Kijött az „akkumulátorbiblia” – így nem lesz szemétdomb Magyarország

Az akkumulátoripar hazai felfutása az elmúlt évek egyik legnagyobb iparfejlesztési folyamata Magyarországon. Az iparág környezeti fenntarthatóságának kulcskérdése azonban az, hogy miként kezeljük az előállítás és felhasználás során keletkező hulladékokat. A Magyar Akkumulátor Szövetség Újrahasznosítás Munkacsoportja által készített hiánypótló tanulmány átfogó képet nyújt az akkumulátorgyártásból származó hulladékokról, azok kezeléséről, valamint a középtávú, 2035-ig terjedő fejlesztési irányokról. A tanulmány konkrét szakpolitikai javaslatokra is alapot nyújthat, különösen a hulladékkezelés és újrahasznosítás területén. A szövetség célja a transzparens, tényalapú párbeszéd előmozdítása az iparág fejlődése és fenntarthatósága érdekében.

A magyarországi akkumulátorcella-gyártáshoz és az akkumulátor felhasználáshoz kapcsolódó akkumulátor újrahasznosítási lehetőségek, igények és iparfejlesztési irányok feltérképezése céljával készített átfogó tanulmányt a Magyar Akkumulátor Szövetség Újrahasznosítás Munkacsoportja.

„Akkumulátor újrahasznosítás és kapcsolódó veszélyeshulladék-kezelés Magyarországon: helyzet, jövőkép és szakpolitikai ajánlások” címen.

A tanulmány célja, hogy pontos és adatvezérelt képet adjon az akkumulátorcella-gyártás során keletkező hulladékokról (mennyiségi és minőségi bontásban), a jelenlegi magyarországi hulladékkezelési kapacitásokról, valamint a hulladékfeldolgozás területén várható kihívásokról az iparági előre látható növekedése fényében. Emellett nem elhanyagolható szándéka, hogy az iparágat övező vitákat és félelmeket minél tényszerűbb alapokra helyezzék. Jelenleg ugyanis kevés az ismeret erről az új és gyorsan fejlődő iparágról, ezért a szövetség szerint számos olyan „indokolt gyanakvás” kering a közbeszédben az akkumulátoripar körül, melyek sok esetben nem fedik a valóságot.

„Fontos a szakmai párbeszéd empirikus alapokra helyezése. Azt szeretnénk, hogy az iparág fejlődése során a lehető legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, miközben a környezeti fenntarthatósági kérdések visszhangra találjanak” – fogalmazott Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke.

A tanulmány elsőként vizsgálja a teljes magyarországi értékláncot, az alapanyaggyártástól kezdve a cellagyártáson át az újrahasznosítási lehetőségekig, s mindezt 88 különböző hulladéktípus szerint bontva. „Ez a megközelítés lehetőséget teremt arra, hogy célzott szakpolitikai beavatkozások történjenek a kritikus pontokon” – mondta a szövetség elnöke.

A főbb megállapítások 2023-ra vonatkozóan:

Az akkumulátorcella-gyártás során több mint 111 ezer tonna hulladék keletkezett 2023-ban Magyarországon.

Ebből mintegy 54 ezer tonna veszélyes hulladéknak minősül.

A gyártó kapacitások növekedésének köszönhetően a cellagyártás során képződő hulladékok mennyisége 2035-re 3,7-szeresére nő 2023-hez képest.

A szövetség bízik benne, hogy a mintegy 150 oldalas tanulmány komoly szakmai alapot adhat a jövőbeli vitákhoz és döntésekhez. Az adatok szerint jelenleg elegendő feldolgozói kapacitás áll rendelkezésre, azonban ez az állapot várhatóan nem tartható fenn a hazai akkumulátorgyártás várható növekedése következtében. Ezért a jövőben szükség van a hulladékkezelési kapacitások bővítésére, vagy akár nemzetközi kooperációra, különösen az újrahasznosítás területén. Ez nem csupán környezetvédelmi szempont, hanem megfelelés az EU-s előírásoknak is.

