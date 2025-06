Hatalmas mennyiségű pénzt utaltak a kormánynak, így zárt májusban a költségvetés

Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium, ebben a hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM-osztalékbefizetés érkezett a költségvetésbe. Bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig.