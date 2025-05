Pécsen írják a füstmentes jövőt – 60 milliárdból

Tart a dohányipari átállás melynek immár magyar hídfőállása is van. Mintegy 60 milliárd forintból ugyanis Pécsen épül a BAT dohányipari óriás európai központja, emellett a telephely a világ egyik legnagyobb nikotinpárna-gyártó központja lesz. A beruházás új távlatokat nyit a füst nélküli termékek gyártásában.

Második feléhez érkezett új a BAT Hungary pécsi, csúcstechnológiás gyártócsarnokának építkezése, melyet bokrétaünnepséggel tettek emlékezetessé. A közel 60 milliárd forintos beruházás nem csupán a vállalat szempontjából meghatározó előrelépés, hanem a térség ipari fejlődésében is fontos mérföldkő. Továbbá jól mutatja, a dohányóriás azon szándékát, hogy csökkenteni kívánja működése egészségügyi hatásait, és hozzájárul egy füst nélküli világ megteremtéséhez.

A 7500 négyzetméteres létesítmény jelentősen növeli a dohányvállalat dohánymentes nikotinpárnáinak gyártási kapacitását, lehetőséget kínálva a felnőtt dohányzók számára egy tudományosan megalapozott, kevésbé káros alternatíva választására.

A fejlesztés 450 új munkahelyet teremt a régióban,

és tovább erősíti a pécsi gyár stratégiai szerepét a vállalat globális ellátási láncában. Az itt készült termékeket jelenleg is több mint 40 országba exportálják világszerte.

„Ez a beruházás több, mint kapacitásbővítés, tovább erősíti a magyarországi gyártás kulcsfontosságú szerepét a füst nélküli világ elérésében. A vállalat célja, hogy 2030-ra világszerte 50 millió felnőtt fogyasztónak biztosítson füstmentes alternatívákat” – mondta Vargek Tamás, a BAT Hungary ügyvezető igazgatója.

Szabados Richárd kis- és középvállalatok fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára kiemelte: a stratégiai beruházás nemcsak új munkahelyeket teremt a pécsi régióban, hanem Magyarország ipari versenyképességét is erősíti a legmodernebb technológiák és az erős exportpotenciál révén.

Shabab Ali, a BAT Hungary termelési igazgatója pedig arról beszélt, hogy „az üzem gyártástechnológiája az innováció legmagasabb szintjét képviseli. A vállalat célja, hogy globális hálózatán belül a pécsi gyár valódi kiválósági központtá váljon”.

Versenyképes juttatás, fenntarthatóság

A beruházás által – a meglévő 1200 mellé – létrejövő több száz új munkahely között több pozícióba, köztük magas hozzáadott értékű, például mérnöki és menedzsment munkakörökbe is toboroznak – erősítette meg az Indexnek Vargek Tamás. A vállalat célja, hogy elsősorban Pécsről és környékéről töltsék be ezeket, de rövid távon külföldi szakemberek bevonása is szükséges a gyártás beindítása, valamint a betanítás miatt. A vállalat versenyképes juttatási csomagokat kínál, valamint széleskörű karrierépítési és szakmai fejlődési lehetőségeket biztosít minden munkavállalója számára.

Az ügyvezető lapunk fenntarthatóságra irányuló kérdésére úgy válaszolt: a vállalat nemcsak a füstmentes, de a fenntartható jövőt is zászlajára tűzte. Ennek szellemében az új gyáregység zöldmezős beruházásként megújuló energiákra támaszkodik, kiegészítve elektromos céges flottával és vízgazdálkodási projektekkel, melyek összhangban állnak a vállalat ESG célkitűzéseivel.

Példaértékű együttműködés

A fejlesztés kiemelkedően fontos Pécs számára.

Egyrészt a cég az egyik legnagyobb iparűzési adófizető a városban, másrészt stratégiai partnerként jelenik meg az önkormányzat célkitűzéseiben is, különösen a magas hozzáadott értékű, innovatív technológiákon alapuló munkahelyek létrehozásában

– mondta Péterffy Attila polgármester, aki kiemelte, hogy a vállalat részéről folyamatos az érdemi tájékoztatás a városvezetés irányába. A beruházás kapcsán bejelentett 450 munkahelyről úgy nyilatkozott, hogy ezek várhatóan helyi vagy környékbeli lakosokat érintenek, a vállalatnak ugyanis régóta jelentős presztízse van a városban, a helyiek szemében elismert munkaadóként működik. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a cég tovább folytatja a térségben a versenyképes fejlesztéseket, ami hosszú távon is erősítheti Pécs gazdasági és munkaerőpiaci helyzetét.

Progresszív megközelítés a füst nélküli világ érdekében

Ahogy arról az Index korábban beszámolt: a dohányipar deklarált célja, hogy minél több ember cserélje le a hagyományos cigarettát füstmentes, ártalomcsökkentett termékekre. Munka akad bőven, hiszen becslések szerint 1 milliárd ember cigizik világszerte. A füstmentes jövőhöz azonban tudományos bizonyítékokon alapuló, progresszív megközelítésre van szükség – hangsúlyozzák dohányipari szakértők. Kulcskérdés, hogy összhangba kerüljenek a káros hatások csökkentésére irányuló törekvések és a piaci szabályozások.

Az ártalomcsökkentésről A tudomány mai állása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem a cigaretta égése során felszabaduló füst felelős főként a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. Épp ezért az a legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk. Aki még el sem kezdte, az ne is szokjon rá, aki pedig már dohányzik, az minél hamarabb szokjon le róla, hisz az első cigarettamentes naptól jelentősen csökkenek a megbetegedés kockázatai. Azonban sokan vannak – a Földön több mint egymilliárdan, hazánkban kétmillióan – akik valamiért mégsem teszik ezt meg. Azok a felnőtt dohányosok, akik az ismert kockázatok ellenére is tovább folytatják a dohányzást, van lehetőségük csökkenteni az ártalmakat, ha megbízható forrásból tájékozódnak az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. A füstmentes technológiák által akár 70–95 százalékkal csökkenthető a károsanyag-kibocsátás. Ilyen füstmentes technológia az elektronikus cigaretta, a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna, vagy a dohányhevítéses technológia. Fontos tudni azonban, hogy ezen füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen tartalmaznak például nikotint, amely többek között megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát, valamint függőséget okoz; a károsanyag-kibocsátás csökkenése és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára pedig még hosszútávú kutatások szükségesek. A füstmentes technológiák által elérhető ártalomcsökkentés csak a cigaretta teljes mellőzésével érhető el, együttes használatuk esetén nem érvényesül az ártalomcsökkentés. A legjobb, ha egyáltalán nem fogyasztunk semmilyen dohány- és nikotin tartalmú készítményt.

