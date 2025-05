Így spórolhatnak a Lidl vásárlói akár több ezer forintot hetente

A Lidl nem csak az egyik legismertebb bolthálózat Magyarországon, az utóbbi években gazdasági szempontból is komoly szereplővé vált. A vállalat 213 áruházával és 4 logisztikai központjával négy éve piacvezető, és közel 9500 munkavállalója dolgozik azon, hogy a magyar családok jó minőségű, kedvező árú termékeket vihessenek haza. A Lidl árpolitikája nem csak üzleti stratégia: sok magyar családnak valódi segítséget jelent a mindennapi kiadásokban. Így nem meglepő, hogy az áruházlánc az elsők között kezdett tartós árcsökkentésekbe.

A Lidl filozófiájának alapelvei a minőség, a frissesség, az egészség és a kedvező ár, ez a négy pillér határozza meg a működését. A vállalat figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket, és folyamatosan azon dolgozik, hogy áruházaiban minden szükséges terméket biztosítani tudjon számukra jó minőségben és a lehető legjobb áron.

A Lidl az FMCG szektor piacvezető kiskereskedelmi láncaként irányt is mutatott azzal, hogy tavaly az elsők között kezdett tartós árcsökkentésbe. Ennek eredményeként pedig több száz termék lett olcsóbb, mégpedig jelentős, esetenként akár a 25 százalékot is meghaladó mértékben. A Lidl célja, hogy gyorsan, egyszerűen és egy helyen intézhessék a vásárlók a bevásárlást, mindezt pedig a lehető legjobb áron. A vállalat működése azonban túlmutat a napi élelmiszer-kiszolgáláson: régóta fontos gazdasági szereplője a magyar kiskereskedelmi piacnak, jelentős munkaadó és irányadó a piaci árak tekintetében.

Árversenyben az élen

A boltlánc tartós árcsökkentési kampányba kezdett tavaly, így több száz termék árát mérsékelte, gyakran akár 25 százalékot is meghaladó mértékben. Ezzel nemcsak versenytársainak mutatott példát, hanem tényleges segítséget nyújtott a háztartásoknak a dráguló mindennapokban.

2025-ben már több különböző árcsökkentést hajtott végre a Lidl. Olyan alapvető élelmiszerek árát mérsékelte, mint a tojás, a tej és tejtermékek, a paradicsom és a saláták, legutóbb pedig a szépségápolási termékek és a vegyiáruk ára lett kevesebb.

Tejek, tejtermékek: 30 termék ára csökkent, átlagosan 4 százalékkal, de a vásárlók körében közkedvelt 2,8%-os ESL Pilos PET palackos tej 10 százalékkal, a Pilos 250 grammos sós vaj ára pedig még ennél is nagyobb mértékben, 12 százalékkal mérséklődött.

Paradicsom: A magyarok egyik kedvenc zöldségére is gondolt a Lidl, több mint húsz féle paradicsomfajta és kiszerelés ára lett kedvezőbb tavasszal. Az árcsökkentés mértéke átlagosan 8 százalékos volt, azonban az 500 grammos datolya paradicsom és a kilós kiszerelésű hamburger paradicsom 17 százalékkal, míg a 200 grammos bio datolya cherryparadicsom 21 százalékkal lett olcsóbb.

A magyarok egyik kedvenc zöldségére is gondolt a Lidl, több mint húsz féle paradicsomfajta és kiszerelés ára lett kedvezőbb tavasszal. Az árcsökkentés mértéke átlagosan 8 százalékos volt, azonban az 500 grammos datolya paradicsom és a kilós kiszerelésű hamburger paradicsom 17 százalékkal, míg a 200 grammos bio datolya cherryparadicsom 21 százalékkal lett olcsóbb. Szépségápolási termék és vegyiáruk: A Lidl vásárlói az élelmiszerek mellett a drogériás termékekhez is kedvezőbb áron juthatnak hozzá. Május 15-től több szépségápolási termék és vegyiáru árát is jelentős mértékben mérsékelte: tucatnyi árucikket, köztük mosószereket, samponokat, tusfürdőket és különféle tisztítószereket lehet minimum 20 százalékkal olcsóbban megvásárolni, ami a legtöbb termék esetében több száz forintos megtakarítást jelent. Így például a 2,7 literes Bonux Folyékony mosószer például 800 forinttal, a 4 literes Ultra Free Extra Universal folyékony mosószer 580 forinttal lett olcsóbb.

Nemcsak a pénz megtakarításában segítenek – időben és energiában is

A Lidl célja, hogy a bevásárlás gyors, egyszerű és teljes körű legyen – vagyis egy helyen, egy körben lehessen mindent beszerezni a kisebb bevásárlástól kezdve egészen a nagybevásárlásig. Ez a filozófia nemcsak időt, hanem energiát is megtakarít a családoknak. Ráadásul az üzletekben a hetente változó akciók a termékek széles körére nyújtanak további árengedményeket az árcsökkentési programon felül.

A „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek mindig extra kedvezményt nyújtanak, de gyakran előfordulnak a kettőt fizet, hármat vihet lehetőségek is. Az XXL-termékekkel is sokat lehet megtakarítani, hiszen ezeknek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest. A Lidl számára kiemelten fontos a magyar fogyasztók egészségtudatos táplálkozása is, ezért minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújt a friss halak árából.

A Lidl Plus applikáció is további lehetőséget biztosít a spórolásra, ráadásul rendkívül kényelmes módon. Érdemes letölteni az alkalmazást, hogy igénybe vehessük a kedvezményekre jogosító kuponokat és ajánlatokat.

Több, mint egy bolthálózat

A fogyasztók egyre tudatosabbak, és egyre inkább azokat a boltokat választják, ahol a megbízhatóság, a jó ár-érték arány és a folyamatos kedvezmények alapvetőnek számítanak.

A Lidl Magyarország gazdasági és társadalmi szempontból is stabil pont lett: nemcsak termékeket, hanem megoldásokat kínál a mindennapi kihívásokra. A Lidl nem csupán bolthálózat, hanem az árak csökkentésével, a kényelmes vásárlási élménnyel és a digitális kedvezményekkel valódi támogatást nyújt a háztartásoknak – olyan időszakban, amikor a legnagyobb szükség van ezekre.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl Magyarország)