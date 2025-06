Az OTP megszólalt az uniós bíróság devizahiteleseket érintő ügyében

A OTP Bank lakossági hitelezési vezetője többek között arra mutatott rá lapunknak, hogy

alaptalanok a kormányzatot ért támadások, a jogalkotók számos olyan jogszabályt hoztak, amivel segítették a devizahitelt felvevőket, s ahol a terheket a bankokra rakták.

Ha néhány esetben mégis a „mindent vissza” elv érvényesülne, akkor a hitelből megfinanszírozott ingatlan azóta bekövetkezett értéknövekedésére is választ kellene adni.

Azok számára pedig, akik külső tanácsra hosszú idő óta nem törlesztettek, egy ilyen döntés is rendkívül magas, egy összegben visszafizetendő összeget követelne meg.

Az Index számításai szerint

a devizaalapú lakáshitel még elszálló árfolyamnál is olcsóbb finanszírozás volt, mint a piaci forinthitel – a forintosítással és elszámolással ez az előny nőtt is.

A sokk kialakulásának oka, hogy akkoriban még nem voltak hitelfékszabályok, a bankok pedig inkább magukat fedezték, kevésbé figyeltek arra, hogy a kifeszített háztartások nem tudnak mit kezdeni az egyik pillanatról a másikra 40–50 százalékkal megugró törlesztőrészlettel.

Kis részükre vonatkozik a döntés

Nem sokkolta az OTP Bankot az Európai Unió Bírósága (EUB) április végi döntése, hiszen az ítélet a devizahiteles ügyek azon kis részére vonatkozik, ahol nem volt megfelelő az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás – mondta az Indexnek Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési vezetője. Ráadásul – tette hozzá – az EUB döntése egy olyan konkrét ügyre, egy olyan gépjárműlízing-szerződésre vonatkozik, ahol a szerződés érvénytelenségét már a Kúria is megállapította korábban.

Emlékeztetett arra, hogy a 2014-től megszületett devizahiteles törvények a devizaszerződések árfolyamrésre – a vételi és eladási árfolyam különbözetére – vonatkozó kikötésének érvénytelenségét jogszabállyal orvosolták. A szabályozás ugyanakkor a hitelfelvétel előtti árfolyamkockázati tájékoztatás kapcsán nem határozott meg egységes szabályt. annak elbírálását, hogy az ügyfél előzetes tájékoztatása megfelelő volt-e az árfolyamkockázatról, a jogalkotó minden esetben egyedi alapon, az adott ügyben eljáró bíróságokra hagyta.

Florova Anna visszautalt arra, hogy az OTP Bank épp a magasabb ügyfélkockázat miatt sokáig ellenállt a devizaalapú hitelek bevezetésének.

Ugyanakkor az ügyfelek a 2000-es évek közepén olyan szinten keresték a forinthitelhez képest olcsóbb megoldásokat, hogy a banknak lépnie kellett – ám épp a késedelem miatt az OTP kifejezetten komoly figyelmet szentelt arra, hogy az ügyfeleinek alaposan bemutassa a kockázatokat. Az árfolyamkockázati tájékoztatás náluk már a kezdetektől, azaz 2004. júliusától a devizaalapú hitelszerződések kötelező eleme volt, annak megismerését az ügyfél aláírásával hitelesítette. A jelenlegi bírói gyakorlat épp ezért mind az OTP Bank, mind az OTP Jelzálogbank előzetes tájékoztatását megfelelőnek ítéli – mondta a szakember.

A mostani döntés a hitelezési vezető szerint azokban az esetekben lehet iránymutató, ahol a bíróság kimondja azt, hogy az árfolyamkockázati tájékoztató elégtelensége miatt érvénytelen a szerződés.

Sokat segített az állam

Az OTP szakértője szerint – bár a jogalkotó nem szorul rá egy kereskedelmi bank védelmére – alaptalanok azok a vélemények, amely szerint a devizahiteles ügyfelek nem kaptak megfelelő támogatást a kormánytól. Florova Anna hangsúlyozta: nem értettek egyet a kormánnyal a devizahitelek utólagos kezelésével és a veszteségeknek egyoldalúan a pénzügyi szektorra való hárításával. Azt viszont utólag visszanézve el kell ismernünk – monda a hitelezési vezető –, hogy a legjobb időzítéssel, 2015 elején került sor a devizahitelek forintosítására, éppen a svájci frank árfolyamának a svájci Jegybank általi „elengedése” előtt. Enélkül 1000 milliárd forinttal magasabb lett volna a devizahitelek költsége a teljes futamidő alatt.

