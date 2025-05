Új képlet az utakon: kiszámolták, mikor éri meg az elektromos

Nemcsak a személyautók tekintetében zajlik a sokszor kisebb-nagyobb bukkanókkal tarkított, ám elkerülhetetlennek tűnő elektromos átállás, hanem a haszongépjárművek piacán is. Az e-haszongépjárművek piaca ugyan még gyerekcipőben jár, de már most számos kihívással és lehetőséggel találják magukat szembe a gyártók, flottakezelők és finanszírozók. Azt az Index által megszólaltatott piaci szereplők is elismerik, hogy bőven van akadály, amit le kell küzdeni. A legfontosabb a vásárlói attitűd edukáció általi átformálása.

Az elektromos hajtású haszongépjárművek (eCV) megjelenése immár nemcsak távlati vízió, hanem egyre inkább kézzelfogható valóság is. „A városi közlekedésben, különösen a csomaglogisztikában, egyre inkább előtérbe kerülnek az elektromos meghajtású járművek” – mondta Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója. Ezt erősítette meg az RN Hungary, a Renault, Dacia ás Alpine márkák hazai importőrének ügyvezető igazgatója is. Dalos Attila úgy látja, az elektrifikáció nemcsak globális, hanem regionális, sőt lokális szinten is gyorsul.

Még gyerekcipőben

A piaci elterjedtség azonban jelenleg még mindig korlátozott, főként a gazdaságossági kérdések és az infrastruktúra fejletlensége miatt. Ezért az elektromos haszongépjárművek értékesítési aránya jelenleg alacsony szinten áll. A Renault-nál az összes eladás 3-5 százaléka érinti az elektromos modelleket, ami ugyan jelentős előrelépés az elmúlt évekhez képest, de még mindig marginális. A Ford is hasonló arányokat tapasztal, ugyanakkor a rendelésállományban már erőteljesebben jelen vannak az elektromos modellek, ami a jövőbeni kereslet növekedését vetíti előre.

A piac jelenleg egyik legnagyobb kihívása, hogy a gyártók jelentős lépéseket tettek az elektromos haszongépjárművek fejlesztésében, de a keresleti oldal még nem tart lépést ezzel az ütemmel

– mutatott rá Kővágó-Laky Andrea. Bár a Ford kínálatában megtalálhatók az elektromos modellek, például az E-Transit és az E-Transit Custom, az ezek iránti kereslet még elmarad a várakozásoktól. Ennek egyik oka, hogy a hazai kisvállalkozások még nem állnak készen a technológiai és anyagi átállásra.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Dalos Attila is. A Renault már több éve jelen van az elektromos haszongépjárművek piacán, ugyanakkor a vásárlói szokások csak lassan változnak. Bár a Renault kínálatában teljes elektromos paletta szerepel, beleértve a Kangoo E-Tech és Master E-Tech modelleket, a hazai vállalkozások döntéshozatalában még mindig az ár és a rövid távú költségek dominálnak.

2025 első négy hónapjában Magyarországon összesen 582 darab elektromos haszongépjárművet regisztráltak.

Ebből 322 darab a kishaszonjármű kategóriába tartozik, 250 darab közepes haszonjármű volt, és mindössze tíz darabot regisztráltak a nehéz-haszongépjárművek kategóriájában. Ezek az adatok világosan mutatják, hogy az elektrifikáció jelenleg leginkább a kishaszonjármű-szegmensben nyert teret, ahol a felhasználási profil (pl. városi futárszolgálatok) és az árérzékenység lehetővé teszi az elektromos modellek fokozatos elterjedését.

A magyar piac még mindig nagyon árérzékeny, ezért inkább az olcsóbb elektromos modellek kelendők. A hazai eCV-értékesítések aránya ugyan növekszik (4-5 százalék), de még jelentősen elmarad az európai átlagtól

– hangsúlyozta Kővágó-Laky Andrea.

A gyártók és finanszírozók közös célja, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat a zöldátállásra. Kővágó-Laky Andrea szerint az állami ösztönzők, mint például a támogatások és adókedvezmények, kulcsszerepet játszhatnak a kereslet élénkítésében. Dalos Attila hozzátette, a flottakezelők, valamint a nagyvállalati ügyfelek már nyitottabbak az elektromos járművek iránt.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy városi, rövid távú szállításra már ma is kifejezetten jól alkalmazhatók ezek az elektromos járművek, míg hosszabb távra, napi több száz kilométer megtétele esetén továbbra is a dízel az optimális megoldás.

