparban van szükség arra, hogy mélyebb, stabilabb gazdasági alapok alakuljanak ki.

(Borítókép: Nagy Elek és Nagy Márton 2024. december 3-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)