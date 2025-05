Ez lehet a kormány utolsó bástyája, ami ha leomlik, végzetes lehet

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) májusi kamatdöntő ülésén nem érdemes nagy meglepetésekre számítani – legalábbis így látják a gazdasági elemzők. A várakozások szerint az alapkamat nem változik, és a jegybanki kommunikáció is a jól ismert, szigorú irányvonalat viszi tovább. Azonban az ördög a részletekben rejlik, hiszen a magyar gazdaság nem éli legszebb napjait, jó példa erre az alábbi két adat:

12,1 százalékkal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene 2025 első negyedévében.

De érdemes kiemelni, hogy az ipari termelés 2025 első hónapjaiban is gyenge teljesítményt mutatott: januárban és februárban jelentős visszaesés volt tapasztalható, márciusban csak minimális havi növekedés mellett éves alapon tovább csökkent a kibocsátás.

Miért nem lehet csökkenteni a kamatot?

A Magyar Nemzeti Bank májusi kamatdöntő ülése előtt a legtöbb piaci szereplő egyetlen kérdést sem tart igazán nyitottnak. Ahogyan Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza fogalmaz: „Különösebb izgalomra a jegybank mostani kamatdöntő ülésén nem számítok: várakozásaim szerint sem az alapkamat, sem a jegybanki stratégiával kapcsolatos kommunikáció nem változik.”

Hasonlóan látja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője is, aki szerint „a legutóbbi jegybanki megszólalásokat végigböngészve aligha lehet bárki számára meglepő, hogy milyen döntés következik a májusi kamatdöntő ülésen”. Az alapkamat szintje, a kommunikáció hangvétele és a monetáris politika irányultsága egyaránt változatlan maradhat. A jegybank továbbra is szigorú, és az inflációs cél elérése mindennél fontosabb marad számára.

Ezen a ponton érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy március 17-én a kormány döntése alapján hatósági korlátozást vezettek be mintegy harminc élelmiszeripari kategóriára, amely nagyjából ezerféle árucikket érint. A lépés célja az év elején újból felgyorsuló pénzromlás ütemének mérséklése volt. Januárban az infláció átlagosan 5,5 százalékkal emelkedett az előző esztendő azonos hónapjához képest, az élelmiszerek ára pedig 6 százalékkal nőtt. Februárban hasonló tendencia folytatódott: az infláció 5,6-ra módosult, míg az élelmiszerek ára 7,1 százalékkal ugrott meg.

Bár a szabályozás csak március közepétől lépett életbe, hatása már érezhetően befolyásolta a havi statisztikai adatokat.

Így a tavasz első hónapjában az általános árszint csupán 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és februárhoz viszonyítva nem történt számottevő változás sem a fogyasztói árakban, sem az élelmiszerárakban. Áprilisban pedig a fogyasztói árak éves összevetésben átlagosan 4,2 százalékkal emelkedtek, míg márciushoz képest 0,2 százalékos növekedés volt tapasztalható.

De akkor miért nem emel kamatot a jegybank?

A megkérdezett elemzők külön kiemelték, hogy bár a hazai infláció 2022 után látványosan visszaszorult, a jelenlegi szintje még mindig meghaladja az MNB céltartományát. Az áprilisi adat például 4 százalék fölött ragadt – pedig a kormányzat még mindig aktívan használ árstopokat és más átmeneti intézkedéseket az árak fékezésére. Ez az egyik fő oka annak, hogy a jegybank nem mer enyhíteni. Az infláció ugyanis nem „természetes úton” csökkent, hanem mesterségesen – és ahogy Virovácz Péter figyelmeztet: „Az átmeneti gazdaságpolitikai eszközökkel mesterségesen lejjebb nyomott infláció árát is meg kell fizetni. Vélhetően ezt 2026–2027-ben látjuk viszont.”

Ez pedig hosszabb távon újra magas inflációs kockázatot jelenthet. Sőt a gazdaság szereplőinek fejében már most is beégtek a magas árak: „A magas inflációs várakozások tartósan beégnek a piaci szereplők fejébe – legyen szó akár a háztartásokról, akár a vállalati szféráról” – tette hozzá Virovácz. És ezt lehetett kiolvasni Varga Mihály legutóbbi megszólalásában is. Május 22-én a jegybankelnök a Portfolio Hitelezés 2025 konferenciáján kifejtette, hogy a világgazdaság a lassabb növekedés és a beragadó infláció problémájával találkozhat. Úgy vélekedett, hogy a külső környezet Magyarországnak az alacsonyabb növekedés és a mérsékeltebb infláció irányába mutató kockázatokat jelent.

