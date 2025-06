Új generációs funkcionális italt dobott piacra a Hell, megérkezett a Hell New Gen

Június elejétől új funkcionális italokat dobott az üzletek polcaira a HELL ENERGY. Az energiaital-gyártó legújabb terméke a szénsavas alkoholmentes italpiac gyorsan változó trendjeire reagál, ahol az egészségtudatosság, az egyensúly és a funkcionalitás a gyártó szerint növekvő szerepet kap. A HELL New Gen öt ízben kerül a piacra.

Megérkezett a HELL New Gen, az új generációs funkcionális ital – közölte csütörtöki közleményében az energiaital-gyártó. Mint írják, „a HELL New Gen nemcsak beltartalmában újít, de megjelenésében is kiemelkedik: a doboz dizájnja merész, színes és fiatalos, látványos külsővel hangsúlyozza az új generációs szemléletet”.

„A HELL ENERGY bemutatja legújabb innovációját, a HELL New Gent, egy új generációs funkcionális italt, amely az új fogyasztói igényekre válaszol. A termék fejlesztése egyértelmű reakció a szénsavas alkoholmentesital-piac gyorsan változó trendjeire, ahol az egészségtudatosság, az egyensúly és a funkcionalitás egyre nagyobb szerepet kapnak” – olvasható a gyártó tájékoztatójában.

Ez a termék egy természetes lépés a márka fejlődésében. A fogyasztói trendek egyértelműen azt mutatják, hogy nő az igény az olyan italokra, amelyek válogatott összetétellel támogatják az új igényeket. A HELL New Gen erre ad valódi választ

– mondta Popovics Adrienn, a HELL ENERGY marketingigazgatója.

„A HELL New Gen egy új generációs funkcionális ital, amely 13 mg/100 ml koffeinnel, valamint ötféle B-vitaminnal – a termékben lévő hozzáadott B-vitaminok mennyisége fedezi a felnőttek számára ajánlott napi mennyiség legalább 100 százalékát – készül. Az új ital tartósítószer nélkül, 250 ml-es és 500 ml-es kiszerelésben, minőségromlás nélkül, száz százalékban újrahasznosítható alumíniumcsomagolásban kerül forgalomba” – jegyzi meg a gyártó.

Megjegyzik, hogy „az új funkcionális italok öt frissítő ízvariánsban érkeznek – Classic, Black Cherry, Green Apple, Strawberry-Banana, Pink Guava –, és június elejétől elérhetők a boltok polcain”.