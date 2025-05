Erős első negyedév a 4iG-nél: növekedés minden fronton

A 4iG Csoport kedvező első negyedéves eredményekről számolt be a pénteken közzétett gyorsjelentésében, amelyet a transzformációs programból származó szinergiák és a távközlési, valamint az informatikai üzletágak jelentős eredményei és javuló működési hatékonysága támogattak.

A 4iG Csoport 2025 első negyedévében tovább folytatta piaci expanzióját és jelentősen javította pénzügyi eredményességét. A 4iG Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025. első negyedévében 171,46 milliárd forint volt, ami 10,88 százalékos növekedést jelent 2024. azonos időszakához viszonyítva.

A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 60,14 milliárd forint, ami 10,89 százalékos javulást jelent az előző év első negyedévhez képest. Az üzemi eredmény (EBIT) 50,3 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakához viszonyítva, amely 14,81 milliárd forintra emelkedett. A vállalat konszolidált árbevételének 88,6 százaléka a távközlési, 11 százaléka az informatikai és rendszerintegrációs tevékenységből származott, míg az űr- és védelmi ipari üzletág 0,4 százalékkal járult hozzá a bevételekhez.

A 4iG Csoport jelentős növekedési potenciált lát ebben a stratégiai szegmensben, ezért erőforrásokat fordít az űr- és védelmi ipari jelenlétének megerősítése érdekében. A 4iG űr- és védelmi ipari vállalatcsoportja számos stratégiai partnerséget alakított ki a világ globális szereplőivel: többek között az amerikai Axiom Space-szel, vagy az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai vállalatcsoportjával, az EDGE-dzsel. Az együttműködések új távlatokat nyithatnak a közös fejlesztések és piacszerzés, valamint az innováció és a technológiai transzfer területén.

A 4iG informatikai-rendszerintegrátor szegmense 2025. első negyedévében 38 százalékos növekedést ért el az előző év azonos időszakához viszonyítva, így továbbra is a hazai IT szektor egyik meghatározó szereplője.

A One Magyarország elmúlt évi teljesítménye jelentős mértékben hozzájárult a távközlési csoport teljesítményéhez, a 4iG Csoport konszolidálta a vállalat működését és gazdálkodását, amely a tulajdonosváltás előtti években még jelentős veszteségeket könyvelt el. A One Magyarország mai napon publikálta 2024 évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, amelyben a társaság rekord mértékű, 17,5 milliárd adózás utáni profitról számolt be.