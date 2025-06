Milliárdok tűntek el a boltok kasszájából, belenéztünk a számokba

Masszív veszteséget hozott 2024 a SPAR-nak, amit a különadóval és az extraprofitadóval, illetve a kötelező akciózás okozta többletterhekkel indokolt az Indexnek a vállalat. A versenytársak közül az Aldi is több tízmilliárdos mínuszban zárt, miközben a Penny és az Auchan szemmel látható profitot termelt. A meghatározó bolthálózatok közül a piacvezető Lidl és a szintén nagyhal Tesco beszámolóját hiába keressük: márciustól februárig tartó üzleti évük révén másképp jár az órájuk.

Tekintettel az éves beszámolók május 31-i közzétételi határidejére, számot adtak 2024-es teljesítményükről az élelmiszer-kiskereskedelmi áruházláncok is – már amelyik hagyományos, januártól decemberig tartó üzleti évet ír. Merthogy a piacvezető Lidlnél – amely Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 213 áruházzal van jelen hazánkban, miközben csaknem 9500 munkavállalót foglalkoztat – márciustól februárig pörög a számláló, ennek megfelelően már a 2023–2024-es jelentése szerint 1157,37 milliárd forintos árbevételi csúcson volt, ami az adózott eredmény sorát tekintve 26,8 milliárdos profittal párosult.

Összefüggésben a diszkontszegmens szárnyalásával, a Lidl éllovas pozíciója aligha forgott veszélyben 2024-ben, a közvetlen konkurenciát tekintve azt látjuk, hogy a SPAR a 2023-as 882,73 milliárd forintos árbevétel után 924,39 milliárdot ért el tavaly, ezt a bővülést azonban az eredmény nem követte le: az előző évi 18,28 milliárd forintos veszteséget az elmúlt évben még nagyobb, 24,75 milliárdos a mínusz. Látva a számokat, gyorsreakciót kértünk – és kaptunk is a SPAR-tól:

A veszteség a kiskereskedelmi különadó és az extraprofitadó befizetése miatt keletkezett, amely a vállalat esetében 2024-ben 32,4 milliárd forint volt; de hozzájárult a kötelező akciózás rendszere is, amely a SPAR-nál 4,2 milliárdos tételt jelentett az elmúlt évben.

Az a beszámoló kiegészítő mellékletéből derült ki, hogy a társaság, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, folytatta expanziós tevékenységét. Tavaly két új szupermarket nyitott meg, négyet pedig felújítottak. A saját üzemeltetésű boltok száma 2024. december 31-én 347 volt, igaz, év közben 23 egység bezárt.

A legnagyobb piaci szereplőket tekintve, csak a SPAR vallott most színt, hiszen a Lidlhöz hasonlóan a Tesco is március–februári üzleti évet ír, így a legutóbbi adatsor szerint az egy évvel korábbinál hajszálnyival csekélyebb, 721,63 milliárd forintos árbevételt produkált a Tesco-Globál Áruházak Zrt., miközben a megelőző üzleti év 19,62 milliárd forintos nyeresége teljesen eltűnt, sőt 21,57 milliárdos veszteség maradt utána.

Bolt és bolt – vagy inkább alma és körte?

Mielőtt továbbmennénk, érdemes megállni ott az elemzésben, hogy a különböző bolthálózatok főbb pénzügyi mutatóit, így az eredményességét összehasonlítva bizonyos tekintetben olyan, mintha az almát hasonlítanánk a körtével, hiszen egészen más működési modellt és stratégiát feltételez a hipermarket, a szupermarket vagy a diszkont csatorna, ebből kifolyólag az egyes áruházláncok költségszerkezetei is nagyban eltérnek.

Az például évek óta tartó trend, hogy a hipermarketek kevéssé versenyképesek, míg a diszkontok hasítanak. Az okok ismertek, a hatalmas alapterület, a nagyon sok termék korábban áldás volt, ma már inkább átok: túl nagy, túl sok. Számos vásárló – lásd: az időhiányos fogyasztó – ma már fárasztónak érzi az óriási eladótereket, a hosszú sorokat, a túlkínálatban való keresgélést. Ezzel szemben a diszkont egyszerű, gyors, rendszerint találni jó ár-értékű ajánlatokat, ami kiemelt szempont, ismerve az árérzékeny vevőket.

De mi a helyzet a kettő között a szupermarketekkel?

