Kíméletlen, 179 oldalas jelentés Budapest helyzetéről, így mehet csődbe a főváros

A Fővárosi Önkormányzat átfogó dokumentuma drámai képet fest Budapest pénzügyi helyzetéről. A 179 oldalas elemzés szerint a főváros a fizetésképtelenség határára sodródott, és alkotmányos alapjogok sérülnek a jelenlegi finanszírozási rendszer miatt. A válság gyökere egyszerű és egyben pusztító:

miközben a központi költségvetésbe teljesítendő befizetések – elsősorban a szolidaritási hozzájárulás – évről évre nőnek, az állami támogatások nem követik ezt a trendet.

A statisztikák magukért beszélnek: míg 2018-ban Budapest önkormányzata a kiadásainak 3,3 százalékát fordította szolidaritási hozzájárulásra, 2025-re ez az arány már közel 25 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a közösségi közlekedésre – a főváros egyik legfontosabb szolgáltatására – fordítható kiadások aránya 57,7 százalékról 43,7 százalékra csökkent.

Érdemes hozzátenni, hogy 2018-ban, amikor Karácsony Gergely még nem volt főpolgármester, szintén törvény írta elő a szolidaritási hozzájárulás megfizetését, és akkor is emelkedett az összeg. És azt is, hogy a Főváros 50 milliárd forintot költött el Rákosrendezőre, Tarlós István szerint egy bizonytalan projektre, miközben most a működési problémákra hivatkoznak. A volt főpolgármester azt is kiemelte, hogy önmagában az emelés ténye nem teszi alkotmányellenessé a szolidaritási hozzájárulást.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a Konkrétan Rónai Egonnal című műsor vendége volt. A politikus szerint Budapest jelenleg többrétegű válsággal küzd.

Pénzügyi válság: a Fővárosi Közgyűlés által megszavazott szolidaritásiadó-visszatartás miatt a Kúria megsemmisítette a város költségvetését. 51 milliárd forintos különbség van a kormány által követelt szolidaritási hozzájárulás és a város által fizetni kívánt összeg között.

Vezetési válság: jelenleg sem a BKK-nak, sem a BKV-nak nincs vezérigazgatója. A főpolgármester-helyettesek kinevezése több mint fél éve elmaradt, a felügyelőbizottságok nem működnek megfelelően.

Politikai válság: a fővárosi közgyűlésben a korábbi DK–MSZP-többség brutális kisebbségbe szorult, miközben az új szereplők (Tisza Párt, Podmaniczky Mozgalom) jelentős befolyásra tettek szert.

Ez a változás nem csupán számszaki, hanem a főváros gazdaságának szerkezeti átalakulását is jelenti. A helyben keletkező iparűzésiadó-bevételek egyre nagyobb hányadát kell a központi költségvetésbe átutalni. 2018 és 2024 között Budapest összesen 235 milliárd forintot fizetett be szolidaritási hozzájárulásként, ami az iparűzésiadó-bevételek 17,1 százalékát jelentette. Ez a hatalmas összeg hiányzik a főváros költségvetéséből.

Nézzük a részleteket

A fővárosi önkormányzat által közzétett dokumentum háromszintű modellt alkalmaz a pénzügyi fenntarthatóság értékelésére.

Fenntartható gazdálkodás: a bevételek fedezik mind a működési kiadásokat, mind a beruházásokat.

Kritikus szint: a bevételek csak a működési kiadásokat fedezik, fejlesztésre nincs lehetőség.

Fenntarthatatlan helyzet: a bevételek már a működésre sem elegendők.

Karácsony Gergelyék szerint Budapest már a kritikus szint határát is átlépte, gyorsan sodródik a fenntarthatatlan kategória felé, ahol már a kötelező feladatok ellátása sem biztosított. Ez azt jelenti, hogy már most sem jut elegendő forrás a működésre, nemhogy a szükséges fejlesztésekre és karbantartásokra.

A dokumentum különbséget tesz kötelező és önként vállalt feladatok között. Azonban a jelenlegi elvonások már az előbbieket is veszélyeztetik, ami ebben a formában közvetlen alkotmányos problémát is jelent. A kötelező feladatok, mint a közösségi közlekedés, közvilágítás vagy útfenntartás ellátása alkotmányos elvárás, míg az önként vállaltak – például kulturális támogatások, kerékpáros infrastruktúra, környezetvédelmi programok – csak akkor tarthatók fenn, ha van szabadon felhasználható forrás.

De már nemcsak a kötelező, hanem az önként vállalt – például kulturális, szociális vagy környezetvédelmi – önkormányzati feladatok is elsorvadóban vannak, ami Budapest mint kulturális és innovációs központ szerepének megkérdőjelezését jelenti.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Budapest, hasonlóan más önkormányzatokhoz, év közben működési hiteleket vesz fel a kötelező befizetések és alapvető kiadások fedezetére – illetve a számok alapján likviditásmenedzsment miatt is. Ugyanakkor ez egy ördögi kör:

A szolidaritási hozzájárulás miatt nincs elegendő saját bevétel, így hitelt kell felvenni a működéshez.

A magas kamatok tovább rontják a költségvetési egyensúlyt, ezért még több hitelt kell felvenni.

A helyzetet tovább rontja az iparűzésiadó-bevétel többletelvonása, amely 2025 májusában 3,7 milliárd forint további hiányt okozott, éppen akkor, amikor a fővárosnak a legnagyobb szüksége lenne ezekre a forrásokra.

