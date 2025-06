Nagy dobásra készül a 4iG Elon Muskkal, az asztalon vannak a tervek

„Minden lehetőség adott, hogy kilépjünk a világpiacra” – mondta Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója a cégcsoport első negyedéves eredményeit bemutató sajtóeseményen. Elmondta, hogy hamarosan olyan cégekkel dolgozhatnak együtt, mint a Boeing, az Airbus vagy a Lockheed Martin. Ebbe az irányba mutat, hogy robbanásszerű növekedést produkált a 4iG Csoport 2025 első negyedévében: az üzemi eredmény 50 százalékkal szökött fel, miközben a bevételek meghaladták a 171 milliárd forintot. A vállalat nemcsak pénzügyileg, hanem stratégiailag is új dimenzióba lépett – az űripartól a védelmi iparon át minden fronton terjeszkedik. A transzformáció koronája pedig a One Magyarország: a korábban veszteséges cég most 17,5 milliárd forint profitot termelt.