A harmadik leggazdagabb magyar felkészült Donald Trump vámháborújára

A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány becslése alapján továbbra is Mészáros Lőrinc (1422 milliárd) és Csányi Sándor (820) vagyona a legnagyobb Magyarországon, de az első két helyhez hasonlóan abban sincs változás, hogy a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Felcsuti Zsolt (526) áll.

Felcsuti Zsolt, a csendes erő

Ám míg Mészáros vagy Csányi nevével szinte naponta találkozunk a hírekben, addig Felcsuti kerüli a reflektorfényt, ritkán nyilatkozik a sajtónak, de annál tudatosabban építi a vállalatát. Akik személyesen is ismerik, úgy jellemzik,

olyan üzletember, aki nem hangos, de rendkívül hatékony. Saját erejéből felépített ipari birodalma, nemzetközi orientációja, valamint az államtól független működése ritka példát mutat a mai magyar gazdaságban. Személyisége higgadt, professzionális, és a „csendes erő” típusú vezetői karaktert testesíti meg.

Az MPF Holding – amelynek vezérigazgatója és főrészvényese Felcsuti Zsolt – egy elsősorban ipari termékek előállításával foglalkozó magyar tulajdonú multinacionális gyártóvállalat. A cégcsoport tevékenysége kiterjed többek között precíziós ipari alkatrészek, csiszolóanyagok, fűtőberendezések, szerszámgépek tartozékai, építőipari anyagok és bútorok gyártására.

A holding története egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor Felcsuti Zsolt édesapja, Felcsuti Csaba megalapította a céget. Azóta jelentős növekedésen ment keresztül vállalat, tevékenységét olyan fontos, mérföldkőként tekinthető akvizícióval bővítve, mint a Widenta csiszolóeszköz-gyártó, a FÉG fűtőberendezés-gyártó, valamint a Henkel kelet-közép-európai építőipari anyagokat gyártó üzletágának felvásárlása. Mindeközben jelentős beruházásokat hajtott végre, például Közép-Európa legmodernebb radiátor- és vágókoronggyárainak megépítésével, valamint egy hőszivattyúgyár tervezésével, mindezt külső hitelek igénybevétele nélkül.

Stabil a rendelésállomány – az is maradhat

A csoport érdekeltségébe tartozó MPF META Zrt. nem várta meg a 2024-es éves beszámolók május 31-i leadási határidejét, hanem már terítette a lapjait. Érdekesség, hogy az 1998-ban alapított, budapesti székhelyű, de rákoskeresztúri telephellyel működő cég – amely a svájci központú MPF META AG-hez tartozik – beszámolója kiegészítő mellékletében részletesen foglalkozik az amerikai–kínai kereskedelmi háború, valamint azzal összefüggésben a büntetővámok lehetséges hatásaival.

Vagyis ebből kirajzolódik, Felcsuti Zsolték hogyan tekintenek saját helyzetükre és lehetőségeikre a globális gazdasági kihívások közepette.

Áttekintettük a piaci pozíciónkat (és a termékkörünket), mely során az alábbi álláspontot alakítottuk ki: a vevőink megrendelése folyamatos, rendelésállományban szignifikáns csökkenés eddig nem volt tapasztalható, illetve egyik amerikai vevőnk sem jelezte, hogy a rendelésállományát a jövőben csökkenteni kívánná

– olvasható a főtevékenységét tekintve logisztikával és kereskedelemmel foglalkozó vállalat beszámolójában. Megállapították, hogy az MPF cégek termékköre olyan speciális szegmenst fed le, ahol kevés a versenytárs. Úgy értékelnek, hogy a gyártott és értékesített termékkör jelentős része kevéssé árérzékeny, így az ár változása csekély hatással van a megrendelt mennyiségre.

A vevőinkkel történt megbeszéléseink alapján, ha a vámok ténylegesen bevezetésre kerülnek, akkor– a fentiekből következően – elsősorban az árak fognak emelkedni és nem a megrendelt mennyiség fog szignifikánsan csökkenni

– részletezték az MPF-nél. Ugyanakkor a holding álláspontja szerint Amerikában először megtorpanás következhet be, utána pedig inkább valószínű az áremelkedés, mint a mennyiségi kereslet csökkenése a termékeik iránt.

A dollár erősödése kedvezmény az MPF vevőinek

Emlékeztettek az MPF-nél, hogy a dollár az euróhoz képest az elmúlt időszakban erősödött, és további erősödést prognosztizálnak a szakértők. „Mi euróban számolunk el a partnereinkkel, így a dollár erősödését kedvezményként élik meg a vevőink” – rögzítették a tényt.

Ezzel együtt azt a forgatókönyvet is elképzelhetőnek tartják, hogy a vámok bevezetésének emlegetése az Egyesült Államok részéről csak politikai erődemonstráció más területeken történő egyezségek alapjául, így lehetséges, hogy a vámokat végül viszonosság alapon nem vezetik be. Ha mégis, akkor pedig belátható határidőn belül kétoldalú megállapodások folytán nem alkalmazzák azokat.

Ha a vámtarifa bevezetése mögötti folyamatokat áttekintjük, akkor egyértelműen megállapítható, hogy ez is egy politikai játszma része, amely nagyfokú adó-átrendeződést eredményez az amerikai piacon

– mutattak rá a holdingnál. Hozzátették, hogy a vámtarifák bevezetésével párhuzamosan a belső, országon belüli adóterhek csökkennek, így – mely a választási ígéretek között is szerepelt – az élőmunka terhei (income tax), az áfa és a forgalmi adó (VAT és sales tax) mértéke csökken, amely folytán a tényleges adóterhelés az Egyesült Államokban nem változik, csak átrendeződik.

Felhívták a figyelmet, hogy szintén tervben van az ingatlanadók mértékének csökkentése (property tax), ezzel összességében jelentősen több pénz marad a lakosságnál az árak emelkedése esetén is; ami kedvező fejlemény a vásárlóerő tekintetében. Az MPF-nél kitértek arra is, hogy ezzel párhuzamba állítva az orosz–ukrán háború hatásait, ezekre a piacokra nem szállítanak és nem is szállítottak, így a hatását sem tudják beazonosítani a termékkörre vonatkozóan.

Nagyot nőtt 2024-ben az MPF META

A céginformációs adatbázis alapján az MPF META Zrt. nettó értékesítési árbevétele az előző évi 119,98 milliárd forintról 169,08 milliárdra ugrott tavaly, amely szinte teljes egészében az exportpiacokon realizálódott.

A dinamikusan növekvő forgalom húzta magával a profitot is,

hiszen az adózott eredmény során a 2023-as 3,77 milliárd forint után a 2024-es tevékenység eredményeképp 11,68 milliárdos nyereséget látunk.

A saját tőke 40,86 milliárd forintról 47,5 milliárdra nőtt, miközben hosszú lejáratú kötelezettségei továbbra sincsenek a cégnek.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. január 30-án Washingtonban. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)