Kiderült, mennyit vesztett értékéből percek alatt a Wizz Air árfolyama

Percek alatt vesztették el a Wizz Air diszkont-légitársaság részvényei az értékük jelentős részét, miután a cég június 5-én, csütörtökön nyilvánosságra hozta előző pénzügyi évének adatait. A 2025 március 31-én lezárult időszakban éves nyereségük 41 százalékkal, működési profitjuk pedig 62 százalékkal esett vissza – írja az Economx.

A nyereség csökkenése ellenére az üzleti évben a bevételek növekedtek, a vállalat 5,3 milliárd euróval (2 138 milliárd forint), 3,8 százalékos éves emelkedést könyvelhetett el, de mindez nem nyugtatta meg a befektetőket, és az adatok közzététele után eladási hullám hatására

a Wizz Air részvények árfolyama 25 százalékkal bezuhant.

A bevételekből 2,9 milliárd euró (1 170 milliárd forint) származik a jegyeladásokból, 2,35 milliárd euró (948 milliárd forint) pedig járulékos bevétel. Az EBITDA – egy üzleti eredményességet tükröző mutatószám – mintegy 5 százalékkal visszaesett 1,13 milliárd euróra (456 milliárd forint), de így is 21,5 százalékos EBITDA-marzzsal sikerült zárniuk a pénzügyi évet.

A lap megjegyzi, hogy a működési eredmény terén kialakult 62 százalékos visszaesésért főleg a magasabb működési költségek okolhatók, amik 19 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest.

A cég 213,9 millió eurós (86 340 milliárd forint) nettó profitot ért el, ami jelentős, 41 százalékos visszaesést jelent, ráadásul mérsékelten de nőtt a Wizz Air adósságállománya is, ami 3,5 százalékos emelkedéssel már megközelíti az 5 milliárd eurót (2 017 milliárd forint). Jó hír viszont, hogy a készpénzállomány is erősödött és 9 százalékos növekedéssel elérte az 1,7 milliárd eurót (685 milliárd forint).

A társaságot az előző üzleti évben 63,4 millió utas vette igénybe, az ülőhelyek átlagos kihasználtsága pedig elérte a 91,2 százalékot.

A portál közölte, hogy a Wizz Air légiflotta mérete jelentősen növekedett, 208 repülőgépről 231-re, de ebből jelenleg 42 darab vesztegelni kényszerül.

A vezetés bizakodó

A Wizz Air annak ellenére zárt ismét nyereséggel egy teljes üzleti évet, hogy a flotta egy részét nem tudta használni. A külső környezet olyan lehetőséget kínált, amely ritkán fordul elő a légitársaságok életében: a kereslet meghaladt a kínálatot. A bevételünk emelkedése mögött két dolog állt: a magasabb jegyárak és a jobb kihasználtság

– közölte az eredményekről Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

A portál megjegyzi, hogy Váradi már januárban is elmondta, úgy látja a társaságot még két-három évig fogják befolyásolni a hajtóműjavítással kapcsolatos problémák. Hozzáteszik, hogy az új, 2026-os üzleti évre most nem adott egyértelmű előrejelzést a vezető, de azt elmondta, hogy a bevétel várhatóan meg fogja haladni a 2025-ös üzleti évét, és a járatok kihasználtságánál is 2 százalékos javulást prognosztizálnak.