Új reptere lesz Magyarországnak, de még senki nem tudja, hogy hol

A kormány új, dedikált teherforgalmi repülőtér építését tervezi Magyarországon, mivel a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér kapacitása elérte határait, és a cargoforgalom kiszorulóban van az utasforgalom miatt. A projekt koncessziós formában valósulna meg, a repteret feltehetően a beruházó üzemeltetné. Forrásaink szerint bár még nincs végleges helyszín, Debrecen, Sármellék, Kecskemét és Pécs is szóba került, de akár Budapest vagy Tököl is képbe kerülhet. A reptér kiválasztásánál kiemelt szempont a 0–24-es üzemelhetőség és a jó közúti-vasúti elérhetőség. A tervek szerint a pályázatot fél éven belül kiírják, az infrastruktúra pedig legkorábban 4-5 év múlva állhat szolgálatba.

Miközben a kormány kedden a Ferihegyi repülőtérhez tervezett kötöttpályás vasúti kapcsolat előkészítését jelentette be, egy ennél sokkal nagyobb volumenű projekt is kibontakozni látszik: új teherforgalmi repülőtér épül Magyarországon – koncessziós formában. A hivatalos indoklás szerint a Budapest Airport utasforgalma folyamatosan nő, tavaly már meghaladta a 17,6 millió főt, és 2040-re akár a 35 milliót is elérheti. A légiáru-forgalom azonban ennek árnyékában egyre szűkülő térbe szorul: a jelenlegi 400-450 ezer tonnás kapacitás elérte a felső korlátot, és az utasszállító gépek számának növekedése miatt a cargogépek kiszorulhatnak a kifutópályákról.

„A cargónak nem marad hely” – fogalmazott egyszerűen, ugyanakkor egyértelműen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hozzátéve, ha nem lépnek időben, a légi teheráru-szállítás kiszorulhat Budapestről.

A megoldás: egy új, dedikált cargoreptér, amely éjjel-nappal működhet, és hosszú távon biztosíthatja Magyarország pozícióját a régió logisztikai térképén.

Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón arról beszélt: több helyszínt is vizsgálnak, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter külön kiemelte, a döntés csak az érintett önkormányzatok beleegyezésével születhet meg. Négy településről már készült felmérés, de hivatalos nevek egyelőre nincsenek.

Nincs még kijelölt helyszín

Amit biztosan tudunk, hogy a koncessziós pályázatot fél éven belül kiírják. A projekt előkészítése 1–1,5 évig tarthat, a kivitelezés pedig további hasonló időt vehet igénybe. Forrásaink szerint zöldmezős beruházás esetén akár 8 évre is szükség lehet, míg egy meglévő repülőtér fejlesztése 4–5 év alatt megvalósulhat. „Ha már létezik egy kifutópálya, az fél beruházás” – mondta egy piaci szereplő. De vajon melyik reptér jöhet szóba?

Nevük elhallgatását kérő forrásaink szerint Debrecen és Sármellék számítanak a legkézenfekvőbb helyszíneknek: rendelkeznek infrastruktúrával, bővíthetők, és alkalmasak széles törzsű gépek fogadására. „A gurulóutakat viszont bővíteni kellene” – jegyezte meg egyik forrásunk. Felmerült még Kecskemét és Pécs neve is. Előbbinél egy katonai reptér fejlesztéséről lehetne szó, amelyről már korábban is készültek tervek. Pécs ellenben „logisztikai vakfolt” – fogalmazott egy iparági szereplő, utalva arra, hogy jelenleg nem tölt be elosztószerepet a szállítmányozásban.

Mi a helyzet Budapesttel? Bár sokan azt gondolnák, hogy a főváros kizárt, Nagy Márton szerint a koncessziós szerződés tilalma kizárólag az utasforgalomra vonatkozik. Tehát elvileg nincs akadálya egy budapesti cargoreptér építésének. Forrásaink szerint bár komoly átalakításokra lenne szükség, „megoldható lenne, sőt, kézenfekvő is”. Külön figyelmet érdemel a tököli repülőtér. Logisztikailag ideális – mondják forrásaink –, azonban a civil ellenállás korábban már akadályozta a bővítést. Egy 2014-es bírósági ítélet meg is semmisítette a reptér átminősítését.

Egy forrásunk szerint „hiába tökéletes helyszín a térkép szerint, ha a valóságban lakóövezeti és jogi akadály is van” – ezt tükrözik Gulyás Gergely korábban ismertetett szavai is.

