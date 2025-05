A világ leggyorsabb vonatait is magyar mérnökök munkája teszi biztonságossá

Kívülről ipari csarnok, belülről high-tech laboratórium. A Knorr-Bremse vasúti ágazatának legjelentősebb, budapesti telephelyén nemcsak fékrendszerek készülnek a világ legmodernebb vonatjaihoz, de itt születnek azok az innovációk is, amelyek új távlatokat nyithatnak a vasútiparban. A japán Shinkansenektől az amerikai tehervonatokig, a magyar villamosoktól a milánói és stockholmi metrókig fellelhetjük a hazai mérnökök szaktudását. Veres László, a Knorr-Bremse Budapest ügyvezetője vezetett be minket a vasúti közlekedés jövőjébe – mindennapi munkájukon keresztül.

A vasút világa első hallásra nem a technológiai forradalmak terepe. Mégis, egy budapesti telephelyen olyan fejlesztések születnek, amelyek nemcsak a gyorsaságot, de a fenntarthatóságot és a biztonságot is új szintre emelik. A fékrendszerek vonatkozásában piacvezető Knorr-Bremse budapesti vállalata mára a világ egyik legjelentősebb vasúti fejlesztő- és gyártóközpontjává vált.

A világ több mint száz országában futnak olyan szerelvények, amelyeken a budapesti fékrendszereink működnek. Ott vagyunk a francia TGV-ken, a német ICE nagy sebességű motorvonatokon, az olasz Pendolino és a spanyol Renfe szerelvényein, de még az amerikai, afrikai és ausztrál tehervonatokon is; velünk épül az egyiptomi vasúti hálózat, de a tajvani mozdonyok is

– mondta Veres László, a Knorr-Bremse Budapest ügyvezetője, miközben körbevezetett a csarnokban.

És persze jelen vagyunk itthon is – a FLIRT és a KISS motorvonatokon, a Szeged és Hódmezővásárhely között ingázó tram-trainen, vagy épp a CAF-villamosokon.

A büszkeség nem üres dicsekvés. A helyszínből sugárzik, hogy itt valóban valami fontos születik – valami, amit nemcsak használnak, de el is ismernek világszerte.

„1996-ban indult a Knorr-Bremse budapesti telephelyének története. Vállalatunk az elmúlt közel 30 évben nem csupán a konszern legösszetettebb portfóliójával rendelkező üzemévé vált az ágazatban, hanem a világ legjelentősebb, teljes vasúti fékrendszereket fejlesztő és gyártó központjaként tart bennünket számon az iparág.

Saját alkatrészgyártó-üzemmel, szerviz- és tesztközponttal, szakmai utánpótlást nevelő tanműhellyel rendelkezünk, folyamatosan bővülő termékpalettánk és egyéb innovációink fejlesztésén közel 500 magasan képzett, globális projekteken dolgozó mérnök, a megvalósításon pedig mintegy 1200 tapasztalt és megbízható szakember munkálkodik” – sorolta Veres László.

A fejlődés soha nem áll meg

A Knorr-Bremse 120 éves történetében nem volt hiány gazdasági és társadalmi kihívásokból. Mégis képes volt folyamatosan fejlődni

– mondta Veres László.

Legutóbb például a koronavírus-járvány érintette különösen érzékenyen a globális ellátási láncokat. „Az egyik napról a másikra eltűntek az alkatrész-beszállítók, késlekedtek a szállítmányok, de azóta is volt olyan partnerünk, akinek a gyárát árvíz vagy tűz pusztította el.” A Knorr-Bremse Budapest azonban az egyre sűrűsödő kiszámíthatatlansági faktorok, a kereslet és az anyagellátás bizonytalansága ellenére is megőrizte stabilitását: nem csökkentett létszámot, sőt: folyamatosan új projekteket és megbízásokat is szerzett.

A világban valóban van mozgás – nekünk viszont az a feladatunk, hogy a változó körülmények és feltételek mellett is legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunk, és gondoskodjunk az emberek mindennapi utazásának biztonságáról. Fontos szem előtt tartanunk ugyanakkor azt is, hogy a vasútipart sem kerülik el a 21. század fenntarthatósági és digitalizációs kihívásai, amelyek várhatóan komoly változásokat hoznak majd az ágazatban. Mindez nem csupán növekedési lehetőséggel kecsegtet, hanem nagy felelősséggel is jár egy olyan piacformáló hatással bíró vállalat számára, amilyen mi vagyunk

– jegyezte meg az ügyvezető, amikor arról kérdeztük, mit jelentenek számukra a jelen gazdaságpolitikai turbulenciái.

