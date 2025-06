Olyan nyaralást kínál a rejtélyes magyar szállodamágnás, amit előtte még senki

Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapítója elnyerte a 2024-2025-ös Az év turisztikai szakembere díjat, és az év szállodaláncának járó díjat is bezsebelte az Utazó Magazin szavazásán. A vállalkozó szerint a vidéki wellness szállodák jelentős versenyhátrányban vannak a fővárossal szemben, miközben mégis itt látja a magyar családok kiszolgálásának lehetőségét. Az országban elsőként, szállodáiban bevezette a „nyaralj most, fizess később” programot, amivel a vendégek kamatmentes részletfizetéssel nyaralhatnak. Zentai elmondta: tengerentúli terjeszkedést tervez, és bakancslistáján nem Ferrari, hanem árvaház és állatmenhely szerepel.

Zentai Pétert választották hétfőn a 2024-2025-ös év turisztikai szakemberének az Utazó Magazin olvasói szavazatai alapján, és az év szállodalánca díjat is neki ítélték oda. A milliárdost az Index az ágazat kihívásairól, a Hilaris Hotels vezetéséről és terjeszkedési terveiről is kérdezte. Elárulta, hogy olyan lépésre készül, ami nagyot fog szólni, és az egész világ a csodájára jár majd.

Korábbi, nagy olvasottságú interjúnkban részletesen bemutattuk a rejtélyes üzletembert, akit a turizmus.com 2024-es Top 50 a turizmusban kiadványában az ágazat ötven legfontosabb szereplője között jegyzett.

Zentai új koncepciója: Nyaralj most, fizess később!

Zentai Péter elismerése nem a véletlennek köszönhető – a Hilaris Hotels olyan újításokat vezetett be, amelyeket Magyarországon még senki nem mert megcsinálni. A legnagyobb dobás a kamatmentes részletfizetésre kínált nyaralás bevezetése volt.

„Magyarországon a turizmusban egyedülálló módon alkalmazzuk ezt a rendszert” – mondja Zentai. Szerinte ez nem marketingfogás, hanem valódi segítség azoknak a családoknak, akik szeretnének kikapcsolódni, de éppen nincs pénzük rá. Nyáron elmehetnek nyaralni, és télen fizetik ki. Természetesen szigorú előbírálat után vehető csak fel a hitel, amelyről banki algoritmusok gondoskodnak.

De ez csak a jéghegy csúcsa. A Hilaris Hotels ökokörnyezetet épített, bio-üzemeltetést vezettek be, és olyan vendégcsomagokat állítottak össze, hogy a vendégek minél tovább akarjanak maradni. Állítása szerint mindezt úgy, hogy a magyar családok ki is tudják fizetni.

Fotó: Zentai Péter Ambient Hotel

Tulajdonlás, mint versenyelőny

A Hilaris Hotels üzleti modelljének alapköve, hogy saját tulajdonú épületeket üzemeltet, nem bérelt ingatlanokat. Zentai Péter szerint ez döntő versenyelőnyt jelent a piacon. „Eltérünk más szállodaüzemeltetőktől, akik bérelt épületeket működtetnek. Ez utóbbi modell esetében rendszerint konfliktusok alakulnak ki a tulajdonos és az üzemeltető között. Az én célom, hogy mindig a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújthassam, és ez akár magasabb beszerzési költségeket is megér.

Ezzel szemben egy bérelt épület tulajdonosa költségeket akar optimalizálni, ami állandó érdekellentétekhez vezet a karbantartásban és a fejlesztésekben".

„Számomra előnyös, hogy kiváló minőségben tartom az épületet, hiszen a saját tulajdonom. Célom, hogy a vendégélményt a lehető legmagasabb szintre emeljem” – hangsúlyozta Zentai. Ez pozitív spirált eredményez:

„Ha a vendég elégedett, akkor nagy valószínűséggel visszatérő vendégként köszönthetjük majd.”

A portfólió gyors bővülése is ezt a stratégiát tükrözi: májusban négy új egységgel bővült a lánc, és Zentai elárulta: „év végére húsz szálloda körül tervezünk, a körülmények szerencsés együttállása esetén még többel is”.

Közép-Európa meghatározó szállodaláncává válhat a Hilaris Hotels

Jelentős bővülési szakaszba lépett a Hilaris Hotels: májustól újabb négy magyarországi szállodával gazdagodik a portfólió, megerősítve ezzel jelenlétét a hazai hegyvidéki és balatoni régiókban egyaránt.

