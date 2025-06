Brüsszel kiverte a biztosítékot az orosz gáz fő vásárlóinál, és nem Magyarországról van szó

A Politico beszámolója szerint Franciaország, amely az orosz gáz legnagyobb vásárlója az unióban, az alternatív beszállítók keresését részesíti előnyben a teljes tilalom helyett. „Amit mi védünk, az egy európai diverzifikációs stratégia, amely már az asztalon van” – nyilatkozta Marc Ferracci francia energiaügyi miniszter, utalva arra, hogy Franciaország katari termékekkel kívánja helyettesíteni az orosz beszállításokat.

Belgium, a második legnagyobb vásárló, részletes gazdasági hatástanulmányt követel az intézkedések következményeiről. „Szükséges megvárni a jogi csomagot, hogy jobban megértsük az összes következményt országunkra nézve” – mondta Mathieu Bihet belga energiaügyi miniszter.

Ezzel szemben Spanyolország és Hollandia támogatja a tervezett jogszabályt. Spanyolország közlése szerint „támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát az orosz gázimport mielőbbi betiltására”, míg Hollandia kiemelte: „Továbbra is támogatjuk az orosz gáz teljes kivezetését.”

Milliárdos szerződések és jogi aggályok

A négy ország tavaly 16,77 millió tonna orosz LNG-t importált, amely az EU teljes importjának 97 százalékát és Moszkva globális exportjának több mint felét jelenti. Együttesen több mint 6 milliárd eurót költöttek az üzemanyag vásárlására.

A francia ellenállás részben a TotalEnergies energiavállalat 2032-ig tartó szerződéséből fakad a Novatek orosz céggel, valamint a szibériai Yamal projektben lévő 20 százalékos részesedésből.

Ferracci aggodalmát fejezte ki a „jogi biztonság” miatt, attól tartva, hogy a magáncégeket orosz perek érhetik a félbehagyott szerződések következtében.

Belgium 2035-ig tervezi az orosz LNG fogadását és tárolását, ezért mélyreható hatásvizsgálatot kér a bizottságtól az intézkedések következményeiről.

Az Európai Bizottság várhatóan jövő hónapban terjeszti elő javaslatát, amely idén betiltaná a rövid távú vásárlásokat és 2027-ig fokozatosan megszüntetné a hosszú távú szerződéseket is.

Magyarország is pórul járhat az orosz gázimport tiltásával

Brüsszel korábban már jelezte, hogy hajlandó több amerikai LNG-t vásárolni az orosz mennyiség pótlására, amit Donald Trump elnök is követelt az EU-tól az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi többletének csökkentése érdekében, és ami enyhítheti a két blokk gazdasági feszültségeit. Az Egyesült Államok már most is Európa legnagyobb LNG-beszállítója, részesedése a piac 45,3 százalékát teszi ki.

Korábban Révész Béla Ákos, a Makronóm Intézet elemzője jelezte lapunknak, hogy az LNG-gáz drágább, mint a közvetlenül az orosz vezetékekből érkező. A függőség megszüntetése az Európai Bizottság szerint tisztább és biztonságosabb energiarendszer kiépítését teszi lehetővé, és elősegíti Európa dekarbonizációs céljait.

Az Európai Bizottság meg kívánja tiltani az orosz gáz importját, ami Magyarország esetében drágább energiaimportot jelentene, rontva ezzel a folyó fizetési mérleg egyenlegét és erodálva a versenyképességet.

