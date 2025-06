Brüsszel felfüggesztené a Magyarország elleni túlzottdeficit-eljárást

Az Európai Bizottság javasolja a Magyarország elleni túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését. A döntést a megnövelt védelmi kiadások miatti uniós rugalmasság indokolja. Az ECOFIN várhatóan júniusban hagyja jóvá a lépést. A bizottság értékelése szerint Magyarország – a védelmi kiadások növekedését is figyelembe véve – összességében hatékony intézkedéseket tett a túlzott hiány megszűntetése érdekében.

Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy függesszék fel a Magyarország ellen folyó túlzottdeficit-eljárást – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A testület szerint a magyar kormány ugyan még nem tartja szigorúan a kiadási korlátokat, de a védelmi célú költekezés miatt ez elfogadható, így az eljárás szüneteltethető.

A túlzottdeficit-eljárás (EDP) célja, hogy az uniós tagállamokat rászorítsa: ne lépjék túl tartósan az uniós költségvetési szabályokat. A bizottság most azt értékelte, hogy a korábban megindított eljárásban érintett nyolc ország – köztük Magyarország – megtette-e a szükséges lépéseket a hiány csökkentésére. A válasz Magyarország esetében egy feltételes „igen”.

Rugalmasság a védelemre hivatkozva

A döntés hátterében az áll, hogy az EU idén új szabályozási rendszert vezetett be, amely nagyobb mozgásteret enged a tagállamoknak bizonyos kiadások – például a védelmi ráfordítások – növelésére. A „ReArm Europe Plan” keretében 15 ország – köztük Magyarország is – kérte, hogy ideiglenesen túlléphesse a szokásos kiadási plafonokat.

Ennek az új nemzeti mentesítési lehetőségnek (NEC) köszönhetően a következő években a GDP arányában évi 1,5 százaléknyi többletmozgást engedhet meg magának az érintett ország, ha azt védelmi célokra fordítja. Most pedig az is kiderült, hogy A bizottság a magyar kérvényt támogatta.

Egyébként 15 tagállam (Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia) kérvényezte a NEC aktiválását.

A hivatalos előrejelzések szerint Magyarország 2025-ben a megengedettnél nagyobb mértékben növeli a nettó állami kiadásait. Ez elsőre aggasztónak tűnhet, de az eltérés nem haladja meg a NEC által engedélyezett rugalmassági küszöböt. A bizottság tehát úgy ítélte meg, hogy a magyar költségvetési politika összességében megfelelő irányba halad – még akkor is, ha az államadósság és a hiány továbbra is magas.

Az értékelés szerint Magyarország esetében a nettó kiadásnövekedés 2025-ben ugyan várhatóan meghaladja a korrekciós pálya által meghatározott felső határt, azonban a bizottság által előre jelzett eltérés a védelmi kiadásokra vonatkozó jelenlegi előrejelzések alapján a NEC által biztosított rugalmasságon belül van. Ebből következően az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarország ellen folyó Túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését – összegezte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A bizottság most az EU Gazdasági és Pénzügyi Tanácsát (ECOFIN) kérte fel arra, hogy hivatalosan is függessze fel az eljárást. A döntést a miniszterek várhatóan még júniusban meghozzák. Ha az ECOFIN rábólint, az politikai értelemben is könnyebbséget jelentene a magyar kormánynak, hiszen ezzel Brüsszel elismerné, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika – a kihívások ellenére – nem ütközik az uniós szabályokkal.