Florova Anna szerint a kormányzat ezzel is, és számos más esetben, az ügyfelek számára kedvező, a bankok számára hátrányos intézkedéseket vezetett be. Ezek közé tartozott:

a kedvező (rögzített) árfolyamon végtörlesztési lehetőség;

az árfolyamgát alkalmazása;

a hitelszerződések kötelező forintra váltása közvetlenül a svájci frank árfolyamának jelentős emelkedése előtt, szerződésmódosítási költségek nélkül;

az immár változó kamatozású hitelek fix kamatozású hitellel való átváltásának lehetővé tétele kedvező folyamat, kamat és költségek mellett;

az MNB középárfolyamhoz képest magasabb árfolyamkülönbözetet az ügyfelek visszakapták a bankoktól a devizahiteles törvény alapján;

a Kúria által tisztességtelennek minősített oklista miatt történő egyoldalú szerződésmódosításokból eredő többletfizetési kötelezettséget visszakapták a bankoktól;

a Kúria által semmisnek mondott szerződéses rendelkezéseket fairnek minősített jogszabályi rendelkezésekkel pótolták kormányzati szinten. Ez azt jelenti, hogy a különféle bíróságok és a Kúria a banki mintaszerződések gyakorlatilag minden részét megvizsgálták, és csak két pontban találták azt jogszabályba ütközőnek, ezeket a pontokat azonban korrigálta a jogalkotás.

Mindent vissza? Az ingatlant is?

Florova Anna szerint az ügyfelek éltek is ezekkel a lehetőségekkel, azóta is prudens módon törlesztik vagy már teljesen ki is fizették a hiteleiket. A lakáshitelekkel az ügyfelek meg tudták valósítani a lakáscéljaikat, azóta sok minden történt a mikro- és makrogazdaságban, a hitellel megvásárolt lakások értéke is jelentősen emelkedett.

A szakember a NAV adatszűrt ingatlanforgalmi statisztikáit idézi, eszerint

országos átlagban 2005-höz képest közel ötszörösére, 175 ezer forintról 850 ezer forintra emelkedtek az átlagos négyzetméterárak, míg Budapesten 250 ezer forinthoz képest idén év elején 4,5-szer magasabb, 1,1 millió forintot meghaladó négyzetméteráron lehet lakást vásárolni.

Az értéknövekedés nem sokkal kisebb, ha a 2008-as árakhoz viszonyítunk: országos átlagban ekkor némileg több mint négyszeres, Budapesten pedig pont négyszeres növekedést kapunk.

Még ha lennének is olyan ügyletek, ahol nem volt kockázatfeltáró nyilatkozat, és a bíróság az áprilisi döntés analógiájára azt a döntést hozná egyedi esetben, hogy az ügyfélnek azonnal az eredetileg felvett összeget kell visszafizetnie, felmerül a kérdés, hogy a hitellel megvalósított vásárlást és az azóta bekövetkezett értéknövekedést jogos vagyonszerzésnek és esetleges vagyonnövekedésnek kell-e tekinteni, vagyis a bank által kihelyezett hitelösszeg időértékét milyen módon fizeti meg az ügyfél.

Ezek a nyitott kérdések további pereskedésnek adhatnak alapot.

Aki eddig sem törlesztett, annak magas lenne a számla

Felvetésünkre, hogy a bíróság döntése nem fizikai, hanem pénzügyi elszámolásra vonatkozna, ahol az elszámolás alapja a jegybanki alapkamat lehet, az OTP Bank szakértője arra emlékeztetett, hogy az elmúlt másfél évtizedben szép számmal voltak olyan hónapok, amikor a jegybanki alapkamat szintje felülmúlta a piaci forintalapú lakáshitelkamatokat. Összességében a hitelintézet számításai szerint az érintett – hangsúlyozottan egyedi – esetekben az ügyfelek terhe csak kismértékben csökken majd. Ha az adós időközben nem tett eleget törlesztési kötelezettségének – sajnos többen tettek így külső tanácsra –, akkor a mostani elszámolás során rendkívül magas, ráadásul az elszámolás nyomán egy összegben fizetendő teherrel találhatják szembe magukat még azok is, akiknek a bíróság által van/lenne módja visszatérítést kapni.

