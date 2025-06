Az MNB öt csapása: az első kárt állja a bank, a többi a gondatlan ügyfél terhe

A digitalizáció előnyei mellett veszélyeket is rejt magában – ezt mutatja a kibercsalások darabszámának és összértékének ebben az évtizedben megtapasztalt gyors emelkedése – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. Szavai szerint 2024-ben több mint 226 ezer bankkártyás és átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben – ebből 31 milliárd a lakossági ügyfeleket érintő kár volt. A negyedéves MNB-adatok a lakosság esetében ugyanakkor legalább már azt jelzik vissza, hogy a korábbi növekvő trend megtört, a visszaélések száma és értéke magas értéken stagnál – de abban a jegybank alelnökének igaza van, hogy a cél itt az lenne, ha az érték újra a nullához közelítene.

Fotó: MNB

Európa középmezőnyében

A kibercsalások szerte a világban emelkednek, ám Magyarországon erőteljesebb a gyorsulás – ennek köszönhetően például a bankkártyás csalások esetében kénytelenek voltunk hosszú ideig őrzött dobogós helyezésünket elengedni a legkevesebb csalásokkal bíró országok versenyében, s a mai teljes bankkártyás forgalom vetített 0,03–0,04 százalékos érték – azaz, hogy

1 millió forintnyi bankkártyás forgalomból 300–400 forint a csalárd ügyletek aránya – ma az európai középmezőnybe helyezi hazánkat.

A pénzügyi kibercsalások jellege az elmúlt évtizedben jelentősen megváltozott. Míg korábban a fizikai bankkártyák ellopása és lemásolása volt jellemző, ma már sokkal inkább az adathalászat, a pszichológiai manipuláció, hamis befektetési ajánlatok és webshopmásolatok dominálnak. Az öt leggyakoribb visszaélési forma közé tartozik a hamis befektetés, hamis banki vagy webáruházi oldalak, a csomagküldős csalások, az „unokázós” módszer és a romantikus csalások.

Túl magas az ügyfelekre terhelt kár

Ami miatt lépni kell Virág Barnabás szerint az az, hogy a visszaélések következményeit illetően egyértelmű tendencia figyelhető meg: egyre nagyobb arányban terhelik a károkat az ügyfelekre. Míg korábban a bankok viselték a kár nagy részét, addig ma az átutalásos csalások esetében az ügyfelek több mint 98 százalékában, kártyás csalásoknál pedig 72 százalékban viselik a veszteségeket. Ennek oka – ismerte el az MNB alelnöke is – leggyakrabban az ügyfél súlyos gondatlansága, de egyre több esetben vetődik fel az is, hogy a banki rendszerek nem reagálnak kellő gyorsasággal vagy érzékenységgel.

Az MNB a visszaélések számának növekedése és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom csökkenése miatt átfogó intézkedéscsomagot hirdetett meg „öt csapás” néven, melyek 2025. július 1-től indulnak.

Központi rendszer figyeli a visszaéléseket

Ennek kulcseleme egy Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) létrehozása, amely a Giro Zrt. üzemeltetésében valós idejű adatfeldolgozással segíti a gyanús tranzakciók kiszűrését. A rendszer fél másodpercen belül képes visszajelzést adni a banknak, így a pénzmozgások megállíthatók lesznek még a végrehajtás előtt. A rendszer hatékonyságának alapfeltétele a megfelelő mennyiségű adat. Ezért az MNB célja, hogy a bankok mihamarabb csatlakozzanak a rendszerhez, és saját valós idejű szűrőrendszereiket is fejlesszék. Az MNB szankcionálni fogja azokat, akik a hátralévő egy hónap alatt sem készülnek el – hallani lemaradókról, annak ellenére, hogy a projekt legalább másfél éve fut. Ugyanakkor az Index kérdésére Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy adatvédelmi szabályok miatt nem lehetett „ősadatfeltöltést” végezni, így a rendszer tanulása és a finomhangolása fokozatosan történik.