A Bükk hegység festői környezetében található Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak, valamint a közvetlen szomszédságában lévő Szalajka Relax Park májusban kerültek Zentai Péter tulajdonába. A természetközeli elhelyezkedésű szállodák a Hilaris filozófiájához illeszkedve az aktív pihenésre vágyó vendégek számára is kínálnak komplex kikapcsolódási lehetőséget.

Ezzel párhuzamosan a Hilaris Hotels hivatalosan is megjelent a balatoni turisztikai piacon. Május közepétől a tulajdonosi körhöz már korábban is tartozó, de eddig más üzemeltetésben működő, négycsillagos Residence Hotel Balaton, valamint az ötcsillagos Reed Luxury Hotel is a Hilaris Hotels márkanév alatt folytatja működését. Emellett május végétől megnyitja kapuit a teljesen megújult Villa MyLake Zamárdiban, tovább erősítve a szállodalánc vízparti kínálatát.

A mostani bővítéssel a Hilaris Hotels portfóliója 11 szállodára emelkedett – ezek közül öt Ausztriában, hat pedig Magyarországon található.

„Jelenleg több országban zajlanak akvizíciós tárgyalásaink. Célunk, hogy az év végére 1200–1500 szobás kapacitást érjünk el, valamint átlépjük a 10 milliárd forintos éves árbevételt. Ezzel a Hilaris Hotels Közép-Európa egyik meghatározó szállodaláncává válhat – egy olyan márkává, amely prémium minőséget kínál megfizethető áron.”

Ingyen szállás, Michelin-csillagos ételek: ilyen az ausztriai Hilarisnál dolgozni

A Hilaris Hotels merész lépéssel oldotta meg az ausztriai munkaerő-kérdést: egyszerűen megvettek egy egész szállodát, hogy a magyar dolgozóikat ott szállásolhassák el. Zentai szerint ez volt az egyetlen járható út, mert a hagyományos apartmanbérlés nehezen ment.

„Januárban egy apartmant kiadhatnak síelőknek vagy nekünk, a munkavállalók számára – de mi soha nem leszünk versenyképesek a síelési árakkal szemben”.

A megoldás pofonegyszerű volt: saját ingatlan, saját szabályok.

A magyar dolgozók most olyan ellátást kapnak, amire nem lehet panasz: ingyen szállás, háromszori étkezés, sőt a családjukat is fogadhatják, ha látogatóba érkeznek hozzájuk. Az étkezés minősége pedig megegyezik a vendégekével – Krausz Gábor executive chef által jóváhagyott ételeket fogyasztanak.

Jelenleg 80-120 magyar dolgozik az ausztriai Hilarisnál, attól függően, mennyire pörög a szezon. Zentai nagy terve, hogy tengerparti szállodákkal egészítse ki a portfóliót – így ugyanazok az emberek télen síparadicsomban, nyáron pedig a tengerparton dolgozhatnának, gyakorlatilag egész évben, a maximális keresetet elérve.

Tengerentúli ambíciók: a világ 50 legjobbja közé akar kerülni Zentai Péter

A milliárdos az Indexnek felfedte a Hilaris Hotels talán legambiciózusabb tervét, a tengerentúli expanziót. Bár a pontos célterületet még nem közölheti, annyi biztos, hogy szeretne magyar cégcsoportjában óceánparti területeket megszerezni és azokat „a legmagasabb színvonalon fejleszteni”.

„Számunkra kiemelt jelentőségű a biztonság. A lízing alapú tulajdonlás számunkra kiszámíthatatlan.” Ezért kifejezetten olyan területeket keresnek, ahol teljes tulajdonjogot szerezhetnek és azon fejleszthetnek. A cél világos:

„Szeretnénk bekerülni a világ ötven legjobb szállodája közé. Olyan létesítményt szeretnénk létrehozni, amelyre az egész ország büszke lehet – egy magyar terméket, egy magyar resort komplexumot, amely egyedülálló szolgáltatáscsomagot kínál világviszonylatban is.”

A projekt összetettségét mutatja, hogy jelentős informatikai fejlesztések és korszerű technológiai háttér is szükséges hozzá. A munkaerő kérdése is bonyolult: „Teljes mértékben magyar stábbal nem tudnám működtetni a távoli helyszínt, azonban a vezetőség és a menedzsment nagy része magyar lenne”.