Digitális vonó- és ütközőkészülék – a vasúti „Lego-korszak” kezdete

Az EU az évtized második felében tervezi véglegesíteni azt a szabványt, amely alapján minden, Európában közlekedő tehervagont egységes, elektromos csatlakozóval ellátott vonó- és ütközőkészülékkel (DAC – Digital Automatic Coupler) kell majd felszerelni. Napjainkban a mintegy félmillió teherkocsi és 17 ezer mozdony összekapcsolása egyenként, emberi erővel történik szerte a kontinensen. A DAC alkalmazásával a vagonok egymással, valamint a mozdonnyal való csatlakoztatásakor is képessé válnak mechanikus, pneumatikus és elektronikus kapcsolatot is létrehozni, akár távvezérelt módon is. Ez – a korábbi, csavarkapcsos megoldáshoz képest – jelentősen csökkentheti a vonatrendezés idejét és költségét, illetve lehetővé teszi hosszabb szerelvények biztonságos összeállítását is, ami nagyban növelheti a vasút versenyképességét az áruszállításban.

A fejlesztés nem csupán a szakmai presztízs, de a várható piaci haszon miatt is fontos az iparági szereplőknek. Mérnökeink 2019 óta dolgoznak a vállalatcsoport DAC-innovációján. Az új, Budapesten kidolgozott know-how-nak köszönhetően hosszú távon járulhatunk hozzá a még hatékonyabb és biztonságosabb vasúti szállítmányozáshoz

– fogalmazott Veres László.

A rendszer azt is lehetővé teszi, hogy az adatforgalom is automatikusan létrejöjjön a mozdony és az összes szerelvény között, ami a digitalizációs ugrás alapfeltétele a vasúti közlekedésben.

Egy másik kiemelkedő technológia a 3D fémnyomtatás, amelyet a fékrendszerek egyes alkatrészeinek gyártásához használnak. 2020-ban mutatták be a vállalat mérnökei az első olyan terméket, amelyet ezzel az iparágban még napjainkban is úttörőnek számító megoldással állítottak elő.

Az újratervezett vasúti fékvezérlő panel nemcsak formája és mérete miatt innovatív, de 90 százalékkal könnyebb is alumíniumból forgácsolt elődjénél.

A 3D technológiának köszönhetően a funkciót jobban szolgáló, lényegesen könnyebb és kompaktabb termékek készülhetnek a jövőben kisebb helyigénnyel és karbonlábnyommal.

Leader 2.0 – amikor a mozdony is gondolkodik

A mérnökök azonban nemcsak alkatrészekben gondolkodnak. Az egyik legizgalmasabb projekt a Leader 2.0, egy vezetéstámogató rendszer, amelyet a tehervonatok energiafogyasztásának csökkentésére fejlesztettek ki.

A Leader 2.0 egy tabletalapú, felhőn keresztül működő asszisztens, amely a többi között valós idejű forgalmi adatokra alapozva ad tanácsokat a mozdonyvezetőnek az optimális haladás érdekében, amelyeket betartva jelentős hatékonyságnövelés érhető el. Alkalmazásával akár 15 százalékkal csökkenthető az energiafogyasztás – és még a pályát, valamint a kopóalkatrészeket is kíméli

– magyarázta Veres László.

A Leader 2.0 nem egyszerűen egy digitális térkép vagy kijelző – ez egy komplex rendszer, amely figyelembe veszi a vonat pillanatnyi helyzetét, a menetrendet, a környezeti adottságokat, a pálya sajátosságait, és segít a vonat vezetőjének megválasztani az ideális sebességet. Még a vasúti infrastruktúra-üzemeltető által rendelkezésre bocsátott, valós idejű forgalmi információkat is képes beépíteni a tanácsgörbébe. A rendszer felismeri a vezető stílusát is, és testre szabott tanácsokat ad, hogy a vonat gördülékenyen haladhasson.

Mindezt úgy, hogy a mozdonyvezetőnek valóban használható tanácsokat ad, mikor gyorsítson, mikor fékezzen, mikor érdemes gördülni – ahogy a sofőrök is néha »ráengedik« az autót az útra

– részletezte az ügyvezető. A fejlesztés során fontos szempont volt az is, hogy a Leader 2.0 ne fárassza a mozdonyvezetőket túl gyakori tanácsadással: könnyen és kényelmesen követhető javaslatokat kínál, amelyek segítik az energiamegtakarítást, de nem terhelik túl a figyelmet.

A rendszert jelenleg Németországban tesztelik, tehervonatokon. A Knorr-Bremse Budapest a jövőben szeretné lefejleszteni a saját személyvonati vezetéstámogató rendszerét is, amellyel szemben szintén alapvető elvárás lesz, hogy támogassa a fogyasztáscsökkentést. És ami talán még ennél is fontosabb: nagyban segíti majd a menetrend betartását is.

A fenntarthatóság nemcsak jól hangzó ígéret, hanem üzleti cél is

A Knorr-Bremse budapesti gyárában a fenntarthatóság nem PR-üzenet, hanem üzleti alapelv – és immár több mint egy évtizede a napi gyakorlat része.