A finanszírozás kihívásai akadályként

Szintén komoly akadályt képez, hogy az elektromos haszongépjárművek bekerülési költsége magasabb. Kiss Norbert, a Merkantil Bank gépjármű-finanszírozásért felelős ügyvezető igazgatója rámutatott,

az elektromos modellek ára akár 50-60 százalékkal is magasabb lehet a hagyományos dízeljárművekéhez képest.

Emellett a maradványérték meghatározása is nehézséget jelent. Mivel az elektromos járművek technológiája még viszonylag új, nincs elég adat az értékvesztés mértékéről, ami bizonytalanságot okoz az autópark-kezelők számára.

Ugyanakkor érdemes megvizsgálni a pozitív oldalt is. Hosszú távon az elektromos haszongépjárművek egyre versenyképesebbé válhatnak a hagyományos dízeljárművekkel szemben, különösen, ha a vállalatok tudatosan tervezik meg az átállást, és ki tudják használni az elektromos üzemeltetés előnyeit.

A kezdeti többletköltség megtérülhet, amennyiben a teljes életciklust vesszük figyelembe.

A cégek egyre inkább a Total Cost of Ownership (TCO-) elv alapján döntenek, vagyis nem csupán a vételárat, hanem az üzemeltetés, karbantartás, adók, energiafogyasztás és értékcsökkenés összesített költségeit vizsgálják. Elektromos járműveknél az üzemeltetési költségek jelentősen alacsonyabbak is lehetnek, hiszen kevesebb kopó-forgó alkatrész található bennük, kisebb a karbantartási igény, és amennyiben a vállalat saját töltő-infrastruktúrát tud kiépíteni – akár napelemekkel kombinálva –, az energiaellátás is költséghatékonyabbá válik. A lényeg a hajtáslánc használati igényekhez szabott választásában és a tudatos felhasználásban rejlik.

„Egy elektromos haszongépjármű finanszírozása alapvetően nem tér el jelentősen a dízelmodellektől, ugyanakkor a finanszírozási szektor nyitott az új megoldásokra” – hangsúlyozta Kiss Norbert. A cél, hogy minél több vállalkozás számára elérhetővé váljon az elektromos mobilitás.

A nyilvános töltő-infrastruktúra országos szinten még egyenetlen, és különösen a gyors- és nagy teljesítményű töltők hiánya akadályozza a vidéki vagy hosszabb távú használatot.

„Mindezek miatt kulcsfontosságú az alapos előzetes igényfelmérés: mekkora napi futásteljesítményre van szükség, hol történhet a töltés, milyen súlyt cipel az autó – ezek mind befolyásolják, hogy egy adott vállalatnak valóban megéri-e elektromos hajtásra váltania” – mutatott rá Kiss Norbert, aki hozzátette, érdemes a lízingkonstrukciók között is alaposan szétnézni, hiszen például egy támogatott KAVOSZ-konstrukció kamata akár a fele is lehet egy piaci árazású lízingnek.

Közös erőfeszítés az edukációért

Az ügyfelek döntő többsége azonban továbbra is jókora szkepszissel szemléli haszongépjármű-flottája elektrifikációjának lehetőségét. A legnagyobb ellenérzések a hatótávolságához, a töltési időhöz, valamint a töltőhálózat hiányosságaihoz kapcsolódnak. Sokan nem látják biztosítottnak az üzembiztosságot, különösen olyan ágazatokban, ahol a járművek kihasználtsága kulcsfontosságú.

Ezért gyártónak és finanszírozónak közösen kell az edukáció útjára lépni annak érdekében, hogy az elektrifikáció előnyei világosak legyenek ügyfeleik számára. Ehhez konkrét számításokra, TCO-alapú modellekre van szükség. A Ford és a Renault már egyaránt rendelkezik olyan költségelemzésekkel, amelyek szerint felhasználási feltételek mellett az elektromos járművek üzemeltetése gazdaságosabb, mint a hagyományos dízeleké.

Saját töltővel éri meg

Magyarországon a töltési infrastruktúra még nem tart lépést a növekvő igényekkel. A legtöbb vállalat saját telephelyi töltőállomások kiépítésében látja a megoldást, ami különösen flották esetében hatékony modell lehet. Az európai trendek azt mutatják, hogy a közösségi töltőpontok száma is fokozatosan emelkedik, különösen városi és autópálya-menti lokációkban.

