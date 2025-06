A diplomások harmada öt, alkalmazottként töltött év után már vállalkozásban gondolkodik

Négyből három magyar friss diplomás (71,1 százalék) alkalmazottként képzeli el a jövőjét közvetlenül a diploma megszerzése után, ám öt évvel később ez az arány jelentősen, 51,8 százalékra csökken – ez derül ki a GUESSS nemzetközi kutatás magyar eredményeiből. Ezzel párhuzamosan a vállalkozás alapítását tervezők aránya számottevően nő öt évvel a diploma megszerzése után, 13,8 százalékról 32,9 százalékra.

A fiatalok jellemzően először alkalmazottként gyűjtenek tapasztalatot, majd bátrabban vágnak bele saját vállalkozásba

– magyarázta el Sáfrányné Gubik Andrea, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense.

A kutatás kitért a képzési terület szerinti eltérésekre is: a gazdálkodás és menedzsment, az állam- és jogtudományi és a művészettudományi képzések hallgatói a legnyitottabbak a vállalkozásindításra, ezzel szemben a természettudományi, matematikai és informatikai szakokon tanulók inkább a biztos alkalmazotti karriert részesítik előnyben. A kutatás felhívja a figyelmet a családi háttér meghatározó szerepére is – azok körében, akiknek szülei vállalkozók, magasabb arányban vágnak bele maguk is saját üzletbe.

A vállalkozni vágyó fiataloknak az egyik leküzdendő kihívása az, hogy láthatóvá váljanak, és szélesebb körben ismertté tegyék saját munkásságukat. Ebben segíthet nekik az OTP Bank új műsora, az OTP Junior Piacralépők. A műsorban – amelynek epizódjai 2025. június 18-tól a bank YouTube-csatornáján lesznek elérhetők – tíz, pályája elején járó fiatal vállalkozó versenyez a 10 millió forintos fődíjért, amit a nyertes saját vállalkozása fejlesztésére fordíthat.

A fiatalok körében egyre fontosabbá válnak azon ismeretek és kompetenciák, amik egy vállalkozás elindításához, eredményes és fenntartható működtetéséhez szükségesek. Az OTP Bank azzal a céllal hívta életre az OTP Junior Piacralépők vállalkozói versenyt és műsort, hogy ezek elsajátításában és céljaik elérésében támogassa az ambiciózus fiatalokat

– árulta el Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozói Üzletág vezetője.

A műsor a fiatalok ötletein és azok megvalósításán keresztül mutatja be a vállalkozásindítás kihívásait és lehetőségeit, miközben valós üzleti feladatokkal néznek szembe három hónapos szakmai mentorálás mellett. A műsor mentorai Cserháti-Herold Janka (Hormonmentes.hu), Tóth Simon (Simon’s Burger) és Wettstein Albert (Munch) lesznek, akik szakmai tanácsadással és többéves vállalkozói tapasztalataik megosztásával segítik a versenyzőket.

A nyolc epizódból álló műsor nyertesét a döntőt követően, ősszel ismerhetik meg a nézők. A műsor gyártását a Kráss Kontent végzi az OTP Bank megbízásából.

(Borítókép: Faludi Imre / MTI)