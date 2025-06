Saját ATM-eket vezet be a Revolut

Madridban és Barcelonában jelennek meg elsőként a Revolut vadonatúj, saját fejlesztésű ATM-jei, amelyek nemcsak díjmentes készpénzfelvételt, hanem modern, érintőképernyős élményt is kínálnak. A fintech óriás ezzel egy készpénzre épülő piacon erősít, ahol már most is milliók használják digitális szolgáltatásait.