Veszélybe került közszolgáltatások

A pénzügyi szorítás már most is érezhető hatást gyakorol a budapestiek életére. A dokumentum szerint forráshiány fenyegeti: a közösségi közlekedést, a közvilágítást, a szociális ellátásokat, az útfenntartást, a kulturális intézményeket, az idősotthonokat. Az önkormányzat a feltöltött dokumentummal valóban alátámasztja azt, hogy ha a tendencia folytatódik, egyes szolgáltatások színvonala jelentősen csökkenhet, sőt, akár teljes megszűnés is bekövetkezhet bizonyos területeken.

A főváros helyzetértékelését független szervezetek is alátámasztják. Az Állami Számvevőszék már 2023-ban figyelmeztette a pénzügyi fenntarthatatlanságra, és 2025-re átfogó ellenőrzést indított a költségvetéséről. A Moody's hitelminősítő 2024 végén negatívra módosította Budapest kilátásait, ami egyértelműen jelzi: a nemzetközi pénzügyi közösség is aggódik a főváros fizetőképessége miatt.

De térjünk vissza az alkotmányos és jogi aggályokra. Ahogy azt említettük, a dokumentum szerint a jelenlegi helyzet nemcsak pénzügyi, hanem alkotmányos problémákat is felvet. A szolidaritási hozzájárulás és az egyéb elvonások olyan mértékűek, hogy sértik: az Alaptörvény 32. és 34. paragrafusait, az Európai Önkormányzati Charta rendelkezéseit, a helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájához fűződő jogokat.

Az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata szerint a pénzügyi autonómia megsértése akkor áll fenn, ha a nettó befizetői pozíció az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását veszélyezteti, és ezzel ellentétes az Alaptörvény 34. § (1) bekezdésével.

Ez pontosan azt a helyzetet írja le, amelyben Budapest jelenleg van.

Érdemes arra is kitérni, hogy a budapesti pénzügyi válság nem elszigetelt jelenség, egy szélesebb körű központosítási folyamat része. A főváros pénzügyi válsága nem egyetlen intézkedés eredménye, hanem egy egész intézkedéssorozat – elvonások, támogatáscsökkentés, hitelstop és forráselvonás – következménye.

A 2020-as években Budapest pénzügyi mozgástere szisztematikusan és fokozatosan beszűkült: a szolidaritási hozzájárulás és egyéb fizetési kötelezettségek növekedése, az állami támogatások reálértékű csökkentése, a hitelfelvételi lehetőségek korlátozása, az EU-s források elérésének megnehezítése. Eközben a fővárosnak teljes egészében saját erőből kellett megoldania a Covid-válság és az energiaár-robbanás okozta költségeket, állami segítség nélkül.

Következtetések és kilátások

A dokumentum egyértelmű következtetése, hogy

Budapest jelenlegi finanszírozási rendszere hosszú távon tarthatatlan.

A szolidaritási hozzájárulás jelenlegi mértéke és az állami támogatások aránytalan elosztása következtében a város működése ellehetetlenült. Amennyiben nem történik változtatás a szabályozásban, Budapest képtelen lesz ellátni a feladatait. A főváros ellehetetlenülése nem csak a budapestieket érinti:

a központi intézmények, országos közlekedés, turizmus és gazdasági központ működése forog kockán – így a válság kimenetele országos jelentőségű.

A válság megoldása sürgős kormányzati beavatkozást igényel: vagy a szolidaritási hozzájárulás mértékének felülvizsgálatát, vagy az állami támogatások jelentős növelését, vagy mindkettőt egyszerre. Az alternatíva egy működésképtelen főváros, ami senki érdeke nem lehet. A dokumentum zárómegállapítása szerint a jelenlegi szabályozás a pénzügyi autonómia ilyen mértékű korlátozása miatt az Alaptörvénnyel össze nem egyeztethető.

„A huhogók rágalmaival szemben a valóság az, hogy az ország leggazdagabb, legtöbb iparűzési adót fizető önkormányzatainak befizetéseit a szegényebb települések kapják meg – az igazságosság és a szolidaritás jegyében” – ezzel indokolja a kormány, miért tartja indokoltnak a szolidaritási hozzájárulást. Hangsúlyozzák: 2025-ben ezen a jogcímen 360 milliárd forintot szednek be, miközben a helyi önkormányzatok összesen 1358 milliárd forintnyi támogatásban részesülnek.

„A gazdasági növekedés és a fejlesztések fenntarthatósága érdekében a források és közterhek arányos, igazságos elosztása nem büntetés, hanem felelősségvállalás” – állítják. Szerintük ez hosszú távon azoknak az önkormányzatoknak is érdeke, amelyek most fizetnek. Az elvvel – vagyis hogy a tehetősebb települések járuljanak hozzá a nehezebb helyzetben lévők támogatásához – kevesen vitatkoznak, hiszen valóban vannak olyan hátrányos helyzetű községek, amelyek nem érhetnek el soha ekkora bevételt, mint Budapest, és számukra ez komoly segítség.

felmerül azonban a kérdés, hogy ha a szolidaritás ilyen fontos szerepet kap az önkormányzatok között, akkor ez a logika miért nem tükröződik hasonló módon a magánszemélyeket terhelő adózásban is.

Miért nem merül fel például, hogy szintén arányaiban, a magasabb jövedelműek nagyobb közterhet vállaljanak ugyanebben a szellemben? Emellett nehéz figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a szolidaritási hozzájárulásból származó 360 milliárd forintból csak Budapest egyedül közel 90 milliárdot fizet – ami politikai szempontokat sejtető aránytalanságként is értelmezhető.

(Borítókép: A Duna és a Széchenyi Lánchíd látványa Budapesten, 2025. május 20-án. Fotó: Cemal Yurttas / Anadolu / Getty Images)