Kitekintés 2035-ig: körkörös gazdasági modell a gyakorlatban

A már bejelentett, illetve folyamatban lévő magyarországi beruházások elkészültét követően a 2030 után előreláthatólag hat akkumulátorcella-gyár fog aktívan működni hazánkban. Ez várhatóan új hulladéktípusok megjelenését is jelenti, amelyek kezelésére a jelenlegi hulladékkezelő rendszer nincs teljesen felkészülve.

A tanulmány készítői szerint a kiterjesztett gyártói felelősséggel (EPR) érintett hulladék akkumulátorok mennyisége még jó ideig alacsonyabb lesz, mint a gyártási selejtek tömege. Azonban három hulladéktípus, köztük a különböző leselejtezett akkumulátorok és NMP-bázisú vizes hulladékok esetében a hazai kezelőkapacitás már 2023-ban is megközelítette a határait. A 2030 utáni időszakra készített előrejelzések alapján ezekben a kategóriákban jelentős kapacitásbővítés válik szükségessé.

Erre egyszerre jelenthet megoldást a jelenlegi egyetlen, működési engedéllyel rendelkező hulladékkezelő kapacitásának fejlesztése, vagy a cellagyártók figyelmének felhívása arra, hogy a gyártási hulladék kezeléséhez – hazai feldolgozói kapacitás hiányában – külföldi feldolgozó kapacitását szükséges igénybe venniük.

Jogszabályi & jogalkalmazói szigorra készülnek a szakértők

A Magyar Akkumulátor Szövetség álláspontja szerint a biztonságos és fenntartható módon működő akkumulátorgyártás megteremtéséhez elengedhetetlen az akkumulátoripari ágazatot érintő jogszabályok felülvizsgálata, mivel az elmúlt időszakban drasztikus fejlődésen ment keresztül az akkumulátorok technológiája. Ennek részeként a tanulmány készítői ajánlásokat fogalmaznak meg a lítiumion akkumulátorok és komponenseik gyártása során keletkező hulladékok kezelése és ártalmatlanítására, valamint az újrahasznosítása során alkalmazandó legszigorúbb környezetvédelmi előírások és szabályok alkalmazására egyaránt.

A szakértők szerint a hulladékkezelésben résztvevő szereplők és meghatározott hulladékfajták esetében a kiemelt hatósági ellenőrzés mellett az alábbi intézkedésekre lesznek indokoltak:

az új hulladékkódokhoz igazított engedélyezési és feldolgozási rendszer kialakítása,

a veszélyes hulladékok kezelési kapacitásának bővítése,

valamint a hazai ipar szereplőinek ösztönzése a technológiafejlesztésre és a körforgásos megközelítések alkalmazására.

Az Index kérdésére leszögezték: a tanulmány ajánlásként funkcionál az iparág szereplői számára, jogi érvényű kötelezettséget nem tartalmaz.

Fenntartható pálya vár az iparágra

Az akkumulátoripar mostanára a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatává vált, mely

a bruttó hazai termék (GDP) öt és fél százalékát adja és a jövőben ez 10–11 százalékra is emelkedhet.

Lapunk kérdésére Kaderják Péter elmondta: ez a jelentős gazdasági hozzájárulás annak ellenére az akkumulátoripar sajátossága, hogy a KSH adatai szerint 2024-ben 50 százalékkal esett vissza a hazai gyártás – Palkovics László volt iparminiszter Indexnek adott interjújában átmenetinek „időszakos piaci hullámzásnak” minősítette a csökkenést. Az akkumulátor szövetség elnöke rámutatott: az elektromosautó-értékesítések bővülése a tavalyi megtorpanás ellenére töretlen, ez pedig kéz a kézben jár az akkumulátorgyártás felfutásával.

