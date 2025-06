Donald Trump keményen odalépett, ezt az egész világ megérzi majd

Donald Trump amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely 25-ről 50 százalékra emeli az acél- és alumíniumimportra kivetett vámokat. A szerda óta hatályos intézkedés célja az amerikai acélipar jövőjének biztosítása, azonban a kritikusok szerint káoszt okozhat a világpiacon és visszaüthet az amerikai gazdaságra is.

Korábban már jeleztük, hogy Donald Trump azt tervezi, hogy kétszeresére emeli az acél- és alumíniumimport vámtarifáját. A bejelentést akkor hatalmas örömmel fogadták a jelen lévő munkások, akiknek még egy bónuszt is bejelentett. Emellett közölte, hogy 14 milliárd dollárt fektetnek az acéltermelésbe. Szerdán alá is írta a rendeletet, amellyel 25-ről 50 százalékra emelte az acél- és alumíniumimportra kivetett vámokat.

Az Egyesült Államok a világon a második legnagyobb acélimportőr az Európai Unió után, főként Kanadából, Brazíliából, Mexikóból és Dél-Koreából szerzi be a fémet. Donald Trump első elnöki ciklusa alatt már bevezetett 25 százalékos acél- és 10 százalékos alumíniumvámokat, azonban sok import végül kikerült a vámok alól kereskedelmi megállapodások és mentességek révén.

Az elnök márciusban megszüntette ezeket a kivételeket, mostani lépésével pedig tovább szigorított. „Senki sem fogja kikerülni ezeket” – jelentette ki Trump egy acélgyári rendezvényen az 50 százalékos vámról. Azt is mondta, hogy olyan magas vámokat akar kivetni, hogy az amerikai vállalkozásoknak ne legyen más választásuk, mint amerikai beszállítóktól vásárolni.

25 százaléknál átmászhatnak a kerítésen. 50 százaléknál már nem tudnak.

Az Egyesült Királyság azonban mentességet kapott, a brit acél- és alumíniumimportra továbbra is csak 25 százalékos vám vonatkozik, amit Trump a folyó kereskedelmi tárgyalásokkal indokolt.

Súlyos gazdasági következmények várhatók?

A vámemelés hatása már most érezhető. Rick Huether, a marylandi Independent Can Co. vezérigazgatója elmondta: „Mindig az a kérdés Trump úrnál, hogy ez egy taktika vagy hosszú távú terv?” Cége európai acélból készít díszdobozokat, és a bizonytalanság miatt már befektetéseket kellett elhalasztania és árakat emelnie – világított rá a BBC.

Chad Bartusek, egy illinoisi családi vállalkozás beszerzési igazgatója konkrét példával illusztrálta a helyzetet. Cége évente körülbelül 360 tonna osztrák acélt importál olyan specifikációkban, amelyeket az Egyesült Államokban nem gyártanak. Míg a héten még 72 ezer dolláros vámköltségre számított, most már csaknem 145 ezer dollárt kell fizetnie.

A vállalkozó elmondta, hogy az üzlete néhány héttel ezelőttig stabilan működött, azonban az év elején 8-14 százalékkal megemelte az árakat, hogy fedezze a tarifák új költségeit. Most a vásárlók óvatosabban rendelnek, és a cégnek csökkentenie kellett a dolgozók munkaidejét.

„Egyik csapás jön a másik után”

– mondta. Egy 2020-as elemzés szerint Trump első ciklusának acélvámjai körülbelül ezer munkahelyet teremtettek az acéliparban, ugyanakkor 75 ezer állást szüntettek meg más szektorokban. Erica York, a Tax Foundation alelnöke szerint most még szélsőségesebb munkahelyvesztésre lehet számítani: „Az acélra és alumíniumra kivetett vámok különösen károsak, mert növelik a termelési költségeket az Egyesült Államokban.”

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. május 28-án Washingtonban. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)