Regős Gábor emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a forint árfolyama ugyan stabil, de még mindig nem elég erős ahhoz, hogy az MNB biztonságosan lazítani tudjon. És akkor még nem beszéltünk az ország nemzetközi megítéléséről, ami szintén nem kedvez a kamatvágásoknak: „a leminősítés kockázata, az uniós források visszatartása és a magas költségvetési hiány mind a lazítás ellen szólnak”. Elsőre akár azt is gondolhatnánk, ha az inflációs cél még nem teljesült, akkor újabb kamatemelés jöhet. Csakhogy – mint ahogy arra Regős Gábor rámutatott – erre sincs igazán szükség. A jelenlegi szigor már bőven elég erős:

A forint stabilitása önmagában is erősíti a szigorú pénzügyi kondíciókat.

A környező országok – például Lengyelország és Csehország – már csökkentették kamataikat, így a hazai kamatelőny nőtt, ami „önmagában jelent egy szigorítást”.

Másképp fogalmazva: a jegybank már akkor is szigorú, ha nem csinál semmit. Regős Gábor szerint a kamatcsökkentésnek több előfeltétele is lenne – és ezek még messze nem teljesültek: az árstopok kivezetése, hogy az infláció piaci alapon is kezelhető maradjon; tartósan stabil, sőt kicsit erősebb forintárfolyam; valamint az ország kockázati megítélésének javulása, ideértve az uniós forrásokhoz való hozzáférést és a költségvetési hiány leszorítását.

Varga Mihály lehet most a védőbástya

„A kamat mérséklésére legkorábban jövőre lehet számítani – persze ezzel kapcsolatban is még jelentős a bizonytalanság” – mondta Regős Gábor. És még ha el is indul a csökkentés, az is csak fokozatos lesz: „A legvalószínűbbnek számomra az tűnik, hogy jövőre is csak egy kamatvágás lesz.” De van-e értelme a kamatcsökkentésnek most? A kérdés jogos, de a válasz nem egyértelmű.

Virovácz Péter szerint a reálgazdaság szempontjából egy kamatcsökkentésnek ma nem lenne sok értelme. Az MNB alapkamatát ugyanis egyre kevesebb gazdasági szereplő érzékeli közvetlenül: a lakossági hitelek döntő többsége kamattámogatott vagy kamatplafon alatt fut. A vállalatok pedig gyakran euróban vagy olcsóbb piaci konstrukciókban finanszírozzák magukat. „A reálgazdaság nagyon keveset nyerne, ha nyerne egyáltalán” – véli Virovácz Péter.

Ezzel szemben a kamatcsökkentés kockázata óriási lenne: meginoghat a forint, elszállhatnak az inflációs várakozások, és újraindulhat az árak emelkedése.

Egyes piaci szereplők időről időre reménykednek a lazításban, és a befektetők már idén év végére két-három kamatvágást áraznak. Az elemzők azonban óvatosságra intenek. A mostani infláció nem elég jó, az ország pénzügyi állapota nem elég stabil, és a gazdasági hatások sem indokolják a lazítást. „Egész egyszerűen túl kockázatos lenne” – foglalja össze Virovácz Péter. Így szerinte – és ebben Regős Gábor is egyetért – 2025 végéig érdemi kamatváltozás nélkül haladhat tovább az MNB.

A jegybank mozdulatlansága nem a döntésképtelenség jele – hanem tudatos, szigorúan mérlegelt álláspont. A jegybanki szigor még mindig szükséges, sőt: lehet, hogy ma ez a legfontosabb védőbástya a gazdaság kiszámíthatósága mögött. A kamatcsökkentés elmaradása tehát nem csalódás, hanem realitás. Egy olyan országban, ahol az infláció nem piaci úton csökken, ahol a költségvetés sérülékeny, és ahol az EU-s pénzek továbbra is a levegőben lógnak, a jegybanki szigor lehet az egyetlen, ami még kiszámíthatóságot ad.

(Borítókép: Varga Mihály 2024. április 11-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)