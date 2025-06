Bejelentést tett a kormány, hatalmas beruházások jönnek a reptéren

A Budapest Airport idén több mint 100 milliárd forint osztalékot fizet, miközben egy éve ismét magyar többségi tulajdonba került. A kormány arról döntött, hogy gyorsvasutat építene a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, valamint új áruszállító repteret is tervez. A fejlesztések célja az utas- és teherforgalom bővítése, mivel a jelenlegi kapacitások hamarosan szűkössé válhatnak.

A napokban derült ki, hogy idén több mint 100 milliárd forint osztalékot fizet a Budapest Airport Zrt. A hír annak fényében különösen jelentős, hogy a reptér többségi tulajdona egy éve újra magyar kézben van. Mint ismert, a magyar állam 2024. június 6-án írta alá a reptér adásvételi szerződését, ezzel hivatalosan is lezárult az évek óta húzódó tranzakció.

A megállapodás értelmében az állam 1200 milliárd forintért szerzett 80 százalékos tulajdonrészt a Budapest Airportban, így közel két évtized után ismét nemzeti többségi irányítás alá került az ország legfontosabb légikikötője.

Gyorsvasút és áruszállító reptér is épül

A Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter kedden kifejtette, hogy két friss kormányzati döntést is bejelentett, amelyek jelentősen átalakíthatják Budapest közlekedési térképét. Az egyik a már régóta tervezett gyorsvasút, amely a Liszt Ferenc repülőteret kötné össze a Nyugati pályaudvarral. A másik, hogy zöld lámpát kapott egy új árufuvarozási reptér létrehozása is.

A miniszter hangsúlyozta: a Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma idén az előzetes várakozásokat is meghaladta, ezért sürgetővé vált a közlekedési kapcsolatok fejlesztése.

„Ahhoz, hogy az utasforgalmat tovább tudjuk növelni, két dolog történik” – fogalmazott. Egyrészt már elindult a harmadik terminál megépítése, amelynek alapkövét idén ősszel teszik le, másrészt javítani kell a reptér elérhetőségét is.

A gyorsforgalmi út kiszélesítése és felújítása mellett most megkezdődik egy kötöttpályás – vasúti – kapcsolat előkészítése is. A kormány célja, hogy Kőbányától közvetlen vasúti összeköttetés vezessen a repülőtérre – a Nyugati Pályaudvartól átszállás nélkül ki lehessen jutni a Ferihegyi repülőtérre. A projekt becsült költsége 1 milliárd euró, a beruházást koncessziós formában valósítanák meg. (A becsült 1 milliárd eurós beruházás teljes összegét a kiválasztott befektető állná.)

„A cél egyértelmű: a vasút gyorsabb, zöldebb, kiszámíthatóbb, és pontosan tudjuk indítani és érkeztetni a vonatokat” – hangsúlyozta Nagy Márton.

A gyorsvasút mellett a kormány egy új áruforgalmi terminál kiépítéséről is döntött, amely a légi teherszállítás további növekedését szolgálná. Nagy Márton szerint az elmúlt években 14 százalékkal bővült a budapesti repülőtér áruforgalma, és a fővárosi reptér ma már nagyobb légi teherforgalmat bonyolít le, mint például a müncheni vagy a bécsi repülőtér.

A miniszter szerint a cél egyértelmű: növelni kell a légi járművek forgalmát a teherszállításban is, ehhez pedig elengedhetetlen egy korszerű, dedikált árufuvarozási terminál kialakítása. Ez a lépés szerinte új lendületet adhat Budapest szerepének a régiós logisztikában is.

Új korszak kezdődik a légi közlekedésben

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az utasforgalom bővítésére komoly fejlesztések indulnak, ez hosszabb távon kiszoríthatja a teherszállítást a reptérről. „A cargónak nem marad hely” – fogalmazott Nagy Márton, utalva arra, hogy a Budapest Airport kapacitásai végesek, és az utasszállító gépek növekvő száma idővel teljesen leköti majd a rendelkezésre álló infrastruktúrát, beleértve a kifutópályákat is.