A hazai akkumulátorszektor kiemelt szerepet játszik a közlekedés és az energetika fenntartható fejlődésében, elősegíti az új technológiák alkalmazását és hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Mindez egybevág a magyar kormány Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégiájával, illetve azzal az európai uniós céllal, amely szerint 2050-re a tagállamoknak teljesen karbonsemlegessé kell válnia. A Magyar Akkumulátor Szövetség célja, hogy

a hazai akkumulátoripar ne csak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is fenntartható legyen.

A most publikált anyag ehhez kíván hozzájárulni tudományos alapú, átfogó helyzetelemzéssel és konkrét szakpolitikai ajánlásokkal.

A technológia túllépte a szabályozást

Az akkumulátorgyártás néhány év alatt robbanásszerű fejlődésen ment keresztül Magyarországon. Míg 2017-ben gyakorlatilag nem létezett, addig 2023-ra már az európai akkumulátorpiac negyedét adta a magyar kapacitás. Az EU új akkumulátor-rendelete jelentős változásokat hozott, új újrahasznosítási arányokat és követelményeket ír elő. Ilyen például, hogy 2031-től szigorodnak a szabályok arra vonatkozóan, hogy az új akkumulátoroknak hány százalékban kell újrahasznosított anyagokat tartalmazniuk.

A technológia túllépte a korábbi szabályozást, ezért új akkumulátor-kategóriákra és azonosítókódokra volt szükség

– vázolta Kun Róbert vegyész, a Magyar Akkumulátor Szövetség Újrahasznosítás Munkacsoport szakértője.

A tanulmány által meghatározott 88 hulladékazonosító kódot összevetették a magyar hulladékkezelői kapacitásokkal. A legtöbb hulladéktípusra jelenleg van hazai kezelési kapacitás, de vannak olyan kódok, amelyek esetében ez hiányzik. Ez különösen fontos az EPR szempontjából, amely nem minden hulladékáramra vonatkozik. „Vannak hulladékok, amelyek nem tartoznak EPR alá, így az előállítónak kell gondoskodnia a kezelésükről” – hangsúlyozta Kun Róbert.

A magyar gazdaság is profitálhat belőle

Az újrahasznosításnak, -feldolgozásnak gazdasági vetülete is van.

A gyártásközi hulladék (például anód-, katódnyesedék) és a használt akkumulátorok magas értékű alapanyagokat tartalmaznak, ezért ezek feldolgozása „jelentős profitot termelő üzletággá” válhat

– világított rá Kun Róbert. „Az értékesebb fémeket tartalmazó hulladékok, mint a rézfólia vagy a grafit, piaci alapon is megtalálják „gazdájukat”, mivel verseny folyik értük. Ezzel szemben a kevésbé értékes vagy nehezebben kezelhető hulladékok esetében szükség lehet hatósági beavatkozásra, koncessziós rendszerek kialakítására” – mondta.

A tanulmány szerint a jelenlegi körülbelül 110 ezer tonnás éves hulladékmennyiség 2033-ra várhatóan 310 ezer tonnára nő. A hulladékáramok jelentős része nem EPR alá tartozó gyártásból származik, így a kezelési felelősség és infrastruktúra továbbra is kulcskérdés marad.

Kun Róbert szerint az akkumulátoripar:

nemcsak gazdasági, hanem környezeti szempontból is kezelhető módon fejlődhet,

tudatos, adatvezérelt megközelítést igényel,

a közvéleményt és szabályozást egyaránt érdemes edukálni és informálni.

„A tanulmány célja nem az, hogy megmondjuk, mit hogyan kell csinálni, hanem hogy lássuk, mi a helyzet. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a fenntarthatósági viták ne félinformációk és félelmek, hanem valós adatok mentén zajljanak” – hangsúlyozta.

Európai sztori

Az akkumulátor újrahasznosítás Magyarországon még fejlődő szakaszban van, ám komoly üzleti lehetőségeket rejt magában – mutattak rá a szakértők. A technológia rendelkezésre áll, a kihívás inkább az elegendő mennyiségű hulladék biztosítása és a megfelelő üzleti döntések meghozatala. Kun Róbert hangsúlyozta: az újrahasznosítás nem nemzeti, hanem európai sztori. Az akkumulátoripar és a hulladékkezelés is túlmutat Magyarországon.

