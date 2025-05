Hivatalos: jön a kötelező ATM-telepítés a kistelepüléseken

A Magyar Közlönyben május 29-én este hivatalosan is megjelent a kormány rendelete, amely előírja a bankoknak, hogy telepítsenek automatákat a kisebb településekre is. A korábban bejelentett szabályozás most lett végleges, és június 7-től hatályos.

Az új előírás szerint két lépcsőben kell végrehajtani a telepítéseket. Először 2025 végéig minden olyan helységben kell bankjegykiadó automatának működnie, ahol legalább ezer ember lakik. Ezután 2026 végéig azokban a falvakban is, ahol 500 és ezer fő között van a lakosság. Az ennél kisebb helyeket egyelőre nem érinti a szabály – arról később döntenek, hogy ott kell-e automata.

A rendelet részletesen megszabja, hol kell elhelyezni az automatákat. Az önkormányzatoknak olyan helyszínt kell kijelölniük, amely jól megközelíthető a lakosság számára, forgalmas helyen van, lehetőleg a mindennapi ügyintézési helyek közelében. Az elérési útvonal nem lehet korlátozott, és akadálymentesen elérhetőnek, valamint megfelelően kivilágítottnak kell lennie.

Fontos követelmény a biztos áramellátás és internetelérés – a rendelet külön hangsúlyozza, hogy internetelérési akadályoztatás nem állhat fenn. A gépet biztonságosan és stabilan kell elhelyezni úgy, hogy működtetése, szervizelése és készpénzzel való töltése megvalósítható legyen.

A minisztérium számolt azzal, hogy nem minden kistelepülésen található ilyen ideális hely. Ha a települési önkormányzat területén nem biztosítható a leírás szerinti helyszín, akkor a bankkal együttműködve kell megvizsgálni az ATM telepítésére alkalmas egyéb helyszíneket. A rendelet azonban nem tisztázza, hogy ez mit jelent pontosan – például a település területén kívül is kereshetnek-e helyet, vagy a követelményekből kell engedni.

Komoly anyagi teherrel számolhatnak a bankok

Mint korábbi cikkünkben írtuk, egy bankautomata telepítése és üzemeltetése is költséges, ezért fordulhat elő az, hogy nem minden településre jut; a bankok általában ott üzemeltetnek ATM-eket, ahol annak komolyabb forgalma várható. Jelenleg tehát a bankok hatáskörébe tartozik az eszközök telepítése, ezért ha a jövőben nem változik a modell, komoly anyagi teherrel kell számolniuk a bankoknak az egyszeri üzembe helyezéssel, valamint a folyamatos üzemeltetéssel ott, ahol veszteséges lesz egy-egy bankautomata.

A pénzintézetek általában az ügyfelekre terhelik a pluszköltségeket, azonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban már többször is arról beszélt, hogy a bankok jelentős számladíjemelése miatt a kormány beavatkozhat a folyamatokba, így kérdéses, hogy a bankjegykiadó automatákat milyen formában és milyen üzemeltetési modell keretében helyezik majd ki.