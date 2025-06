Megéri most tankolni, kedvezőbben alakulnak a magyar üzemanyagárak

Májusban is a szomszédos országok átlagára alatt maradtak a magyarországi üzemanyagárak. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a dízel és a benzin literenkénti ára is kedvezőbben alakult, amit a kormány és az üzemanyag-kereskedők közötti folyamatos együttműködésnek tulajdonítanak. A cél továbbra is változatlan: megfizethető és kiszámítható árak biztosítása a magyar családok és vállalkozások számára.