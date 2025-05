Matolcsy György újra kipakolt: felfedte Orbán Viktor zárt ajtók mögötti mondatát

A volt jegybankelnök büszkén idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök elismerését, amely szerint kulcsszerepet játszott a 2010-es választási sikerben. „2010-ben győzött a Fidesz, nemzeti fordulat történt egy új gazdaságpolitikával, amelyre azt mondta a miniszterelnök szűk körben, hogy Gyuri nélkül nincs kétharmad” – árulta el Matolcsy György jegybankelnök a podcastsorozatának második részében.

A volt elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem egyedül érte el a sikert: „Persze ez nem így igaz, hanem a csapatunk nélkül [nincs kétharmad].” Egy ötszáz fős szakértői gárdáról beszélt, amely „elképesztően bátor hozzáértő mérnökökből, közgazdászokból, jogászokból és sok más szakemberből” tevődött össze, és kidolgozta azt a programot, „amelynek középpontjában az egymillió új munkahely megteremtése állt”.

Matolcsy nem ért egyet az ÁSZ-jelentéssel

Matolcsy György kemény kritikával illette az Állami Számvevőszék jelentését, amelyet „sötét felhőként” jellemzett, és amely „minden epizód végén” szerepelni fog podcastsorozatában. A volt jegybankelnök szerint a jelentés „megkérdőjelezte” mindazt, amit a Magyar Nemzeti Bank teljesítményeként értékelt.

Mindazt, amit a Magyar Nemzeti Bank teljesítményeként elmondtam, megkérdőjelezte egy olyan ellenséges, szinte érthetetlen ÁSZ-jelentés, amely nyolcvan százalékban hamis volt, és húsz százalékban pedig nem volt igaz

– fogalmazott. Konkrét példaként említette, hogy Windisch László ÁSZ-elnök azt állította róla, egyetértett azzal, hogy „az MNB-alapítvány lényegében csődben van”. Ilyet pedig állítása szerint nem mondott.

Windisch elnöktől várt válasz

Matolcsy György szerint soha nem mondta azt, amire az ÁSZ-jelentés hivatkozott. „Ezt soha nem mondtam, nos, azóta sem kaptam Windisch elnök úrtól bármilyen visszajelzést, hogy ezt mire alapozza.” A volt jegybankelnök úgy véli, ha „az egész jelentés ilyen és így készült, mint ez a Windisch úr által elmondott kitalált történet, hát akkor baj van”.

Matolcsy ígéretet tett arra, hogy podcastsorozata záróepizódjában részletesen foglalkozik majd ezzel a témával.

A volt elnök egy kínai Han-korszakbeli bölcsességgel vezette fel mondandóját: „Sokszor úgy tűnik, hogy a gonosz erősebb, mint a jó, és annál is erősebb, akinek igaza van. De a gonosz sohasem győzheti le az igazságot.” Matolcsy szerint ez a mondás „jellemző lesz erre a mai történetre” is.

Nehezen elképzelhető, hogy valaki ne hallott volna az MNB-alapítványok ügyéről, amely dióhéjban a következőképp épül fel:

Az Index korábban arról számolt be, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot jelentett be a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az Optima Zrt. működésével kapcsolatban. Varga Mihály jegybankelnök az Állami Számvevőszéket is tájékoztatta a fejleményekről, amelynek feladata a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése. Az ÁSZ már korábban is vizsgálta az ügyet, azonban Varga Mihály megérkezésével ez felgyorsulni látszik, mivel egy mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el az MNB új vezetője.

A Varga Mihály jegybankelnök által frissen kinevezett új kuratóriumi és cégvezetők egyik „fontos feladata” az, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak” a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az Optima Zrt. működésének feltárására.

A számvevőszék fent már idézett jelentése szerint ebből sokmilliárd forint Matolcsy György fiának környezetéhez, Matolcsy Ádám baráti társaságához került. Azóta már hűtlen kezelés miatt nyomoz az ORFK.

A rendőrség az üggyel kapcsolatban a nyomozás érdekére hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást. Az ügyészség pedig megerősítette, hogy a jegybank gazdálkodásáról lefolytatott számvevőszéki vizsgálat megállapításai alapján indult nyomozás, amely „felderítési szakaszban van”. Lapunknak az ügyről Matolcsy György jegybankelnök is kifejtette álláspontját, szerinte szakmaiatlan és hamis az ÁSZ-jelentés.

Egy titokban született program hozott fordulatot

A 2013-as jegybanki áttörés előkészítése különleges körülmények között zajlott. Matolcsy György elmondása szerint a döntő dilemmájuk az volt, „mi legyen az első feladatunk”. Világos volt számukra, hogy „be kell indítani a növekedést, növekedést pedig csak hitelezési fordulattal lehet beindítani”.

A probléma súlyosságát jól mutatta, hogy „előtte 4 évig, évi 10 százalékkal csökkent a mikro- kis- és középvállalatok hitelállománya. Teljes hitelkiszáradás volt, totál lehetetlenség volt hitelhez jutni”. A Növekedési Hitelprogram kidolgozása 2012 decemberében és 2013 elején történt, rendkívül titkos körülmények között.

Annyira féltettük az új kisgyermeket, hogy valaki rögtön születésekor elcseréli valami rossz termékre, hogy a Four Seasons szálloda hátsó termeiben bújtunk össze néhányan, és találtuk ki és vittük be a Magyar Nemzeti Bankba ezt az új programot

– mesélte a volt elnök. A program végül „óriási siker lett”, összesen hatezer milliárd forintnyi új, olcsó hitelt juttatva a gazdaságba két hullámban. Utána pedig beszélt az aranytartalék növeléséről és a devizahitelek forintosításáról, amelyek szintén a jegybanki ciklusához köthetők.

Az ellenséges forgatókönyv és a hegedűügy

A volt elnök nem titkolta, hogy „folytatódott Magyarország, a magyar pénzügyi rendszer elleni támadás". Konkrét példaként említette a 2014. augusztus 15-i támadást, amikor „egy oxfordi professzor, Róna Péter elordította magát, hogy miért vett a Magyar Nemzeti Bank hegedűt”.

„Hát nem vettünk, de hónapokig ment a vita, hogy miért vette a Nemzeti Bank a hegedűt” – fogalmazott Matolcsy. Mint elmondta: „A cél az volt, hogy meggyengítsék egy ellenséges forgatókönyv első lépéseként a magyar jegybankot, amely egyedül képes kivédeni bármilyen pénzügyi támadást.”

A forgatókönyv vége bankpánik lett volna 2015 áprilisára, amelynek során „akár félmillió ember megrohamozhatta volna a bankokat”. Még így is „áprilisban négy megyében volt négy órát bankpánik”, amelyet a volt elnök szerint szándékosan provokáltak.

Matolcsy szerint 2013–2019 között jegybanki aranykor volt

A 2013–2019 közötti időszakot Matolcsy „a magyar gazdaságtörténet második aranykorának” nevezte, Popovics Sándor alapító jegybankelnök munkássága után. Az eredmények egyedülállóak voltak: „Egyszerre volt egyensúly és növekedés, egyszerre volt hitelezési fordulat és foglalkoztatási fordulat.”

„Abban az évtizedben nagyjából 10 százalékkal zárkóztunk fel az Európai Unió átlagához” – hangsúlyozta. Ez az eredmény csak egyszer volt jobb az 1990–2025 közötti időszakban: „2000 és 2002 között három év alatt 6,7 százalékkal zárkóztunk föl”, amikor „az első Széchenyi Terv és az első otthonteremtési program” működött.

