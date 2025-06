Szörnyű jelentés látott napvilágot, Donald Trump miatt egyre aggasztóbb világ közeleg

A világgazdaság a pandémia óta nem látott lassulás felé tart – figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az OECD, amit a Financial Times összegzett. A szervezet szerint Donald Trump amerikai kereskedelmi háborúja olyan, mint egy éppen fékező kézifék: visszafogja a lendületet a vezető gazdaságokban, köztük az Egyesült Államokban is.

Érdemes rögtön az elején kiemelni, hogy Varga Mihály jegybankelnök már május 22-én a Portfolio konferenciáján kifejtette, hogy a világgazdaság a lassabb növekedés és a beragadó infláció problémájával találkozhat. Varga Mihály három kérdést sorolt fel, amelyek meghatározzák a világgazdaságot 2025-ben:

A vámháború kimenetele.

Amerikai költségvetés – globális kihívások. A kérdés az, hogyan alkalmazkodik a világ a magasan ragadó amerikai hozamokhoz.

Új szelek Európában. Hogyan és milyen gyorsan jelenik meg a többletköltekezés GDP-hatása Európában? Varga Mihály úgy látja, kérdés, hogy mit hozhat az európai fiskális reform. Az államok a geopolitikai bizonytalanságra gazdaságélénkítéssel próbálnak reagálni, a reakció ugyan lassú, de a fiskális stimulus a magyar GDP-re is kedvező hatással lehet.

A magyar gazdasággal kapcsolatban pedig kedden írtuk meg, hogy 2025 első negyedévében gyakorlatilag stagnált: az előző évhez képest 0,4 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest pedig 0,2 százalékkal zsugorodott. A visszaesést főként az ipar és az építőipar gyengélkedése okozta, miközben a lakossági fogyasztás és néhány szolgáltatási ágazat bővülni tudott. A növekedéshez nem elég csupán a boltok és szolgáltatások pörgése – a beruházási és ipari aktivitás újjáéledése nélkül a tartós felzárkózás és növekedési pálya egyelőre várat magára.

OECD: Ez érezhető lesz mindenhol

A párizsi székhelyű gazdasági együttműködési szervezet kedden visszavágta globális növekedési előrejelzését. A G20-ak túlnyomó többségénél is lefelé módosította a kilátásokat. Az OECD hangsúlyozta: a kereskedelmi akadályok csökkentéséről szóló megállapodások kulcsszerepet játszanának abban, hogy újrainduljanak a beruházások, és elkerülhető legyen az árak elszállása.

Az előrejelzésük szerint a világ gazdasága 2025-ben és 2026-ban csupán 2,9 százalékkal bővülhet – ez az arány 2020 óta minden évben meghaladta a 3 százalékot, leszámítva a járvány okozta visszaesést.

Az OECD szerint az Egyesült Államokban különösen éles lesz a lassulás: a tavalyi 2,8 százalékról 2025-ben 1,6, majd 2026-ban 1,5 százalékra eshet vissza a növekedés üteme. A megugró infláció miatt ráadásul idén várhatóan nem lesz lehetősége a Fednek kamatcsökkentésre sem.

A mostani jelentés romló kilátásokat rajzol fel még a márciusi előrejelzéshez képest is – akkor időben még Trump április 2-i „felszabadítás napja” néven bejelentett új vámtarifái előtt jártunk. De már akkor is súlyos proglémákról szólt a figyelmeztetés, azóta viszont – bár Trump részben visszavonulót fújt – az USA átlagos vámszintje így is példátlan módon megugrott: a korábbi 2,5 százalékról 15 százalék fölé, ami a második világháború óta nem látott szint.

Az OECD Kína, Franciaország, India, Japán, Dél-Afrika és az Egyesült Királyság esetében is visszavágta 2025-ös növekedési előrejelzését. Álvaro Pereira, a szervezet vezető közgazdásza szerint sürgősen kereskedelmi megállapodásokra van szükség. „Enélkül a növekedésre mért csapás igen komoly lesz” – mondta. „És ez mindannyiunkat érinteni fog.”

Az OECD szerint a gyengülő gazdasági kilátások világszerte érezhetők lesznek – szinte kivétel nélkül.

A bizonytalanság a globális kereskedelempolitika irányát illetően csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Az amerikai vámpolitika szinte kiszámíthatatlan: Trump előbb súlyos vámokat vetett ki Kínára, majd részben enyhített, miközben az EU-ra és más régiókra nézve is újabb intézkedésekkel fenyeget. Az acél- és alumíniumimport vámját például 50 százalékra emelné – duplájára a korábbinak.

A Fed nem tud kamatot csökkenteni idén?

A mostani előrejelzések abból indulnak ki, hogy a május közepén érvényes vámszintek maradnak érvényben, még ha egy múlt heti bírósági döntés szerint Trump túl is lépte elnöki hatáskörét az új vámtarifák bevezetésével. Mindezek következményeként az OECD szerint az amerikai infláció az év végére közel 4 százalékra emelkedhet, és 2026-ban is a Fed célértéke felett marad. Ez azt jelenti, hogy

a FED várhatóan csak jövőre tud kamatot csökkenteni.

A friss adatok már most is az amerikai GDP-növekedés „érzékelhető lehűlését” mutatják, miközben az inflációs várakozások újra emelkednek – figyelmeztet az OECD. A G20-ak körében a tagországok háromnegyedének romlottak a kilátásai márciushoz képest. Kína gazdasága az OECD szerint 2025-ben 4,7 százalékkal, 2026-ban 4,3 százalékkal bővülhet, szemben a tavalyi 5 százalékkal. Az eurózóna növekedése csupán 1 százalékos lesz az idén, 2026-ban pedig 1,2 százalék.

Japán még ennél is gyengébben teljesít majd: az idén 0,7, jövőre mindössze 0,4 százalékos növekedést várnak. Az Egyesült Királyság gazdasága 1,3, illetve 1 százalékkal bővülhet, ami elmarad a márciusban várt 1,4 és 1,2 százalékos ütemtől. A világkereskedelem 2025-ben 2,8 százalékkal, 2026-ban pedig mindössze 2,2 százalékkal nőhet – ez jelentősen alacsonyabb a decemberi előrejelzéseknél.

A kereskedelmi feszültségek mellett nőnek a fiskális kockázatok is, figyelmeztet az OECD, különösen a védelmi kiadásokra nehezedő nyomás miatt.

A tőkepiacokon pedig „történelmi magasságban” járó részvényárfolyamok növelik a sokkokkal szembeni sérülékenységet. A beruházások hosszú idő óta tartó gyengesége csak tovább súlyosbítja a fejlett országok előtt álló kihívásokat.

„A vállalatok – bár a profitjaik nőnek – egyre kevésbé fektetnek be tartós eszközökbe. Inkább pénzügyi eszközökbe menekülnek, vagy osztalékot fizetnek a részvényeseiknek” – állapította meg az OECD. „A beruházások élénkítése kulcsfontosságú lenne a gazdasági újjáéledéshez – és ahhoz is, hogy az államháztartások fenntarthatóbb pályára kerüljenek.”