Bár az EU irányelvei előírják az újrahasznosítási infrastruktúra kiépítését, Magyarországon még nincs kötelezettség konkrét újrahasznosító üzemek létrehozására. Kaderják Péter szerint a hazai kapacitás kiépítése mögött üzleti döntés kell, hogy álljon. A jelenlegi gyakorlat szerint a „Black Mass” (az akkumulátor újrahasznosítási folyamat során keletkező termék, ami egy fekete színű, porszerű anyag, és tartalmazza a használt akkumulátorok értékes összetevőit – például lítium, kobalt, nikkel, mangán.) Magyarországon keletkezik, de gyakran exportálják – jellemzően Dél-Koreába – további feldolgozás céljából. Ez azonban a jövőben korlátozottabb lehet, mivel az EU a kivitel tiltását fontolgatja – épp az említett gazdasági megtérülés lehetősége szempontjából.

Az újrahasznosítási kapacitás kiépítésének egyik legnagyobb akadálya a megfelelő hulladékmennyiség hiánya. 2024-ben Magyarországon mindössze 1000 tonna használtakkumulátor-hulladék keletkezett, és ez a szám 2033-ra 15 ezer tonnára nőhet. A gazdaságos működéshez azonban legalább 20 ezer tonnás éves kapacitás szükséges. Ezért a gyártásközi hulladék bevonása nélkül nem lenne érdemes újrahasznosító üzemet létrehozni.

Több magyar cég már ma is aktív ezen a területen, ugyanakkor jelentős a nemzetközi verseny, főként kínai cégek részéről. A szakértők bíznak abban, hogy a magyar vegyipari háttér lehetőséget biztosít a hazai szereplők számára is az újrahasznosítás területén.

Sokáig marad még a lítiumion

Kun Róbert a jövőbeli technológiai irányokkal kapcsolatban rámutatott: bár a nátrium alapú akkumulátorok gyártása egyre inkább szóba kerül, a lítiumionos technológia még hosszú ideig velünk marad. A nátriumion előnye, hogy nem tartalmaz kritikus nyersanyagokat (critical raw materials, CRM), és a jelenlegi lítium-gyártósorok minimális átalakítással átállíthatók lennének. Ugyanakkor ez a technológia főként statikus, hálózati energiatárolásra lehet alkalmas, nem mobilitási célokra.

A lítiumion-akkumulátorok sokkal komplexebb rendszerek, mint a hagyományos ólomakkumulátorok, ezért anyagtudományi szempontból is kihívást jelentenek a feldolgozás során – mondta.

Létezik fenntartható akkumulátorgyártás?

Kun Róbert rámutatott: a tanulmány egyik központi motivációja cáfolni az akkumulátoripart ért környezetvédelmi vádakat.

Azt próbáljuk megmutatni, az akkumulátoripar nem változtatja szemétdombbá Magyarországot, tévhit hogy az iparág szemetet termel

– jegyezte meg. Hozzátette: a gyártási folyamatnak valóban lehetnek környezetkárosító hatásai, ám ezek döntő többségben emberi mulasztás, nem megfelelő szakmai hozzáállás által mennek végbe. „Amennyiben a gyártás és a hulladékkezelés valamennyi folyamata szakszerű keretek között zajlik, lényegesen alacsonyabb az akkugyártás környezetterhelése.

A szakértő példaként említette, hogy a várhatóan egymillió tonnányi anyagáram (amely 2035-re keletkezik a cellagyártás következtében) nem jelent automatikusan ugyanennyi hulladékot, és főként nem kezelhetetlen mennyiséget. A jelenlegi hulladékáram mindössze az országos hulladékkezelési kapacitás 1 százalékát éri el.