A miniszter szerint ha nem lépnek időben, a cargorepülőgépek egyszerűen nem fognak tudni leszállni Budapesten. Ez is indokolja az új áruforgalmi reptér mielőbbi megépítését, amely tehermentesítheti a fővárosi légikikötőt, és hosszú távon biztosíthatja Magyarország versenyképességét a légi logisztika terén.

Nagy Márton hangsúlyozta: az új teherforgalmi reptér sikeréhez elengedhetetlen a vasúti kapcsolatok kiépítése is.

„A munka elindul, megkezdjük a cargorepülőtér helyszínének kiválasztását, valamint a megfelelő befektetők felkutatását” – mondta a miniszter. Hozzátette: csak olyan partner jöhet szóba, aki nem csupán megépíti a létesítményt, hanem képes azt tényleges forgalommal is megtölteni. A kormány tehát két nagyszabású fejlesztés mellett tette le a voksát: a főváros belvárosát vasúttal kötik össze a Liszt Ferenc repülőtérrel, és egy új, önálló cargorepülőteret is létrehoznak.

A gyorsvasút pontos nyomvonala egyelőre még nem ismert, de Nagy Márton szerint az eddigi vasúti sínpárok alapján szinte biztos, hogy a lakóövezeteket nem érinti majd a beruházás. Újságírói kérdésre a miniszter azt is elmondta, hogy a Budapest Airport által idén fizetett, több mint 100 milliárd forintos osztalék a költségvetésbe kerül. Hosszabb távon évi 20-30 milliárd forintnyi osztalékra számít az állam a repülőtérből, és emlékeztetett arra is, hogy az MVM-től is 200 milliárd forintnyi osztalékot tudott realizálni a kormány.

A gyorsvasút koncessziójára fél éven belül kiírhatja a pályázatot a kormány – jelentette be Nagy Márton. Újságírói kérdésre megerősítette: míg a személyszállítás esetében a jelenlegi koncessziós szerződés valóban kizárja egy új reptér építését a Liszt Ferenc repülőtér közelében,

addig a teherszállításra ez a korlátozás nem vonatkozik.

Így jogi akadálya nincs annak, hogy a cargorepülőtér a jelenlegi légikikötő szomszédságában valósuljon meg.

Az Index arra is rákérdezett, vajon Nagy Márton korábbi kijelentései – miszerint élénkíteni kell a beruházásokat – összefüggésben állnak-e azzal, hogy a jövőben ő venné át Lázár Jánostól az országos beruházások koordinálását. A miniszter ezt határozottan visszautasította. „Az Építési és Közlekedési Minisztérium viszi az építési beruházásokat. Amikor én beruházásokról beszélek, akkor vállalati és magánszektorbeli fejlesztésekre gondolok” – hangsúlyozta, hozzátéve:

fontos különbséget tenni a piaci és az állami projektek között.

A gazdasági tárca vezetője szerint a következő időszak legfontosabb vállalati beruházásai az élelmiszeriparhoz kötődnek majd, mintegy 150 gyár érintettségével. Ezekhez forrásokra van szükség, amelyeket a költségvetésnek kell előteremtenie – tette hozzá.

Az ATV kérdésére reagálva Nagy Márton élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, aki hétfőn a Partizánban kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját és fővároshoz való hozzáállását. A nemzetgazdasági miniszter szerint a főpolgármester „kapálózik és zsarol”, mert szerinte jobban kellett volna előkészítenie a főváros költségvetését.

„Ha helyesen készült volna el a főváros költségvetése, és abban problémát látott volna, akkor azt normális módon a kormánnyal kellett volna megbeszélni” – fogalmazott Nagy Márton. Hozzátette: Karácsony Gergely ehelyett bejelentette, nem fizeti be az adót, ami szerinte elfogadhatatlan.

„A polgármester úr el van tévedve: jogvédelmet nem lehet kérni az adófizetési kötelezettség alól – mondta. – Jól is nézne ki, ha mindenki ebben az országban jogvédelemmel próbálna kibújni az adófizetés alól.”

A miniszter szerint mindez csupán politikai üzengetés, és felvetette, hogy talán érdemes lenne jogi szakértőket is megkérdezni, hogyan áll a jogvédelmi kérdés az ilyen ügyekben.

(Borítókép: Nagy Márton 2025. május 30-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)