A hivatalában tárgyalt a győri polgármesterrel Szijjártó Péterrel

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Joó Istvánnal, a HIPA – Nemzeti Befektetési Ügynökség – elnöke a Külgazdasági és Külügyminisztériumban fogadta Pintér Bence győri polgármestert és Kósa Roland győri alpolgármestert. A felek tárgyalásáról Pintér Bence polgármester közösségi oldalán számolt be.

A győri polgármester szerint sok megoldásra váró ügyük maradt a Dézsi–Borkai-korszakból. Az egyik ilyen a 400 hektáros új ipari park ügye, amelynek esetében azt a kampányígéretüket már sikerült teljesíteniük, hogy besorolása ne különösen veszélyes övezet, azaz GIPZ legyen, hanem az enyhébb GIPE besorolást kapja – írja közleményében a győri városháza.

A városvezető szerint azonban akadnak még problémák: Győr ugyanis 2022-ben kapott földvásárlásra, kötött felhasználású, 10 milliárd forintos visszatérítendő állami támogatást, amit a területek eladásával párhuzamosan, fokozatosan vissza kell fizetnie.

„Ezt a támogatást vissza kell fizetnünk akkor is, ha a 400 hektáros új ipari parkban nem végez a város infrastruktúra-fejlesztést. 2022, a támogatás felvételének éve óta az előző városvezetés nem rendezte ezt a kérdést, ránk hárul ez a feladat.” – írja Pintér.

Az infrastruktúra kiépítésére használná fel az állami támogatásból megmaradt összeget Győr

A győri városvezetés számításai szerint azonban a győri költségvetésben sem idén, sem jövőre nem lesz pénz arra, hogy elkezdjék kiépíteni a területen az alapvető infrastruktúrát.

Az infrastruktúra-fejlesztésre a 400 hektáros területen ugyanakkor szükség van bármely érkező beruházáshoz. Ilyen például az Eatrend odatervezett központi konyhája, amelyhez a területet már 2024-ben felvásárolták.

A tárgyaláson Pintér Bence és Kósa Roland megoldási javaslattal álltak elő: felvetették a külgazdasági és külügyminiszternek, hogy a Győrnek korábban adott állami támogatás megmaradt összegeit az infrastruktúra kiépítésének megkezdésére is felhasználhassák: lazítsanak a kötött felhasználás keretein.

A győri polgármester írása szerint ezt Szijjártó logikus felvetésnek tartotta. Emellett szóba került a parlagon álló terület mezőgazdasági hasznosítása.

Pintér Bence korábban nyílt levelet írt Szijjártó Péternek az európai, benne a győri autóipart is hátrányosan érintő esetleges amerikai vámok ügyében, cselekvésre kérte a minisztert negatív hatásuk tompításában. Májusban pedig a győri polgármesternél járt Robert Palladino, ügyvivő amerikai nagykövet, őt arra kérte Pintér, hogy „tolmácsolja Washingtonban az elnöki döntés negatív hatásait.” Így a vámok ügye is szóba került a külügyminisztériumi tárgyaláson: Szijjártó miniszter úr igyekezett megnyugtatni a polgármestert az amerikai vámok hatásával kapcsolatban is.

Korábban arról számoltunk be, hogy Pintér Bence győri polgármester nyilvánosságra hozta a titkos Audi-szerződést. A városvezető elárulta, hogy a dokumentum szerint az iparűzési adó Győrben nem 2, hanem csak 1,6 százalék.