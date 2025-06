Kína üzent Amerikának, válaszlépéseket helyeztek kilátásba

Kína azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy megszegte a májusi kereskedelmi megállapodást, amely a fontos nyersanyagok szállításáról is szólt. Washington szerint Kína lassítja a ritkaföldfémek exportját, miközben Peking szerint az USA vezetett be hátrányos szabályokat. A vita feszültséget okoz, és már az ázsiai tőzsdéken is érezteti hatását. Az biztos: Kína azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy súlyosan megsértette a kereskedelmi megállapodást, és válaszlépéseket ígér.