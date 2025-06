A Gábor Dénes Egyetem „Hologramtól a mesterséges intelligenciáig” elnevezésű konferenciáját éppen a holográfia feltalálójának 125. születésnapján tartották. Ezzel egyidejűleg kezdetét vette a Gábor Dénes-emlékév, amely 2026. június 5-ig tart.

„Napra pontosan 125 évvel ezelőtt, 1900. június 5-én született Gábor Dénes, aki a holográfia feltalálásáért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott” – emlékeztetett Tokár Tamás, a konferencia műsorvezetője.

A konferencia célja az volt, hogy segítséget nyújtson a mesterséges intelligencia világában a gazdasági élet és a társadalom szereplőinek. Az egyetem már korábban is élen járt az innovációban: elsőként vezette be a távoktatást, a digitális oktatást, és elsőként indított Magyarországon dróntechnológiai specializációt.

Palkovics László kormánybiztos elmondta, hogy az elmúlt hónapokban jelentős változás történt az emberek hozzáállásában.

A kormánybiztos kiemelte: amikor Gábor Dénes született 1900-ban, még nem volt számológép, ma pedig „ha bárki előveszi a mobiltelefonját, az nagyobb számítási teljesítményre képes, mint az Apollo-program irányító számítógépei voltak”. A technológiai fejlődés sebessége példátlan: „A mesterséges intelligencia területén akár egy hónap alatt is komoly változások történhetnek.”

A kormánybiztos beszámolt arról, hogy Magyarország jól áll a mesterséges intelligencia területén. „Sokkal jobban állunk, mint ahogy sokan gondolnák” – fogalmazott.

Már 2018-ban létrehozták a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, 2020-ban pedig a kormány elfogadta Magyarország első AI-stratégiáját. „Két hónappal ezelőtt kitűztük a célt, hogy átdolgozzuk a mesterségesintelligencia-stratégiát” – emlékeztetett Palkovics László.

Az elmúlt hónapokban a kormánybiztos vezetésével újraértékelték és megújították Magyarország mesterségesintelligencia-stratégiáját. A cél változatlan: olyan nemzeti keretrendszert teremteni, amelyben az AI fejlesztése és alkalmazása biztonságosan, átláthatóan és versenyképesen zajlik – a magyar társadalom és gazdaság érdekében.

Az új stratégia figyelembe veszi az Európai Unió által létrehozott szabályokat és az AI Act (AI-rendelet) előírásait.

Balogh Péter (Petya) a konferencián bejelentette, hogy a STRT Holding a Gábor Dénes Egyetemmel közösen elindította a „Mi jövünk” nevű országos programot. Már több ezer cégvezetőt képeztek ki arra, hogy a cégében hogyan implementálja a mesterséges intelligenciát, így volt miből táplálkozni. A mijövünk.hu weboldalon elérhető 3 órás tananyag célja, hogy „több millió magyar ember értse meg, hogy mi ez”.

– mondta Balogh Petya, hangsúlyozva, hogy Magyarországnak sürgősen fel kell zárkóznia, ha nem akarja elveszíteni versenyképességét ebben az új világban. Az Indexnek elmondta, hogy szerinte az ingyenes online tananyag milliókhoz jut majd el, és üdvözli a kezdeményezést, hogy általános és középiskolában is tananyag legyen a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligencia társadalmi elfogadása érdekében kiemelt szerepet kap az oktatás. A Gábor Dénes Egyetem és a STRT Holding olyan ingyenes online tananyagot állított össze, amely három részből áll: a mesterséges intelligencia alapjai, a promptírás művészete és gyakorlati példák bemutatása.

Két lehetőség van – az egyik a tájékozódás, a másik pedig egy egyetemi mikrotanúsítvány megszerzése, amiért felsőoktatási kredit is jár

– ismertette a részleteket Palkovics László. Az ELTE-vel kötött megállapodás alapján átfogó javaslat készül arra vonatkozóan, hogy „hogyan tudjuk a magyar oktatási rendszerben különböző szinteken megjeleníteni a mesterséges intelligenciát” – vetítette előre.

– nyilatkozta az Indexnek az eseményen. Hozzáfűzte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak azon is, hogy a mesterséges intelligencia minél előbb megjelenjen az oktatásban, a pedagógusképzésben és a felnőttképzésben egyaránt.

A cél, hogy mindenki megértse: „a mesterséges intelligencia nem vesz el tőlünk, hanem esélyt ad arra, hogy jobb, gyorsabb és igazságosabb döntéseket hozzunk – legyen szó iparról, közigazgatásról vagy a hétköznapi életünkről.”

A Gábor Dénes Egyetem elnöke, Dietz Ferenc kiemelte Gábor Dénes élete főbb állomásait: „1900-ban született Budapesten, 1947-ben alkotta meg a holográfiát, majd 1971-ben Nobel-díjat kapott.”

A holográfia szerinte azért is figyelemre méltó napjainkban, mert „a hologram egy olyan komplex, összetett kép, ami nem leegyszerűsít, hanem próbálja a világot a maga teljességében bemutatni”.

Most, a mesterséges intelligencia korában, amikor azzal küzdünk, hogy hogyan tudjuk az adatokon keresztül a gépekkel is megértetni, hogy a mi világunk milyen gyönyörű, milyen sokszínű, akkor nagyon fontos, hogy Gábor Dénes iránymutató gondolatiságára is emlékezzünk.