Azt is biztosan tudjuk, hogy a háttérben meghúzódó fő ok prózai: a Budapest Airport kapacitása lassan eléri a plafont. A légiáru-forgalom évente 400–450 ezer tonnát tesz ki, és a növekvő utasforgalom már nem hagy elég szabad időrést a cargogépek számára. A kifutók zsúfoltak, a slotokat egyre inkább a menetrend szerinti járatok uralják. Nagy Márton szerint, ha nem történik gyors lépés, a teherszállító gépek előbb-utóbb kiszorulnak a fővárosból, mert egyszerűen nem lesz hová leszállniuk. A kormány így nemcsak gazdaságpolitikai, hanem infrastruktúra-optimalizálási okokból is sürgeti egy új, dedikált áruforgalmi légikikötő megépítését.

Az új reptér kiválasztásának két legfontosabb szempontja: a nonstop üzemelés és a kiváló közúti-vasúti elérhetőség. Mivel a főváros környékén a zajvédelmi szabályok miatt nem lehet 0–24-es forgalmat biztosítani, Budapest – legalábbis elvileg – kiesik a lehetséges helyszínek közül. A leendő cargoreptérnek tehát olyan helyre kell kerülnie, amely lakóövezetektől távol esik, de mégis jól bekapcsolható az ország logisztikai hálózatába. Ez nemcsak a helyszínválasztás technikai kérdését bonyolítja, hanem politikai súlyt is ad a döntésnek.

Ezért kell új cargoreptér Magyarországnak

Egy kormányzati háttérdokumentum szerint Magyarország jelenleg vezető szerepet tölt be a közép-kelet-európai légiáru-szállításban, nemcsak volumen, hanem növekedési ütem (éves átlagos növekedés: 14 százalék) alapján is. A hazai cargo 99 százaléka jelenleg a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren bonyolódik, amely már megelőzte München és Bécs légikikötőjét. „Ez a pozíció azonban könnyen veszélybe kerülhet” – hallottuk az egyik forrásunktól, hiszen a fővárosi reptér elsősorban utasforgalomra épült, a cargó csak a Covid-járvány idején vált hangsúlyosabbá, kvázi mellékszereplőből főszereplővé.

Mostanra azonban világos: a jelenlegi infrastruktúra nem tud egyszerre két főszereplőt kiszolgálni.

A kormányzati háttéranyag három érvet is felsorol az új teherforgalmi reptér mellett:

Pénzügyi szempontból az államnak az az érdeke, hogy a rendelkezésre álló időréseket minél több fizetőképes utasjárat töltse ki – ez növeli a bevételt, különösen most, hogy az állam ismét résztulajdonos a Budapest Airportban.

Fizikai korlátok is vannak: a meglévő cargo-infrastruktúra bővítése a repülőtéren már alig lehetséges, így a növekvő áruforgalom kiszolgálására új létesítményre van szükség.

Szabályozási akadályok is nehezítik a versenyképességet: éjfél és reggel hat óra között a budapesti reptéren tilos a cargogépek le- és felszállása – márpedig a nemzetközi szállítmányozásban a 0–24-es üzemelés versenyelőnyt jelent.

A projekt időzítéséről egyelőre csak becslések vannak, de a kormányzati forgatókönyv szerint az előkészítés legalább 12–18 hónapot vehet igénybe. Ha minden a tervek szerint halad, akkor ezt követően hasonló időtartam alatt megkezdődhet a kivitelezés is. Ugyanakkor jelen állás szerint nincs olyan konkrét helyszín – sem új, sem meglévő repülőtér –, amelyet biztos befutóként lehetne megnevezni. Az előzetes számításokat és a nemzetközi kereskedelmi adatokat nézve azonban egyértelmű, kikre számítanak a döntéshozók a pénzügyi háttér biztosításához. A cargo-áruforgalom 84 százaléka Ázsiából és Észak-Amerikából érkezik, ezen belül is kiemelkedő Kína szerepe, amely önmagában 43 százalékot képvisel.

Ez alapján a kormány elsősorban keleti irányból várhatja a befektetőket: kínai, közel-keleti, kazah vagy azeri tőke bevonására számíthatnak. Az elképzelés szerint ezek a szereplők nemcsak megépítenék, de hosszú távon – akár évtizedeken keresztül – üzemeltetnék is az új cargorepülőteret. „Ebbe most bárki beszállhat, akinek van pénze és hajlandó elköteleződni akár fél évszázadra is” – mondta az egyik forrásunk. Szerinte, ha a projektet jól strukturálják és az előkészítés is rendben megy, a pénz nem lesz szűk keresztmetszet.

A hivatalos kommunikációs koordináció most kezd formát ölteni: az Építési és Közlekedési Minisztérium veheti át a szakmai egyeztetések irányítását a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A következő hetekben várható, hogy a szaktárcák közösen lépnek a nyilvánosság elé részletesebb tervekkel – legalábbis erre utalnak a háttérben zajló egyeztetések.