A devizahitel olcsóbb volt – csak a hitelfékszabályok hiányoztak Korábban már közölt számítások alapján a forint- és a devizahitelek kamatkülönbsége okán a forintosításig a korábban deviza(alapú) hitelt felvevő ügyfelek többségének, még a 2008-as válságot követő első árfolyamsokk ellenére is, összességében kisebb volt a hitelterhe, mintha ugyanazt a kölcsönösszeget piaci kamatozású forinthitelben igényelték volna. (A forintosítás jórészt megóvta az ügyfeleket a 2014/2015-ös második árfolyamsokktól.) Egy 5 millió forintos 20 éves futamidejű hitelnél, ha az ügyfél 2007-ben vette fel, akkor svájci frankban az induló törlesztőrészlet 35 ezer forint körül alakult, ezzel szemben a piaci forinthitel kamattal számolva ekkor közel 69 ezer forint volt. A közel 95 százalékkal magasabb törlesztőrészlet révén a lakás összköltsége a forintosításig (az addigi törlesztések összege + az akkor fennálló tőketartozás) a forinthitelek esetében több mint 1 millió forinttal haladta meg a frankhitel költségét. Mivel a forintosításkor a fair banki szabályoknak köszönhetően a banki árfolyam helyett az MNB-középárfolyam lett az irányadó, és az egyoldalú kamatemeléseket is elszámolták, a svájci frankos hitelek összköltsége 10 millió forint alatt maradt az adott példában, miközben a piaci forinthitelesek esetében az 5 milliós hitel összköltsége 2014 végén 12,3 millió forint volt. Ez az előny – miután innentől lényegében nem tért el a forint és a forintosított devizahitel kamatszintje – döntően megmaradt a futamidő végéig, hiszen a fennálló tőketartozásban csekély – 10-15 százalékos – volt a különbség. Ez a kedvező kép már kisebb mértékben volt igaz azokra, akik a devizahitelezés igazi felfutásakor, 2008-ban igényeltek devizahitelt – hiszen ők alig néhány hónapig élvezhették a forinthitelhez képest számottevően alacsonyabb törlesztést. Ugyanakkor látni kell: a devizahitelesek esetében nem a forinthitelnél – sok esetben még a megugrás után is – kisebb törlesztőrészlet, hanem annak az árfolyamgyengülésből származó hirtelen, 40-50 százalékos növekedése volt, ami összességben gondot okozott – ezt az emelkedést a sok esetben kifeszített családi költségvetések képtelen voltak kezelni. Amiben a bankrendszer hibázott – és amire a szabályozó is kisebb figyelmet fordított – az az volt, hogy bár a kockázatokra való felhívás a legtöbb helyen megtörtént, kevesebb figyelem hárult arra, hogy az árfolyam elszállása milyen hatással jár majd a családok fizetőképességére. A bankok jelentős része ebben az időben inkább az ingatlanfedezet biztosítására helyezte a hangsúlyt, kevésbé az ügyfél teherbíró képességének vizsgálatára. (Például az OTP-nél a valóban extra árfolyamkockázatot jelentő japánjen-alapú hiteleknél a lakás hitelfedezeti értékének a hitelösszeg 160 százalékára kellett fedezetet biztosítania.) A kihelyezési versenyben nem egy banknál akár 80 százalékot meghaladó jövedelemarányos terhelést is elfogadtak – szerencsére nálunk nem terjedt el az amerikai subprime-válság egyik fő okát jelentő, az ingatlanok prognosztizált áremelkedését beszámító, és így az ingatlan jelenkori értékének 120-130 százalékáig terjedő hitelösszeg-kiutalás. Arra viszont nálunk is volt szép számmal példa, hogy a bankok nem kértek érdemi igazolást a hitelfelvevő jövedelméről, volt, amikor a bank csak az ügyfél nyilatkozatára támaszkodott. A fenti hibákból ugyanakkor a bankok és a szabályozók is tanultak. Ezért volt a devizahitelezés kivezetéséig fontos, de még ma is élő szigorítás a hitelfékszabályokban arra vonatkozóan, hogy az igazolt jövedelemnek havi nettó 600 ezer forintos jövedelemig 25, afelett maximum 30 százalékát teheti ki a devizahitel törlesztőrészlete – miközben forinthiteleknél ennek a szintnek a duplájáig nyújtózkodhatnak az adósok.