Vidéki hátrányok: azonos költségek, alacsonyabb bevételek

Visszatérve a magyarországi operációhoz, Zentai Péter őszintén beszélt a vidéki szállodák kihívásairól. „Nehéz helyzetben vagyunk azzal, hogy vidéki szállodákat üzemeltetünk” – mondta, majd részletesen kifejtette a hármas hátrány természetét:

A költségek javarészt megegyeznek: „A gázszámla ugyanakkora vidéken, mint Budapesten. Az elektromos áram és a víz költsége is azonos.” Ugyanez igaz az alapanyagokra: „Az üdítők beszerzési ára sem különbözik jelentősen a fővárositól.”

A munkaerő-gazdálkodás rugalmassága eltérő: „A munkaerő biztosítása és elszállásolása vidéken lényegesen nagyobb kihívást jelent. A fővárosban sokkal nagyobb a munkaerő-kínálat.”

Az árazási lehetőségekben kisebb a mozgástér: „A vidéki szálláshelyek árazása jelentősen alacsonyabb a fővárosinál, hiszen egy budapesti Duna-parti szálláshely merészebben árazhat, és hatékonyabban szolgálhatja ki a nemzetközi vendégkört.”

Ennek ellenére Zentai optimista: 2024-ben a lánchoz tartozó Ambient Hotel lett Baranya megyében a négycsillagos kategória legjobb szállodája. „Ez munkatársaim teljesítményének köszönhető, akik maximális figyelmet fordítottak a vendégigények kielégítésére és a szolgáltatási színvonal fenntartására.”

Tizenkét hónapos Balaton: az állam nélkül nem megy

A Balaton még mindig nyáron a legvonzóbb, amikor a napsütés, a strandok és a fesztiválok életre keltik a régiót. Amikor azonban beköszönt az ősz, leszáll a balatoni kettős átok: a vendégek úgy gondolják, hogy minek menjenek oda, úgysincs nyitva semmi, míg a vendéglátósok azt mondják, miért nyissanak ki, ha úgy sem jön senki – mutattuk be korábbi cikksorozatunkban.

A Hilaris Hotels májusban több szállodával bővítette a balatoni portfólióját, így Zentai Pétert is megkérdeztük, hogyan vélekedik a balatoni turizmus nyári szezonon kívüli kiszáradásáról. Megerősítette, hogy a Balatonon ma három hónapos a szezon, jó esetben négy. Télen pedig jórészt kihalnak a partok.

„A bicikliversenytől kezdve a múzeumok éjszakáján át, a böllérfesztiválon keresztül, eszméletlen mennyiségű programot kellene tudnunk jól mozgatni, amelyhez állami szervezés is kell”

– véli Zentai. De már látszik a jövő: tehetős budapesti családok költöznek le a Balatonra, home office-ban dolgoznak, csak hetente kétszer-háromszor mennek fel a fővárosba. A gyerek helyben jár iskolába, nyugodtabb az élet, kiegyensúlyozottabbak az emberek.

Zentai szerint azonban a Balaton még mindig gyerekcipőben jár a minőségi szálláshelyek terén. „Ugyanúgy, ahogy egy Garda-tó, egy Comói-tó vagy egy Genfi-tó fejlődött, úgy a Balatonban is óriási fejlesztési potenciál van”.

Ehhez szerinte meg kell törni azt a beidegződést, hogy a déli part a családosoké, az északi pedig a gazdagoké. Zentai szerint mindkét parton kellenek luxusszállodák és olcsóbb alternatívák is – a vegyes kínálat lesz a nyerő kombináció.

Konferenciaturizmus: élmény a grafikonok helyett

A Hilaris Hotels tapasztalatai szerint gyökeresen átrendeződött a konferenciaturizmus világa az elmúlt években. „A klasszikus, nagyszabású kongresszusokat egyre inkább felváltják a kisebb létszámú, személyre szabott vállalati rendezvények – képzések, workshopok, csapatépítő programok és regionális találkozók”.

A LifeStyle Hotel Mátra, amely a lánc legnagyobb befogadóképességű egysége, akár 200–250 fős eseményekre is alkalmas.

„Manapság már nem elegendő egy flipchart tábla és ásványvíz – a résztvevők autentikus élményeket is keresnek.”