Ma az azonnali fizetési rendszer (AFR) idején, amikor az utalások 5 másodperc alatt érnek a címzetthez, külön kihívás, hogy a csalók által használt úgynevezett gyűjtőszámlákat gyorsan meg kell találni.

A gond az, hogy ezek a számlák gyakran strómanok nevére nyitott, látszólag szabályos bankszámlák, ahonnan a pénzt gyorsan továbbítják külföldre, vagy készpénzben veszik fel. A jelenlegi banki rendszerek nem látják az összes utalást, de a KVR Bartha Lajos tájékoztatása szerint képes lesz hálózati mintázatok alapján ezeket a számlákat is gyorsan azonosítani – észlelni tudja, ha szűk intervallumon belül több banktól is számos, esetleg nagy értékű utalás érkezik az adott számlára. Erről értesíteni tudja a küldő, de a fogadó bankot is. A KVR össze lesz kötve a bűnüldöző szervekkel is, így a csalásgyanús esetek a korábbiaknál jóval gyorsabban jutnak majd a rendőrség tudomására, hozzásegítve őket a hatékonyabb fellépéshez.

Az MNB elvárja a bankoktól, hogy a korábbi és a jövőbeli, a területet érintő ajánlásokat a bankok maradéktalanul végrehajtsák – ezt ellenőrizni fogják, a nem teljesítők szankciókra (bírságokra) számíthatnak.

Változik a kárviselési felelősség – jön a first loss

A KVR és a biztonság alapja – az egyébként a korábbi ajánlásban megfogalmazott – valós idejű visszaélésszűrő rendszerek működtetése. Ez a KVR-hez is elengedhetetlen lesz: hiába jelez vissza a Giro, jelezve az adott tranzakció veszélyességét, ha a banki rendszerek nem lesznek képesek megállítani az azonnali fizetési rendszeren keresztül 5 másodperc alatt átfutó utalásokat a visszajelzés alapján.

Virág Barnabás szerint a negyedik csapás egy jogszabály-módosítás lesz, amelynek alapján az a bank, amelyik nem alkalmazott erős ügyfél-hitelesítést az adott tranzakció esetében, kénytelen lesz a teljes kárt viselni.

A negyedik csapás része, de külön pontként érdemes vele foglalkozni az az, hogy a szabályozás azt is kimondaná,

a pénzintézet abban az esetben is köteles viselni a kárt, ha a csalók a bank nevében manipulálták az ügyfelet (pl. telefonos hívás vagy megtévesztő internetbanki oldal létrehozásával).

E szabályok célja, hogy a bankokat is jobban érdekeltté tegyék a védekezésben. Virág Barnabás közlése szerint Hollandiában, ahol hasonló szabályozást vezettek be, 1 év alatt 69 százalékkal csökkentette az ügyfelekre háruló kárt.

Az MNB alelnöke ugyanakkor hangsúlyozta: más nemzetközi példákhoz hasonlóan

a banki kárviselési felelőssége csak az első kárra vonatkozna (first loss), ha az ügyfelet többször sikerül átvernie a csalóknak, akkor a szabályozás már nem kínál kompenzációt annak, aki saját hibájából sem képes tanulni.

Bartha Lajos szerint a mostani módosítással csak az EU pénzforgalmi szabályait vesszük át, ott ugyanis automatikusan csak abban az esetben nem vizsgálandó a bank felelőssége, ha az ügyfél csalárd módon lép fel (azaz maga is részese a pénz eltulajdonításának). Magyarországon ezzel szemben az is automatikusan felmentette a bankot a kárviselés/kármegosztás alól, ha az ügyfél súlyosan gondatlan volt – miután az esetek döntő részében nem a bank hibájából nyílik rés a védelmi pajzson, hanem az ügyfél adja meg az adatait valamilyen módon a csalóknak, ezért eddig a magyar szabályozás alapján nem volt kérdés, hogy a kár áthárítható az ügyfélre. A jövőben az első kár megtérítése sem lesz úgy automatikus, hogy az ellen ne lenne joga a banknak, vagy elutasítás esetén az ügyfélnek bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulnia.

