Balatonra néző szállás, milliós fizetés – irreális igényei vannak a szezonmunkásoknak

A Balatonon, Alsóörsön nyit éttermet Rácz Jenő sztárséf, aki nemrégiben az Instagramon, 24 órás történetében számolt be egy hozzá jelentkező szakács-jelölt elvárásairól. Megdöbbent, hogy egymillió forintos bérigénnyel állt elő a szakács, sőt, olyan szállást kért a munkához, ahol elegendő hely van hétvégente családjának fogadásához. Szikra Gabriella, a fonyódi Konyhám 365 séfje a jelenségre úgy reflektált, nem érti, miért hiszik az emberek, hogy ha a Balatonra jönnek dolgozni, nyaralhat az egész család. „Most azt hallom, hogy az alap napi órabér 3000–3500, de legalább 40–50 ezer forintot akarnak a jelentkezők egy napra és plusz a szállás. Régen sem volt ilyen és én sem kapok szállást, ha felmegyek Pestre”– jegyezte meg, hozzátéve: ezalatt a pár hónap alatt valóban jól lehet keresni, de sokat kell érte dolgozni.

„Nagyon megváltoztak a munkavállalók igényei, tehát megmondja a munkavállaló mikor és mennyit hajlandó dolgozni és azt is, mennyi bérért”– mondta a Sonlinenak Makkos Péter, a fonyódi Makkos Vendéglő tulajdonosa. Olyanról is hallottak, hogy a déli parton az irreálisan magas bérigény mellé, Balatonra néző szobát kértek, szavai szerint azon már meg sem lepődnek, hogy előre leszögezik, mit nem hajlandók elvégezni. Az étterem tulajdonos szerint az is nehezíti a helyzetet, hogy az osztrák síparadicsomból hazatérőkkel kevésbé lehet számolni, ugyanis újabban már kint is egyre több helyen programokkal kitolják a szezont.

„Abszolút irreális, már egy olyan irányba elment az egész, hogy nem is tudják mit kérjenek: óránként három cigiszünet, meg masszőr legyen, meg frissítés” – vélekedett Németh Tamás balatoni mesterszakács, a balatonboglári Fuel by Full Gas séfje. Elmondása szerint a frissen végzett fiatalok motiválatlanok, de nem ritka ma már az egymillió forintos szakácsbér a szezonban, mert a jókat megfizetik. „Aki azonban nem tud egy hagymát felszelni, vagy bélszínt sütni, megtervezni a napját, irányítani egy konyhát, az ne akarjon sztárgázsit” – szögezte le a balatoni séf. Hozzátette, hogy hasonlóan földtől elrugaszkodottak a jelentkezők a pincér és konyhai kisegítő pozíciókra is.

Tóth Gergely a CE Plaza Hotel tulajdonosa megjegyezte, hogy a szezonálisan nyitva tartó vendéglátóhelyeknél lehet az állásra jelentkezők részéről irreális igényekről hallani, bár a nyári idény munkaerő elszívó erejét a szállásadók is tapasztalják.

Makkos Péter arról is beszámolt, hogy a vendégek szokásai is megváltoztak a déltől délután négy óráig tartó hőségben egyre többen tartanak sziesztát újabban egyre többen tartanak sziesztát, ilyenkor még strandra sem mennek, nemhogy étterembe, így a forgalom a késő délután esti időszakra koncentrálódik.