Nehéz helyzetben Schwab Richárd jegybanki forrásokból támogatott magánklinikája

Egykori üzletemberként több tucat cégnél dolgozott Demján Sándor mellett, ma már csak orvosként praktizál a Mind Klinikán. Schwab Richárd arról beszélt, hogyan szállt be a klinika üzletébe, hogyan jelent meg a háttérben az MNB-s alapítványok pénze, és miért hisz abban, hogy az üzlet még mindig jó befektetés lehet.

A budakeszi Álomvölgy melletti ingatlanfejlesztési projekt eredetileg nagyívű terveket tartalmazott, azonban a megvalósítás meghiúsult. A fejlesztés mögötti cégben 2015-ben megjelent az ismert gasztroenterológus Schwab Richárd is, aki ekkor már többéves tapasztalattal bírt Demján Sándor oldalán. A Mind Klinika orvosa a Hvg360-nak elmondta, hogy több mint százötven vállalat irányításában vett részt, és az ingatlanválság évei különösen tanulságosak voltak számára.

A Demjánnal való közös munka után Schwab Richárd az amerikai származású Mechtler László professzor felkérésére kezdett bele a Mind Klinika megalapításába, amelyhez üzleti modellt és partnereket is hozott. A klinika mögé egy magántőkealap is érkezett, amely a jegybanki Pallas Athéné Alapítvány forrásait használta. Ez az alapítvány azonban egyike volt azoknak, amelyek tevékenységét az Állami Számvevőszék jelentése is bírálta, százmilliárdos veszteségek lehetőségére utalva.

Schwab szerint azonban a projekt teljesen piaci alapon történt: „Piaci tranzakcióról volt szó, a befektetői forrásokat csúcstechnológiára költöttük, és meggyőződésem, hogy a részesedést jó áron lehet majd eladni” – mondta a lapnak. A tőkét Szécsényi Bálint közvetítésével hozta be a rendszerbe, aki szavai szerint bízott Schwab Richárd szaktudásában. „Ő hozta befektetőnek a magántőkealapot, amely 2 milliárd forinttal, 80 százalékban szállt be” – tette hozzá a klinika alapítója.

A befektetői háttér idővel megváltozott, a magántőkealap a Quartz Alapkezelőhöz került, amelyet Száraz István irányít, akit Matolcsy Ádám üzleti köréhez sorolnak. Az ügylet részleteiről Szécsényi nem árult el sokat, a befektetők védelmére hivatkozott.

Schwab Richárd két éve kiszállt az üzletből, és kizárólag az orvosi hivatásának él. A klinika mögötti cégstruktúrában azonban ma is ott van Száraz István egyik bizalmi embere. A vállalkozás mérlegei kedvezőtlenek, annak ellenére, hogy a klinika maga már nyereséget is termelt az utóbbi időben, a közvetlen tulajdonos Mind Invest öt év alatt milliárdhoz közeli veszteséget gyűjtött össze.