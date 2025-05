Donald Trump kiakadt Kínára: Ennyit Mr. Szépfiúról

Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén tett közzé egy bejegyzést, melyben felelősségre vonta Kínát, amiért megszegte az Egyesült Államokkal kötött, vámokra vonatkozó egyezségét.

Az amerikai elnök szerint két héttel ezelőttig Kína súlyos gazdasági veszélyben volt az általa kivetett vámok miatt. Sok gyárat be kellett zárniuk, és zavargások törtek ki a civilek körében. Trump leírta, hogy a további kellemetlenségek elkerülése végett gyors alkut kötött az ázsiai országgal, ami ennek köszönhetően stabilizálódott és vissza tudott térni a szokásos üzletmenetéhez.

Mindenki boldog volt! Ez a jó hír!!! A rossz hír az, hogy Kína – talán nem meglepő módon – teljesen megsértette a velünk kötött megállapodását. Ennyit Mr. Szépfiúról

– zárta indulatosan bejegyzését Donald Trump.

Az Egyesült Államok és Kína képviselői május közepén Genfben tárgyaltak, ahol véget akartak vetni a vámháborúnak. Ennek eredményeképp Scott Bessent sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 115 százalékkal csökkentik a vámokat a két ország között.

A megállapodás értelmében az amerikai vámok 145 százalékról 30 százalékra, a kínaiak által kivetett vámérték pedig 125 százalékról 10 százalékra csökkent május 14-től. A felek emellett állandó egyeztetési mechanizmust is létrehoznak a gazdasági kapcsolatok rendezésére. A világ két legnagyobb gazdasága három hónapnyi időt biztosított a nézeteltérések rendezésére.

Bukhat Donald Trump gazdaságpolitikai terve?

Csütörtökön egy New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság blokkolta Donald Trump átfogó vámtarifáit, amelyeket „Felszabadítás Napja” néven vezetett be. A háromtagú bírói tanács úgy ítélte meg, hogy az elnök túllépte hatáskörét, amikor egy 1977-es szövetségi gazdasági vészhelyzeti törvényre hivatkozva vezette be a vámokat. A bírák igyekeztek leszögezni, hogy nem afelett ítélkeznek, hogy Trump a vámokat befolyásoló eszközként kívánja használni, döntésük kizárólag annak jogszerűségére irányul.

Még aznap a Trump-adminisztráció „sürgősségi enyhítést” kért az elsőfokú határozattal szemben, hogy „elkerülje a helyrehozhatatlan nemzetbiztonsági és gazdasági károkat”.

Az újabb döntés értelmében a vámok a másodfokú bíróság ítéletéig mindenképpen érvényben maradhatnak. Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelempolitikai tanácsadója korábban azt mondta, ha végül jogerősen is elveszti a pert, a kormányzat majd egyéb eszközökkel fogja érvényesíteni a vámokat.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök Washingtonban 2025. május 28-án. Fotó: Bloomberg / Getty Images)