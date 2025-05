Újabb frontot nyitott Donald Trump, régóta nem érintetlen szektorban duplázta a vámjait

Kétszeresére emeli szerdától Donald Trump a jelenlegi acél- és alumíniumimport vámtarifáját. A bejelentést hatalmas örömmel fogadták a jelenlévő munkások, akiknek még egy bónuszt is bejelentett. Emellett közölte, hogy 14 milliárd dollárt fektetnek az acéltermelésbe.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerdától 25-ről 50 százalékra duplázza meg a jelenlegi acél- és alumíniumimport vámtarifáját. A döntéssel kapcsolatban Trump elmondta, hogy ez a lépés segíteni fog a helyi acélipar fellendítésében és a nemzeti ellátás növelésében, miközben csökkenti a Kínától való függőséget – írja a BBC.

Trump azt is közölte, hogy 14 milliárd dollárt (csaknem 5 ezer milliárd forint) fektetnek be a térség acéltermelésébe az US Steel és a japán Nippon Steel partnersége révén, bár később újságíróknak elmondta, hogy még nem látta vagy hagyta jóvá a végleges megállapodást.

Nem lesznek elbocsátások és egyáltalán nem lesz kitelepítés, és minden amerikai acélmunkás hamarosan megérdemelt 5000 dolláros bónuszt fog kapni

– jelentette be Trump az acélmunkásokkal teli közönségnek, viharos taps közepette.

Az acélmunkások egyik fő aggodalma az amerikai-japán kereskedelmi megállapodással kapcsolatban az volt, hogy Japán hogyan fogja tiszteletben tartani a munkások szakszervezeti szerződését, amely a fizetést és a munkaerő-felvételt szabályozza.

Trump azzal kezdte beszédét, hogy „megmentette” az US Steel-t, Amerika legnagyobb acélgyártóját, amely Pittsburgh-ben található, az első elnöki ciklusa alatt 2018-ban bevezetett 25 százalékos acélvámokkal. Az 50 százalékra történő emelést az US Steel túlélésének biztosítására szolgáló módszerként hirdette.

50 százaléknál már nem tudnak átjutni a kerítésen. Újra pennsylvaniai acéllal fogjuk ellátni Amerikát, úgy mint még soha

– mondta az elnök.

Az amerikai acélgyártás az elmúlt években hanyatlott, és Kína, India és Japán vált a világ vezető termelőivé. Az Egyesült Államokban használt összes acél nagyjából egynegyede importált, és az ország mexikói és kanadai acéltól való függősége feldühítette Trumpot.

A bejelentés Trump globális vámjainak jogszerűségével kapcsolatosbírósági per közepette történik, amelyet egy fellebbviteli bíróság engedélyezett folytatni, miután a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság utasította a kormányzatot az adók leállítására. Az acélra és alumíniumra kivetett vámjait nem érintette a per.

„Jó nap ez az acélmunkásoknak” – nyilatkozta a portálnak JoJo Burgess, a helyi Egyesült Acélmunkások szakszervezetének tagja, aki Trump nagygyűlésén volt jelen. Burgess, aki egyben a közeli pennsylvaniai Washington város polgármestere is, optimizmust fejezett ki a Nippon Steel-lel való partnerség bejelentett részletei kapcsán, és azt mondta, reméli, hogy ez segíteni fog egy új generáció acélmunkásainak kinevelésében a térségben. Emlékezett arra, hogy „sok pénzt keresett” azokban az években, miután Trump első ciklusa alatt bevezette az acélvámokat.

Bár Burgess nem nevezné magát Trump-támogatónak, és azt mondja, hogy az elmúlt két évtizedben csak demokrata elnökjelöltekre szavazott, ezt mondta: „Soha nem fogok vitatkozni valamivel, ami egyenlő feltételeket teremt az amerikai gyártás számára.”

De Trump vámjainak hatásai eddig nagyrészt globális gazdasági káoszhoz vezettek. Emellett rontották a kapcsolatokat Kína és az Egyesült Államok, a világ két legnagyobb gazdasága között.