A lépéssel az MNB azt reméli, a bankok még inkább rákényszerülnek majd arra, hogy saját védelmi rendszereiket még inkább fejlesszék – a tájékoztatón elhangzott: azok a bankok,

ahol működik a valós idejű visszaélésszűrő rendszer, a csalási kísérletek 92-94 százalékát már ma is kiszűrik, ez az arány a KVR bevezetésével tovább javulhat.

Megjegyzendő, hogy korábban a bankkártyák esetében a kártyatársaságok szabtak a mostani first loss megoldáshoz hasonló feltételt: a 2000-es évek közepén az úgynevezett liability shift szabályozás szerint a bank automatikusan viselte a kárt, ha nem tért át a biztonságosabb chipkártyára a mágnescsíkról. Az eredmény a chipkártyák rendkívül gyors elterjedése lett.

Az MNB célja, hogy az ügyfelek, a bankrendszer és a szabályozók közösen hozzanak létre egy hatékony védekezési ökoszisztémát. Ennek lényege, hogy minden szereplő érdekeltté váljon a csalások megelőzésében, és ne lehessen a kockázatokat kizárólag az ügyfelekre hárítani. A hosszú távú cél, hogy a digitális pénzügyek biztonságát visszaállítsák, hiszen ezek a technológiák globálisan egyre inkább meghatározzák a mindennapi életet.

Uniós fellépés kell a csalásokat segítő rendszerek ellen

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart, hogy az MBH Bank sok ügyfelét sikerült megtéveszteniük a csalóknak a bank honlapjára nagymértékben hasonlító (más URL-cím alatt futó) hamis portállal, amelyre az ügyfeleket egyebek mellett a Google keresőjén keresztül vezették oda. Ezzel kapcsolatban – de nem csak a konkrét eset miatt – az MNB elvárja a bankoktól, hogy kiemelten figyeljék az ilyen jellegű áloldalak feltűnését. (A first loss az ilyen oldalakon végrehajtott tranzakciós károkra is vonatkozni fog.)

Az Index azon felvetésével, hogy az ilyen esetekben a csaló oldalakat saját keresőjében feltüntető, s például hirdetés alapján azokat akár előre is soroló Google felelőssége is felvethető, Virág Barnabás egyetértett,

ám hozzátette, hogy az ilyen szabályozás túlmutat Magyarország és az MNB lehetőségein – itt európai közös fellépésre volna szükség az uniós pénzforgalmi jogszabályalkotási folyamatban.

Fontosabb szerepet kaphat a Kiberpajzs

Az ötödik csapás egy széles körű kommunikációs kampány lesz, amely a lakosság folyamatos tájékoztatását célozza a csalási módszerekről és az önvédelem lehetőségeiről. Az Index kérdésére Virág Barnabás ezzel kapcsolatban elmondta: a kampányban és a védekezésben kulcsszerepe lesz a „Kiberpajzs” kezdeményezésnek, amelyben eddig nem látott összefogás valósul meg az ügyfelek védelme és a kibercsalások megelőzése érdekében. A Kiberpajzsban az MNB, a Magyar Bankszövetség mellett a Nemzetgazdasági és az Igazságügyi Minisztérium, a Rendőrség, a Nemzetbiztonsági szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Magyar Államkincstár, a PBT, a két nagy kártyatársaság (Mastercard, Visa) és a Szerencsejáték Zrt. is részt vesz.

Virág Barnabás szerint a visszaélések magas száma ma azt indokolja, hogy a kényelem és a biztonság kettőséből most inkább a biztonságon legyen nagyobb hangsúly. Az MNB alelnöke reméli, hogy ezt minden ügyfél el fogja fogadni.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)