Több mint 200 millió forintot tankoltak el egy év alatt a parlamenti képviselők

A kormánypárti képviselők költötték 2024-ben a legtöbb pénzt üzemanyagra. Az Országgyűlés Hivatala a Blikknek elküldött adatai szerint a parlamenti képviselők összesen 220 millió forintot tankoltak el.

A rangsor első 13 helyén kizárólag kormánypárti politikusok szerepelnek. Az első helyen Hörcsik Richárd volt, aki 4,459 millió forintot költött üzemanyagra. A második helyen Simon Miklós szerepel, aki 3,822 millió forintot tankolt el, a harmadik helyen Tilki Attila, aki 3,556 millió forintot költött.

A rangsor a következő:

4. Simon Róbert (3 millió 493 ezer forint)

5. Bánki Erik (3 millió 478 ezer forint)

6. Szabó Zsolt (3 millió 469 ezer forint)

7. Varga Gábor (3 millió 273 ezer forint)

8. Kósa Lajos (3 millió 230 ezer forint)

9. Pócs János (3 millió 224 ezer forint)

10. Vitányi István (3 millió 156 ezer)

Az első ellenzéki politikus csak a rangsor 14. helyén tűnik fel, Dudás Róbert jobbikos politikus személyében, aki 2,974 millió forintot autózott el.

A lap hozzátette, Hörcsik költése 100 kilométeren 7 literes átlagfogyasztással és a NAV által közölt tavalyi üzemanyagárakkal számolva 105 ezer kilométer megtételére egyenlő, ami napi 287 kilométernyi utazást jelent. A képviselő a portálnak korábban elmondta, az ő választókerülete van a legtávolabb a fővárostól, valamint földrajzilag is az övé a legnagyobb kiterjedésű.

Kiugró furcsaságok

A legnagyobb költségekkel a fővárostól távol eső választókerületek képviselői számolnak el, akiknek nagyobb keretet is biztosít a kormány, azonban vannak különös adatok. Horváth István szekszárdi képviselő havonta 181 ezer forintot költött, majd decemberben hirtelen 686 ezer forintot. Az akkori 608 forintos benzinár mellett 7 literes fogyasztással számolva havi 16 ezer, napi 520 kilométernyi utazást jelent.

Július és augusztusban, amikor az Országgyűlés nem tart üléseket, a képviselők csaknem 31,5 millió forintot tankoltak el. A törvényben ugyanis nincs meghatározva az, hogy milyen célra lehet felhasználni az üzemanyagkártyát.

A portál megjegyezte, hogy a 220 millió forintos összköltség ennél jóval magasabb lehet, ugyanis az összesítés nem tartalmazza azoknak a tisztviselőknek a költéseit, akiknek a pozíciójuk után autó és benzinkártya jár.

A vonatkozó – 2012. évi XXXVI. törvény az országgyűlésről – jogszabály szerint az üzemanyagkártyát havonta töltik fel a megfelelő összeggel a NAV hivatalos üzemanyagárai, valamint a képviselő lakóhelye szerint:

Ha a képviselő lakóhelye

Budapesten van – 2500 kilométerre,

Budapesttől 1 és 100 kilométer között van – 4000 kilométerre

Budapesttől 101 és 200 kilométer között van – 5000 kilométerre,

Budapesttől 201 és 300 kilométer között van – 6000 kilométerre,

Budapesttől 300 kilométeren túl van – 6500 kilométerre elegendő üzemanyag értékével.

Az egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetében a fenti összegek a választókerület nagysága szerinti szorzóval módosulnak, mégpedig úgy, hogy ha a választókerület nagysága:

850 négyzetkilométer alatt van – 10 százalékkal,

850 és 1150 négyzetkilométer között van – 20 százalékkal,

1151 és 1400 négyzetkilométer között van – 30 százalékkal,

1401 és 1650 négyzetkilométer között van – 40 százalékkal,

1651 és 1900 négyzetkilométer között van – 50 százalékkal,

1901 négyzetkilométer fölött van – 60 százalékkal emelkedik.

A kártyán lévő összeg még autópálya-matricára, a benzinkutakon elérhető karbantartás költségeire, de ha valakinek nincs autója, akkor akár bérletre vagy menetrendre is fordítható.

A törvényben külön kiemelik, hogy a költségeket legfeljebb 2000 cm³ hengerűrtartalmú személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma figyelembevételével fedezik. Így a támogatás mellett is mélyen a zsebébe kellene nyúlnia Lázár Jánosnak, ha továbbra is azt a 450 lőerős, tízhengeres Audi S8-as luxusautót használná, amit 2011-ben adott le.