Zentai szerint ma már alapelvárás a legkorszerűbb technikai megoldások, egészségtudatos étkezési alternatívák és a szakmai programokat követő kikapcsolódási lehetőségek biztosítása. Éppen ezért a Hilaris Hotels-szállodák komplex élménycsomagokra épülnek: „wellness szolgáltatások, bowling, játékterem, túrázási programok, valamint speciális terápiás lehetőségek, mint a krioterápia vagy az oxigénterápia”.

Ugyanakkor a vállalkozó azt is tapasztalja, hogy a vállalati ügyfelek jelentősen árérzékenyebbé váltak. A második negyedév adatai alapján csökkent az ajánlatkérések és foglalások száma, még az év végi rendezvények szervezése is óvatosabban történik, mint korábban.

„A cégek egyre tudatosabban választják azokat a helyszíneket, ahol a munka és a regenerálódás hatékonyan összeegyeztethető”

– magyarázta Zentai. A Hilaris Hotels célja, hogy a kis- és középvállalatok számára is olyan rendezvény megoldásokat kínáljon, „amelyek egyszerre költséghatékonyak, rugalmasak és inspirálóak”. Szerinte üdvös az állam szerepvállalása a budapesti hivatásturizmus területén, de ezt ki kellene terjeszteni vidékre is, hiszen hatalmas potenciál van például Debrecenben, Szegedben, Győrben.

Zentai bakancslistája: állatmenhely és árvaház a Ferrari helyett

Zentai Péter életcéljai szokatlanok lehetnek úgy a sikeres üzletemberek, mint a lépten-nyomon a milliárdosok fényűzéséről olvasók számára.

„A bakancslistámon egészen más dolgok szerepelnek. Elsősorban a hátrányos helyzetűek támogatása szerepel a céljaim között"

– árulta el. A vállalkozó részletesen kifejtette elképzeléseit: „Szeretnék egy szociális kórházat, óvodát, valamint kiemelt fontossággal madármenhelyet és állatmenhelyet létrehozni és hosszú távon üzemeltetni is.” Kollégáival árvaházak támogatásán is gondolkoznak, „mert a gyerekek jelentik a jövőnket, képezik hazánk legkomolyabb erőforrását. Aki a gyerekek oktatásába fektet be, az a közös jövőnket és jólétünket tartja szem előtt” – vallja.

Zentai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok mellett még a kiszolgáltatott állatokkal való kegyetlen bánásmódot tartja nagy problémának. „Nincs érdekképviseletük, senki nem szólal fel értük”.

A vállalkozó saját példával is szolgál: „Négynél több éve van mentett kutyám, aki Diablo névre hallgat és már 13 éves.” Szándékosan egy idős kutyust fogadott örökbe, „mivel az idős állatokat kevesen választják”.

„Ezek természetesen veszteséges vállalkozások. Nem profitszerzés céljából teszem, hanem hogy példát mutassak”

– hangsúlyozta. Hozzátette: „Nem szégyen időnként gyengédnek lenni és támogatni nemes ügyeket.”

A Hilaris Hotels már most is valósít meg társadalmi felelősségvállalási programokat. A „Nőjünk együtt!” elnevezésű faültetési program keretében minden szállodájuknál fákat ültetnek, és ebbe a programba szeretnék bevonni a helyi közösségeket is. Az általános iskolás gyerekeket célozza meg elsősorban a program, mert Zentai szerint „a fiatalok gondolkodásmódján még hatékonyan tudunk pozitív irányban változtatni”. Zentai Péter egy régi sakkbölcsességgel magyarázza filozófiáját:

„Az első sakkedzőm azt tanította, hogy próbáld meg fordítva is ugyanazt a felállást megélni.”

Ez a gondolat határozza meg egész világlátását, amelyet az üzleti életben is alkalmaz, amikor partnerei vagy éppen versenytársai pozíciójába képzeli magát, de az állatvédelemben megfogalmazott álláspontjának is a gerincét képezi.

Zentai szerint vannak, akiknek nincs hangjuk ebben a világban. Az elkeseredettek, akik nem tudnak kitörni, akik nem tudják hallatni a hangjukat. A természet, az állatok, a kiszolgáltatottak – mind néma szereplők egy olyan világban, ahol csak a hangosak érvényesülnek. „Az életemben még nagyon sok mindent szeretnék elérni, de ezek a bakancslistás történetek kiemelten szerepelnek”.

Ez a sakkfelállás-filozófia vezérli őt: „próbáld magad a másik helyébe képzelni, és az ő szemszögéből is megvizsgálni a világot!"

(Borítókép: Zentai Péter 2025. május 29-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)