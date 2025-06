Pánikvásárlás fenyeget, olyan hőhullám érkezik, ami próbára teszi a klímapiacot

A tavalyi extrém hőség miatt kiürültek a klímaberendezések raktárai, így idén nyáron ismét hiány alakulhat ki, amit tovább súlyosbíthat a pánikvásárlás és a logisztikai gondok. Ráadásul az egyre gyakoribb hőhullámok a villamosenergia-hálózatokat is próbára teszik, ahogy azt a tavalyi balkáni áramszünet is megmutatta.

A nyári kánikula közeledtével ismét légkondicionáló-hiány fenyegeti a piacot, mivel a tavalyi váratlan hőség kiürítette a raktárakat. Egyes kereskedők már most készlethiánnyal és logisztikai problémákkal küzdenek. Tóma János, a Gree klímák kereskedelmi igazgatója az MTI-nek kifejtette, hogy

a pánikvásárlás csak súlyosbítja a helyzetet, ezért tudatos döntést és megbízható szerelők kiválasztását javasolja.

Marlok József, a ReálGroup társalapítója pedig arra figyelmeztet: az idei nyár időjárása a 2026-os szezonra is kihatással lehet. A felkészült importőrök szerint a megfelelő raktárkészlettel még van esély elkerülni az ellátási zavarokat.

Tavaly külön cikkben foglalkoztunk azzal, hogy ha tartósak lesznek a hőhullámok, bajban leszünk áramellátás szempontjából – jelezte akkor Turai József. A T-Energy Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója szerint a jövőben egyre komolyabb problémákat okozhat a klímaváltozás,

amelyre pusztán a naperőművek nem jelentenek megoldást.

Az elmúlt két évben az időjárás nem volt kegyes nyáron, de ilyen tartós hőhullám, mint tavaly, még nem fordult elő. Voltak olyan napok, amikor a 30 fokot is meghaladta az átlaghőmérséklet. „Ez bizony a villamosenergia-hálózatok számára egy nagy próbatétel” – hangsúlyozta a T-Energy Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója.

Emlékezetes az is, hogy a nyár derekán áramszünet söpört végig a Balkánon, több nagyváros áram nélkül maradt. Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Albánia és Montenegró jelentős részén is elment az áram június 21-én. A balkáni áramkimaradás fő oka az volt, hogy egyszerre sokan kapcsolták be az elektromos berendezéseket – főleg a klímákat. A hálózat pedig nem bírta el a megemelt energiafogyasztást.

