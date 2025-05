Megszólalt az Indexnek az MBH Bank vezére a Pécsi Egyetemmel kötött megállapodásról

A Pécsi Tudományegyetem, az MBH Bank és az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (UQA) hosszútávú stratégiai megállapodást kötött, amely a felsőoktatás és gazdaság közötti együttműködés itthon még viszonylag új, nemzetközi színtéren igen gyakori modelljét jelenti. A megállapodás célja – ahogyan fogalmaznak –, hogy elősegítse a tudásalapú gazdaság építését, erősítse a társadalmi értékteremtést és fokozza a régió versenyképességét. Az összefogás mögött Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója tűnik kulcsszereplőnek, aki egyben az egyetem fenntartójának kuratóriumi elnöke is.

A jövő nem a központokban, hanem a kapcsolódásokban dől el

Barna Zsolt szerint a 21. századi gazdaság logikája már nem elsősorban a versenyben, hanem az ökoszisztémák közötti együttműködésben keresendő. Úgy véli, a gazdasági, akadémiai és társadalmi szereplők közötti kapcsolatok erősítése a versenyképesség egyik fő forrása. „A versenyképes gazdaságok a tudás hálózatai mentén szerveződnek – és ebben a hálózatban Pécsnek is fontos szerep jut.”

Ha pedig ökoszisztémákon átívelő gondolkodás, a felek hármas közös célt jelöltek ki: az oktatás, az egyetemi infrastruktúra, valamint a régió társadalmi, illetve gazdasági fejlesztését.

A világ élvonalbeli felsőoktatási intézményei egyre tudatosabban alakítanak ki stratégiai szövetségeket globális nagyvállalatokkal.

Nem csupán támogatói vagy gyakornoki programokról van szó, hanem olyan hosszú távú együttműködésekről, amelyek a kutatás, az oktatás és az innováció szoros összekapcsolására épülnek.

Számos nemzetközi példa mutatja ennek működőképességét: az Egyesült Államokban a U.S. Bank és a National University közös programokat indított a pénzügyi digitalizáció oktatására; a Deutsche Bank a Bocconi Egyetemmel dolgozik együtt pénzügyi és üzleti kutatásokon; míg Svájcban az UBS és a University of St. Gallen partnersége a fenntartható gazdasági modellek fejlesztésére fókuszál.

Ezek a partnerségek nemcsak erőforrást biztosítanak az egyetemek számára, hanem újfajta szemléletet is, arra alapozva, hogy a vállalati szféra tapasztalata, a piaci igények és a kutatási háttér ilyen típusú összekapcsolása válik a tudásalapú fejlődés egyik fő hajtóerejévé. A PTE, a UQA és az MBH Bank partnersége ennek a modellnek egy hazai, sajátos, de korszerű adaptációja. Barna Zsolt szerint itt az idő, hogy

a magyar egyetemek is erőteljesebben lépjenek be az üzleti vérkeringésbe, nemcsak publikációkkal, hanem együttműködésekkel, közös projektekkel.

„A stratégiai együttműködés nemcsak lehetőség, hanem versenyképességi kényszer – ha nem kapcsolódunk, lemaradunk” – fogalmazott az Indexnek. Így a mostani megállapodás egyik kulcseleme az egyetemi tudás hasznosulásának erősítése. A hazai felsőoktatás egyik tartós kihívása, hogy az elméleti eredmények csak korlátozott mértékben kapcsolódnak be a gazdasági és társadalmi innovációs folyamatokba.

A kutatások gyakran nem jutnak el az alkalmazás szintjére – vagy már a kezdetektől hiányzik az erre irányuló szándék és struktúra. „Nem az a baj, hogy nincs tudás az egyetemeken. Az a baj, hogy nem hasznosul. Ezért van szükség olyan partnerségekre, amelyek ezt a hidat megteremtik” – fogalmazott Dr Barna Zsolt.

Oktatásfejlesztés, közösségi jelenlét, társadalmi felelősség

Az együttműködés digitális dimenziójára pedig stratégiai irányként tekintenek a felek. A közös munka fókuszában olyan kutatási és oktatási programok állnak majd, amelyek a mesterséges intelligencia és annak üzleti alkalmazása köré épülnek, az innováció mindennapi hasznosítását célozva. Az MBH Bank nem titkolt célja, hogy a hazai pénzügyi szektora éllovasa legyen a digitális megoldásokban és a PTE oldaláról szintén megfogalmazódott az igény a digitális kompetenciákra épülő, jövőorientált képzési struktúrák kialakítására – ehhez pedig az MBH Bank tapasztalata jó hátteret tud kínálni. Barna Zsolt szerint:

A digitális jövőt nem várni kell, hanem közösen megírni. Ha ezt egy egyetemmel együtt tehetjük meg, az nemcsak gyorsítja a fejlődést, hanem elmélyíti a társadalmi beágyazottságot is.