A már hivatkozott, masszív veszteséget felhalmozó SPAR az egyetlen, amely a teljes hálózatát tekintve leginkább szupermarketláncként funkciónál olyan, nagy fenntartási költséggel és személyzeti igénnyel működő kényelmi szolgáltatásokkal, mint az áruházak túlnyomó részében működő hús- és csemegepultok, a széles – nagyrészt nem kartonból és raklapról kínált, hanem egyenként polcra felhelyezett – választék, az élelmiszer területen 90 százalék feletti arányban hazai beszerzési forrásokból származó termékek, a lakóhelyközeli és belvárosi üzletek, amelyek a kisebb kosárértékű bevásárlásokra koncentrálnak, de ide sorolhatók a nem standardizált alapterületű és felépítésű, hanem a lokáció függvényében kialakított kereskedelmi ingatlanok. Mindez külön-külön lehet előny is, de ki is kell tudni gazdálkodni, ami a kihívásokkal teli üzleti környezetben a jelek szerint cseppet sem magától értetődő.

Házhoz jöttek a vaskos mínuszok

Az Aldi – amelynek a cégformája a Lidlhöz hasonlóan nem kft., hanem bt. – forgalma is tovább nőtt tavaly: a 2023-as, 490,24 milliárd forintos nettó értékesítési árbevételt ugyanis 2024-ben 518,36 milliárd követte. A vaskos mínuszok terén az Aldinak sem kell a szomszédba mennie, hiába beszélünk papíron sikeres diszkont szegmensbe sorolt vállalatról, a 9,48 milliárdos veszteség tovább hízott: 27,36 milliárdra van immár a társaság a nullszaldótól. A kiegészítő melléklet tanúsága szerint

a vezetés a rendelkezésre álló információk alapján nem azonosított bizonytalanságot a vállalkozás folytatásával kapcsolatban.

A Penny nemcsak utolérte, hanem célfotóval meg is előzte az Aldit: 518,62 milliárd forintos árbevétellel zárta az évet a társaság. Pedig egy évvel korábban még az Aldi 490,24 milliárd forintos értékesítésével szemben a Penny 487,77 milliárdja állt, vagyis már akkor is nagyon szoros volt a verseny. Ebben a párviadalban az pedig végképp a Penny-Market Kft. malmára hajtja a vizet, hogy a profitabilitása is megmaradt, sőt növelte azt: a 2023-as 4,34 milliárd forintos nyereségét 2024-ben 4,74 milliárdos adózott eredmény követte.

A kiegészítő mellékletben foglaltak szerint a 2024. évi adózott eredmény összegével növekedett a sajáttőke-állománya, amely így 16 milliárd forintra hízott. A Pennynél úgy értékeltek, hogy

az árbevétel növekedésében szerepet játszott a vásárlóerő növekedése, a sikeres loyalty kampányok, illetve az év közben megnyitott új üzlet forgalma.

Amikor összevetjük az élelmiszer-kiskereskedelmi láncokat, joggal lehet bennünk hiányérzet a CBA, a Coop és a Reál miatt, hiszen ezek a cégérek ismerősek lehetnek az ország minden tájáról. Csakhogy az említett trió tagjai nem klasszikus cégek, hanem kereskedelmi hálózatuk, így az eredményük nem olvasható ki egyetlen vállalat beszámolójából, mert az üzleti teljesítményük tagvállalatok százainak működéséből áll össze, amelyek jogilag és pénzügyileg is elkülönülnek egymástól.

Profittal indult az új korszak

Érdekesség, hogy ha minimálisan is, de csökkent az Auchan Magyarország árbevétele: 368,63 milliárd forintról 366,31-re. Az sokkal biztatóbb, hogy lett profit, ráadásul érdemben nőtt: 586 millió forintról 6,89 milliárdra. Erre már lehet építeni, de az új felállású Auchan Magyarországnak a 2025-ös mérlege lesz az első igazán fontos bizonyítvány, hiszen Jellinek Dániel szerepvállalása csak 2024 novemberében vált hivatalossá.

Hosszas huzavona után tavaly ősszel adott zöld utat a Gazdasági Versenyhivatal az áruházlánc felvásárlásának.

A 48 éves nagyvállalkozó, aki az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója, cégcsoportja révén 47 százalékot szerzett a magyarországi Auchanban, de az irányítási jogokat immár kisebbségi tulajdonosként is magáénak tudhatja. Azt már látjuk, az áruházlánc saját tőkéje 34,37 milliárd forintról 41,26 milliárdra kúszott fel tavaly, de a hosszú lejáratú kötelezettségek is megugrottak: 14 milliárdról 25,5-re.

Jellinek korábban úgy fogalmazott lapunknak, hogy öt-hat éven belül a harmadik legnagyobb piaci részesedéssel bíró szereplővé emelné az Auchant.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)