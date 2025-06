Eddig tűrt a Magyar Nemzeti Bank, megváltoztatják a banki utalások rendszerét a csalások miatt

Az utóbbi időben egyre több banki csalásról érkeztek hírek, ezért a Magyar Nemzeti Bank átfogó intézkedéseket vezet be a digitális csalások megfékezésére. Az Index megkeresésére az MNB közölte, hogy július elsejétől működésbe lép a központi visszaélésszűrő rendszer, amely valós időben képes lesz azonosítani a csalási mintákat, miközben szigorúbb szabályok és ellenőrzések is jöhetnek a bankok biztonságosabb működése érdekében. Emellett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke számos intézkedést is bejelentett. Egy biztos: a jegybank határozott válasza nem véletlen, a lakossági bizalom a pénzügyi szektor stabilitásának egyik alappillére.