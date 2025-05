Egy nap alatt újabb 180 fokos fordulat állt be Donald Trump vámháborújában

Órákkal azután, hogy egy New York-i bíróság háromtagú tanácsa kimondta, Donald Trump jogtalanul vetett ki vámokat egy 1977-es precedensre hivatkozva, egy magasabb szintű bíróság ideiglenesen haladékot adott az ítélettel kapcsolatban. Az újabb döntés értelmében a vámok a másodfokú bíróság ítéletéig mindenképpen maradhatnak. Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelempolitikai tanácsadója korábban azt mondta, ha végül jogerősen is elveszti a pert, a kormányzat majd egyéb eszközökkel fogja érvényesíteni a vámokat.

A washingtoni szövetségi körzeti bíróság csütörtökön, nem sokkal az elsőfokú ítéletet követően a másodfokú döntésig haladékot adott a kormánynak, így ideiglenesen mégsem kell visszavonnia a Donald Trump által kivetett vámokat – adta hírül a The Guardian.

Mint megírtuk, szintén csütörtökön egy New York-i székhelyű nemzetközi kereskedelmi bíróság háromtagú bírói tanácsa úgy ítélte meg, hogy az elnök túllépte hatáskörét, amikor egy 1977-es szövetségi gazdasági vészhelyzeti törvényre hivatkozva vezette be a vámokat.

Még aznap a Trump-adminisztráció „sürgősségi enyhítést” kért az elsőfokú határozattal szemben, hogy „elkerülje a helyrehozhatatlan nemzetbiztonsági és gazdasági károkat”. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára azt nyilatkozta, a bírák „szemtelenül visszaéltek bírói hatalmukkal, hogy bitorolják Trump elnök hatalmát”, amit bírói túlkapásnak nevezett.

Végső soron a legfelsőbb bíróságnak kell véget vetnie ennek

– szögezte le a szóvivő.

A portál megjegyzi, a vámokat jellemzően a kongresszusnak kell jóváhagynia, de Trump eddig megkerülte ezt a követelményt azzal, hogy azt állította, hogy az ország kereskedelmi hiánya nemzeti vészhelyzetet teremtett, ami lehetővé tette a rendkívüli lépéseket. A New York-i bíróság viszont úgy látta, hogy az elnök rendeletei túllépnek minden számára biztosított hatáskörön.

A bírák igyekeztek leszögezni, hogy nem afelett ítélkeznek, hogy Trump a vámokat befolyásoló eszközként kívánja használni, döntésük kizárólag annak jogszerűségére irányul. Alkalmazásuk „nem azért megengedhetetlen, mert nem bölcs vagy hatástalan, hanem mert (a szövetségi törvények) nem teszik azt lehetővé” – magyarázta a határozat.

A pénzügyi piacok örömmel fogadták a bíróság döntését, és a dollár az euróval, jennel és svájci frankkal szemben emelkedett.

Európában a német Dax 0,9 százalékkal, a francia Cac 40 pedig 1 százalékkal nőtt. Az Egyesült Királyság FTSE 100 blue-chip indexe 0,1 százalékkal emelkedett a kereskedés kezdetén. Az ázsiai részvények is emelkedtek csütörtökön, míg az amerikai részvénypiacok mind kismértékben emelkedtek.

A portál megjegyzi, a Fehér Ház több tisztviselője és maga Trump is bírálta a New York-i elsőfokú ítéletet. Az elnök saját közösségimédia-oldalán egy 500 szavas kirohanást intézett a bírói tanács ellen.

Honnan származik ez az első három bíró? Hogyan lehetséges, hogy ekkora kárt okoztak az Amerikai Egyesült Államoknak? Pusztán a Trump iránti gyűlöletről van szó? Mi más ok lehetne?

– kérdezte az elnök. A The Guardian hozzáteszi, az egyik bírót maga Trump nevezte ki még 2018-ban, illetve a testület egy 49 oldalas indoklást csatolt az ítélethez.

A Der Spiegel közölte, hogy Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelempolitikai tanácsadója csütörtökön azt nyilatkozta, ha a bíróság mégis megtiltja nekik, más eszközökkel próbálják majd meg érvényesíteni a vámokat. A lap hozzátette, a washingtoni bíróság mostani döntése szinte az összes Trump által hozott vámot érinti, beleértve azokat is, amiket április elején, a „felszabadítás napjának” nevezett alkalommal jelentett be, illetve a Kanadát, Mexikót és Kínát terhelőeket is.