A vállalatok számára azonban akkor lehet költséghatékony az elektromos flotta igénybevétele, ha saját telephelyükön alakítanak ki töltőhálózatot.

A közösségi töltés ára körülbelül 270 forint/kWh. Míg a saját telephelyen végzett töltés – különösen az áramot jóval olcsóbban előállító napelemmel kombinálva – ennek töredéke is lehet, így jelentős költségmegtakarítás érhető el.

Teljesíteni kell a kvótákat

Mindezek mellett fenntarthatósági kritériumoknak is meg kell felelni. Az EU 2035-ös céldátuma, amely a belső égésű motorok kivezetését irányozza elő (egészen pontosan szén-dioxid-mentes üzemanyaggal hajtott járművek gyártását és forgalomba állítását engedélyezik), jelentős nyomást gyakorol a gyártókra és a piacra egyaránt. Továbbá a szén-dioxid-kvóták, valamint a növekvő városi behajtási korlátozások is erőteljesen ösztönzik az elektromos hajtásra történő átállást.

„Az uniós szabályozás világos irányt mutat a gyártók számára, ugyanakkor nagy kihívást jelent, mivel szigorú célkitűzéseket kell teljesítenünk egy nem túl kedvező üzleti és gazdasági környezetben. Bár enyhítésként már nem éves, hanem hároméves átlag alapján számolják a kibocsátást, a célértékeket így is hozni kell, vagyis a szabályozás lényege nem változott, csak az elszámolás módja lett rugalmasabb” – mondta Kővágó-Laky Andrea.

A szén-dioxid-kvóták teljesítése a haszongépjárművek esetében nehezebb, mert a gyártók nem tudják kvótavásárlással kompenzálni az esetleges lemaradást. Ez növeli az eladási nyomást és még sürgetőbbé teszi az elektrifikációs átállást, hiszen az értékesített járművek tényleges kibocsátása alapján kell megfelelniük az előírásoknak.

A vállalatok számára üzletileg is értéket teremt az elektrifikáció általi karbonlábnyom-csökkentés. Az Indexnek nyilatkozó piaci szereplők szerint azonban a hazai ösztönzőrendszer még nem elég erős: többek között célzott támogatásokra, adókedvezményekre, infrastrukturális támogatásokra lenne szükség a gyorsabb adaptáció érdekében.

Mindent visz az elektrifikáció?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a lapunknak nyilatkozók kizárólag az elektromos hajtásban látják-e a jövőt. Bár jelenleg az elektrifikáció tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, hosszabb távon a gyártók más technológiákban is gondolkodnak. A hidrogénhajtás például bizonyos felhasználási területeken (pl. nagy hatótávolság, nehézgépjárművek) ígéretes alternatíva lehet, noha annak infrastrukturális és költségbeli kihívásai még jelentősek.

A szabályozói környezet és az uniós célkitűzések azonban egyértelműen az elektrifikáció irányába mutatnak. A gyártók már most is folyamatosan fejlesztik modelljeiket, és arra törekednek, hogy az elektromos járművek teljes értékű alternatívái legyenek a hagyományos dízelmodelleknek.

A Ford egyértelműen az elektrifikáció útján halad, míg a Renault a hidrogénmeghajtásban is lát potenciált, különösen hosszabb távon. A Renault Master hidrogénhajtású változata hamarosan országúti forgalomban is elérhető lesz. A közeljövőben ugyanakkor továbbra is az elektromos és dízelmodelleken lesz a hangsúly, a hidrogén inkább kiegészítő technológiaként jelenik meg a jövő mobilitási stratégiájában.

Ahogy arra korábban iparági szereplők segítségével rávilágítottunk: az elektromos autó a jövő mobilitásának kétségkívül jelentős része lesz, ám nem az egyetlen, ezért minimum megkérdőjelezhető az Európai Unió azon döntése, amely teljes mértékben az elektrifikációban látja a jövő fenntartható közlekedésének letéteményesét, miközben a jelenlegi tudás szerint 12-féle hajtáslánc áll rendelkezésre. Ahogy szintén kulcsfontosságú a fenntarthatóságról való reális kép átadása a lakosság számára. Utóbbival kapcsolatban szintén írtunk arról korábban, hogy a teljes életciklust vizsgálva, vagyis – az alapanyag-kitermeléstől a hulladékká válásig – az elektromos, illetve a belső égésű motoros autók károsanyag-kibocsátása között a különbség 5 százalékon belül van.

(Borítókép: Németh Emília / Index)