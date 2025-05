Megvan a Nagy Márton által beharangozott turizmus bankja

Létrejött az a pénzügyi szolgáltató, amelyet a kormány a turisztikai ágazat finanszírozásának megerősítésére hozott létre. A korábban zálogházként működő budapesti vállalatot – szervezeti és tulajdonosi átalakítás után – új néven jegyezték be, és szerepköre is jelentősen kibővült – írja a hvg360. A társaság új neve Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt., székhelye pedig a főváros II. kerületébe, egy állami intézményeknek is otthont adó épületbe került át.

A kormány tervei szerint már az idei őszre elindulhat az a turisztikai hitelprogram, amelynek célja a kis- és középvállalkozások pénzügyi támogatása. A hiteligénylések a Tourinform irodák hálózatán keresztül történhetnek majd, országszerte közel száz helyszínen. A keretösszeg egyelőre nem ismert, de korábbi, hasonló állami programok százmilliárdos nagyságrendű forrásokkal működtek.

A program egyik alapját az a társaság képezi, amely korábban Uránia Záloghitel Zrt. néven működött, és amelyet a közelmúltban vásárolt meg a Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt., majd Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vé alakítottak. A cég új székhelye a budapesti Kapás utcában van, ahol több, a nemzetgazdasági tárcához tartozó állami vállalat is működik.

A tulajdonosváltáskor a vállalat részvényeit a Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. vásárolta meg, amely egy másik állami társaságon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökséghez tartozik. Az ügynökség felett a nemzetgazdasági miniszter gyakorol tulajdonosi jogokat.

A hitelközpont már korábban is rendelkezett a szükséges pénzügyi engedélyekkel, így gyorsan be tud kapcsolódni a kormányzati gazdaságélénkítő programokba. A központ működésének technikai részletei, például a konkrét keretösszeg vagy a kamatfeltételek egyelőre nem nyilvánosak, de a hasonlóan a kkv-szektort támogató programok eddigi tapasztalatai alapján akár több tízmilliárd forintos összeg is elérhető lehet a turisztikai szektor számára.

A Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke, Guller Zoltán korábban arról beszélt, hogy a turisztikai hitelprogram egyszerűsített eljárással fog működni, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók egy része már az előzetes jóváhagyás után hozzájuthasson a szükséges forráshoz. Mint mondta, a céljuk, hogy minél gyorsabban és kevesebb adminisztrációval jussanak fejlesztési támogatáshoz a kis- és középvállalkozások. Nagyjából ezerre teszi azoknak a szolgáltatóknak a számát, akiknek még a teljes hitelbírálatot sem kell így megvárniuk, az előzetesen jóváhagyott kölcsönöket folyósítják majd.

A társaság előéletében záloghitel-tevékenység szerepelt, és korábban hatósági figyelmeztetést is kapott egyes pénzügyi szabályok hiányos betartása miatt. A mostani új név és funkció a korábbi tevékenységtől élesen elválik, és kifejezetten a turizmusfinanszírozásra koncentrál.