Az együttműködés legkézzelfoghatóbb eredménye a Pécsi Tudományegyetemen létrejövő MBH Tanszék lesz, azzal a céllal, hogy kapcsolódási pontot képezzen az elmélet, a gyakorlat és az innováció között.

Az MBH a kurzusok fejlesztésében is szerepet vállal, így közvetlen üzleti tapasztalatot és naprakész piaci tudást hoz az egyetem falai közé. A tanszék tematikáját úgy alakítják ki, hogy az reagáljon a pénzügyi technológia gyors változásaira, emellett a közös kutatási projektek révén a hallgatók már tanulmányaik alatt is valós üzleti kihívások megoldásába kapcsolódhatnak be.

Az MBH Bank MBH Karrierindító Program néven ösztöndíjprogramot is indít a Közgazdaságtudományi Kar hallgatói számára azzal a céllal, hogy azok a tehetséges diákok, akik az államilag finanszírozott helyekről lemaradva önköltséges formában kezdik meg tanulmányaikat, ne essenek el a továbbtanulás lehetőségétől. Az ösztöndíj pályázat útján lesz elérhető, a 2025/26-os tanévben pedig már várhatóan száz hallgató számára állja az első két félév tandíját az MBH Bank.

Egy gazdasági szereplőnek a működési térsége nemcsak piacot jelent, hanem azt a környezetet is, ahol felelősséget kell vállalnia. Egy ilyen együttműködés lényege, hogy valódi, mérhető hatást gyakoroljon társadalmi és gazdasági értelemben egyaránt.

Az elnök-vezérigazgató azt is hangsúlyozza, hogy az MBH számára a PTE-vel kötött stratégia partnerség egy szélesebb társadalmi felelősségvállalási gondolkodás része. Az MBH Bank szakértői ugyanis – külön díjazás nélkül – támogatják a PTE-t olyan területeken is, mint a gazdálkodás, a jog, a nemzetközi kapcsolatok vagy a kommunikáció.

Határokon átívelő, hosszú távú célok – stratégiai szövetségben

Az MBH Bank és a PTE célja mindezeken felül az is, hogy a közös munka eredményei a város és a régió lakossága számára is érzékelhetőek legyenek, részeként például a Klinikai Központ infrastruktúrájának megújításával, a kollégiumi férőhelyek bővítésével. „A bank abból a meggyőződésből kötötte ezt az együttműködést, hogy a jövő fenntartható fejlődése közös ügy. Ez a partnerség számunkra nem befektetés, hanem elköteleződés a tudás, az érték és a közösség iránt” – tette hozzá Barna Zsolt.

A Pécsi Tudományegyetem a dél-dunántúli régió egyik legmeghatározóbb tudásközpontja, stabil helyet vívott ki magának a hazai és nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. Az intézmény célja, hogy a jövőben még láthatóbb, még befolyásosabb szereplővé váljon a nyugat-balkáni és kelet-közép-európai térségben – olyan tudományos és innovációs csomóponttá, amely képes valódi hatást gyakorolni a térség fejlődésére.

E törekvéshez stratégiai partnerként kapcsolódik az MBH Bank, amely nem csupán Magyarország vezető pénzintézete, hanem olyan gazdasági szereplő is, amely a régiós jelenlét bővítését hosszú távú növekedési stratégiájának kulcselemeként kezeli. A két intézmény együttműködésének súlyát és potenciálját tovább erősíti, hogy az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, Barna Zsolt kuratóriumi elnökként személyesen is elkötelezett az egyetem nemzetközi pozíciójának erősítése mellett.

Pénzügyi és külgazdasági tapasztalatai, valamint a térség országaiban kiépített, működőképes kapcsolati hálója nemcsak az MBH számára kínál külpiaci előnyt, hanem lehetővé teszi, hogy az egyetem is új szintre lépjen a nemzetközi integráció és láthatóság terén. A partnerség így túlmutat a hagyományos intézményi együttműködésen: gazdasági, oktatási és társadalmi szinergiákat teremt egy olyan régióban, ahol ezek összehangolása eddig nem, vagy csak részlegesen valósult meg.

„Amennyiben jól szervezett együttműködésen keresztül képesek vagyunk összekötni a régió gazdasági és akadémiai szereplőit, úgy azzal nemcsak az egyetem nemzetközi súlyát növeljük, hanem a térség gazdasági mozgásterét is bővítjük. A PTE stratégiai partnereként ez számunkra is felelősség és lehetőség egyszerre” – fogalmazott Barna Zsolt.

(Borítókép: Barna Zsolt. Fotó: Pécsi Tudományegyetem)