Manapság már elvárás a zöld működés, de mi jóval korábban kezdtünk el dolgozni ezen, mint hogy ez divatos lett volna

– fogalmazott Veres László.

A vállalat már több mint 11 éve bevezette az eco-design szemléletet, amelynek lényege, hogy minden új terméket a teljes életciklusát vizsgálva – a nyersanyag-kitermeléstől az újrahasznosításig –, fenntarthatósági szempontok szerint terveznek. Ez nemcsak a gyártás környezeti terhelését csökkenti, hanem a járművek teljes futási ideje alatt kevesebb kibocsátással, kisebb energiaigénnyel járó megoldásokat is kínál, amelyek hosszú távon spórolást eredményeznek a megrendelőnek.

Ma már egy külön dedikált csapat dolgozik ezen, Budapestről támogatva a teljes nemzetközi Knorr-Bremse-hálózatot. Oktatási modulokat fejlesztünk, adatbázist építünk, és a tervezőmérnökök már az első vázlatoknál figyelembe veszik a termék karbonlábnyomát

– tette hozzá az ügyvezető.

Azt, hogy a vállalat mennyire komolyan veszi a klímavédelmi célok támogatását, jól mutatják az alkatrészgyártó-üzem technológiai modernizációjának eredményei is:

az éves hígítóhasználatot 75 százalékkal csökkentették az elmúlt időszakban,

a veszélyes hulladék mennyisége pedig 70 százalékkal lett kevesebb.

Energiagazdálkodás terén is példaértékű, amit elértek:

a szerelőcsarnokok fűtését gáz helyett hőszivattyús rendszerre állították át, így csupán ezzel a lépéssel közel 40 százalékkal csökkent a gázfogyasztás,

2021-hez képest évente mintegy 450-460 tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki,

2026 végére pedig energiafelhasználásának 10-12%-át lesz képes lefedni a vállalat megújuló energiával, új napelemparkjának köszönhetően.

Fókuszban a társadalmi felelősségvállalás

A Knorr-Bremse Budapest sikerének egyik legfontosabb összetevője a magyar munkaerő és műszaki kultúra. A vállalat Magyarország legjelentősebb egyetemeivel kötött hosszú távú megállapodást, amelynek keretében duális képzésekben működnek közre, kutatásokat és diplomamunkákat támogatnak, de létrehoztak egy saját tanműhelyt is, ahol akkreditált szakképzés folyik.

Kiváló a hazai mérnökképzés, és nagy öröm számunkra, hogy minden évben több friss diplomás tehetség választ bennünket. Épp ennyire fontosnak tartjuk a gyártásban dolgozó kollégáinkat is, s büszkék vagyunk arra, hogy ők többnyire a környező kerületekből járnak hozzánk dolgozni. Ezért Pesterzsébet és környéke kifejezetten fontos számunkra – nemcsak munkaadóként vagyunk itt jelen, hanem aktív szereplői vagyunk a közösségnek is

– emelte ki az ügyvezető.

Ennek jegyében a Knorr-Bremse Budapest rendszeresen támogatja például a környékbeli mentőállomást, Local Care elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programja keretében pedig évről évre számos olyan önkéntes eseményt szervez, amelyek valódi pozitív változást idéznek elő a helyi közösségek életében.

Ez egy vállalati kultúra: nemcsak dolgozunk itt, hanem élünk is ebben a kerületben

– tette hozzá Veres László, aki számára különösen sokat jelentenek például azok a projektek, amelyek során különféle felújítási munkákkal (barkácsolással, festéssel) segítik egy-egy fontos társadalmi tevékenységet végző szervezet mindennapjait.

A Local Care program keretében ráadásul a munkavállalók javasolják támogatásra a jó ügyeket. Az ügyvezető számára az egyik legkülönlegesebb ilyen kezdeményezés az, amely során egy olyan szervezetet támogatnak rendszeresen anyagilag és önkéntes munkával, amely látássérülteket visz tandembiciklizni a Balaton körül.

Körbetekerni a tavat, beszélgetni, megismerni kicsit egymást, miközben sokat tanultunk arról is, hogy a látássérültek hogyan érzékelik, miként élik meg a világot. Felejthetetlen élmény minden résztvevő számára

– mesélte Veres László.

A jövő már most Budapesten van

A Knorr-Bremse Budapest nem csupán egy gyártó- és fejlesztőközpont, hanem bizonyíték: a magyar mérnöki tudás a globális technológia élvonalában van. A francia TGV fékezéséhez éppúgy kell a budapesti know-how, mint a tram-train biztonságához.

A célunk nem az, hogy alkalmazkodjunk a jövőhöz – mi akarjuk megalkotni azt. Budapest pedig nemcsak része ennek a történetnek, hanem mozgatórugója is

– mondta Veres László, és valóban: a Knorr-Bremse Budapest gyárában járva az embernek az az érzése, hogy a jövő már rég elkezdődött, és a fővárosunkban írták az első fejezetét.