Kun Róbert kitért a gyakran kritizált Sungeel nevű koreai cégre is, amely jelenleg az egyetlen magyarországi szereplő, amely megfelelő technológiával és engedéllyel rendelkezik a lítiumion akkumulátorok hulladékának feldolgozására. „Ahelyett, hogy a hulladék valamilyen illegális csatornán kiszivárogna, jobb, ha egy civilizált környezetben, hatósági ellenőrzés mellett végzik el az ártalmatlanítást.” A szakértő arra figyelmeztetett, hogy ha ilyen cégek működését ellehetetlenítik, az nagyobb környezeti kockázattal járhat, mint a szabályozott ipari feldolgozás.

Egy új hatóság és kompetenciaközpont szükségessége

A kormány májusban egy Akkumulátoripari Piacfelügyeleti Hatóság és Kompetenciaközpont létrehozásáról döntött. Kun Róbert felhívta a figyelmet: ennek az intézménynek nemcsak az európai uniós szabályozások implementálása a célja, hanem az akkumulátoripar átláthatóságának, minőségének és biztonságának biztosítása is. „A piacfelügyelet ezen a területen az egy olyan funkció, amit a rendelet is nevesít, és egyébként a magyar polgárok érdekét kiszolgálja” – mondta.

A hatóság várhatóan ellenőrzési, szabályozási szankcionálási és minőségbiztosítási feladatokat lát majd el, hasonlóan más szektorokhoz, annak érdekében, hogy a magyar piacra kerülő akkumulátorok valóban biztonságosak legyenek. Ezek azonban jelenleg még a jogalkotás szintjén kidolgozás alatt állnak. A cél az, hogy garantálható legyen a termékek minősége és a környezetvédelmi szempontok érvényesülése.

A szakértő kitért egy koreai példára is, ahol már működik egy kompetenciaközpont, amely az elektromos autók akkumulátorainak élettartam-végi kezelésével foglalkozik. Ez a példa irányadó lehet Magyarország számára is. A szövetség már jelenleg is együttműködik koreai partnerekkel, és ez a kapcsolat segíthet a hazai tudásbázis bővítésében és az infrastrukturális fejlesztések megalapozásában.

Az új központ akkor lehet sikeres, ha független, szakmailag kompetens és integrált módon működő szervezetként jön létre. Csak így tud hozzájárulni a közbizalom megerősítéséhez, ami jelenleg gyenge az akkumulátoripar körül

– mondta Kun Róbert.

Tudáshiány és kompetenciafejlesztés, laboratóriumi kapacitások

Magyarországon jelenleg széttagoltak a releváns szakmai kompetenciák: vannak anyagtudományi ismeretek Miskolcon, járműipari tudás máshol, de ezek nincsenek rendszerbe foglalva. Az új központ ezt a hiányt is orvosolhatná. „Valójában a területen nem valósult még meg tudatos kompetenciafejlesztés” – mondta Kun Róbert. A cél egy egységes és tudatos tudásközpont kialakítása, amely segíti a magyar akkumulátoripart abban, hogy ne csak gyártó, hanem kutatás-fejlesztési és szabályozási értelemben is versenyképes legyen.

A szakértő hangsúlyozta: a piacon jelenleg elérhető laboratóriumi vizsgálatok jellemzően üzleti célúak, például az új cellák tesztelésére. Ugyanakkor a használt akkumulátorok állapotfelmérése, újrahasznosíthatóságuk meghatározása, illetve környezeti hatásuk vizsgálata nem megoldott megfelelően. „Mikor kell elküldeni újrahasznosításra ezeket az akkumulátorokat... ezekre ma nincs nagyon válasz.”

Ezért szükség van olyan közcélú laborokra, amelyek például az élettartam-végi akkumulátorok biztonsági és környezeti kockázatait elemzik.

(Borítókép: A China Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) elektromos jármű (EV) akkumulátorokat gyártó üzemének építési területe Debrecenben 2023. augusztus 16-án. Fotó: Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images)